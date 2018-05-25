Иосиф Кобзон: Все награды, которых "лишил" меня Порошенко, у меня дома. Может же и прежняя Украина вернуться...

- Иосиф Давыдович, Порошенко своим указом "лишил" вас всех государственных наград Украины. Что это они вдруг?

- Решение запоздалое... Я давным-давно уже сам - официально - от этих наград отказался. А они - киевские власти - сейчас решили вдруг "лишить".

Иосиф Кобзон - о госнаградах Украины, которых его лишили, о ситуации в Донбассе и прогнозах на завтра... 00:00 00:00

- А вы куда награды эти дели?

- Физически? Они у меня.

- Как сувениры? Может же та Украина, прежняя, вернуться, правильно?

- Конечно. Я сказал, что мне другая Украина давала различные почетные звания и награды. (В 1991-м Иосифу Кобзону присвоили звание народного артиста Украины, позднее он был награжден украинскими орденами «За заслуги» III, II и I степени. - А.Г.) И поэтому я не хочу марионеточному режиму Украины все это отдавать.

- Значит, не будете отсылать почётные знаки и ордена туда, в Киев...

- Ну, разумеется, нет.

- За последние недели вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли две довольно мощные атаки на Донецкую народную республику. Я звонил в Донецк, говорил с представителем оперативного командования армии ДНР Эдуардом Басуриным. Он сказал: эти атаки отбили, и другие отобьём... Там погибло много украинцев.

- Я тоже внимательно слежу за тем, что происходит в Донбассе.

- В СМИ и соцсетях активно обсуждают версию, что подобными провокациями киевские власти хотят сорвать нам чемпионат мира по футболу, втянуть Россию в войну.

- Украинские власти делают то, что им приказывает Америка. Ходят с протянутой рукой, Америка им подбрасывает. Последний раз Трамп 400 тысяч дал. Они ходят просто, попрошайки такие мелкие. Марионетки-попрошайки. Им говорят – надо делать все русофобское против России. Чемпионат – чемпионат нужно срывать. Я просто несерьезно отношусь к их заявлениям.

- То есть, вы считаете, что им не удастся сорвать наш чемпионат и втянуть Россию в войну...

- Нет. Абсолютно.

- Как, на ваш взгляд, дальше будет развиваться ситуация в этом регионе? Президент Путин встретился с президентом Макроном, с канцлером Меркель. В ближайшее время возможна встреча "Нормандской четверки". Ваши прогнозы?

- Я не думаю, что ситуация будет по-другому развиваться. Потому что американцы говорят им (киевской верхушке. - А.Г.), что нужно делать. И они делают то, что приказывают им их финансовые шефы. Больше ничего. Потому что о морали здесь говорить бесполезно.

- Но мы - я имею ввиду, Россия - будем и дальше придерживаться минских соглашений?

- Конечно...

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники