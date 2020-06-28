Иосиф Пригожин о сверхъестественной силе, двигающей человека: "Только с Богом у нас есть шанс"

Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что в Конституции есть место Богу. Естественно, могут найтись противники этой инициативы, как и любой другой. Такова природа человека. Однако с точки зрения собеседника Царьграда, упоминание Господа в Основном законе страны - верное решение.

"Я хочу сказать, что с Богом есть надежда. Когда многие люди пытаются, извините, преставиться в другой мир, они всё-таки надеются. Я знал очень многих людей, которые не верили, они были атеистами. Но в конце своей жизни они всё равно молили Бога, обращались к нему с просьбой. Потому что Бог вселяет в человека надежду, Бог даёт человеку веру, а без веры жить нельзя", - подчеркнул Пригожин.

Иосиф Пригожин подчеркнул: совершенно неважно, как тот или иной человек в конкретную минуту относится к Богу. Это мнение может меняться. А в случае с Конституцией России мы говорим о гораздо более широком понятии, чем мнение одного человека или даже небольшой группы людей.

"Неважно, кто и как относится к Богу. Но я точно верю в силу какой-то нереальной энергии, с нами же есть какая-то связь, и, наверное, мы просто так не появлялись бы в этом мире. Какие-то силы нас ведут. Ведь не просто всё это зародилось, появилось. Можно говорить, что нерукотворная человеческая рука как-то пошурудила, но мы же не можем отрицать наличие Иисуса на Земле. Мы же не можем отрицать какие-то силы, которые есть рядом с нами. Можно по-разному к этому относиться, но я вам скажу, что если не будет Бога, мы все будем как скоты жить. И так уже половина мира Бога не боится и пытается жить не по заповедям. Отсутствует какая-либо культура. Сверхъестественная сила позволяет человеку расти. Человек должен бояться, и пока он боится или уважает кого-то, есть шанс, что всё-таки мы немножко будем оставаться людьми", - резюмировал Иосиф Пригожин.