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Иосиф Кобзон: Все награды, которых "лишил" меня Порошенко, у меня дома. Может же и прежняя Украина вернуться...
25 мая 2018, 14:39 • 61 • В России
- Иосиф Давыдович, Порошенко своим указом "лишил" вас всех государственных наград Украины. Что это они вдруг?
- Решение запоздалое... Я давным-давно уже сам - официально - от этих наград отказался. А они - киевские власти - сейчас решили вдруг "лишить".
Иосиф Кобзон - о госнаградах Украины, которых его лишили, о ситуации в Донбассе и прогнозах на завтра...
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- А вы куда награды эти дели?
- Физически? Они у меня.
- Как сувениры? Может же та Украина, прежняя, вернуться, правильно?
- Конечно. Я сказал, что мне другая Украина давала различные почетные звания и награды. (В 1991-м Иосифу Кобзону присвоили звание народного артиста Украины, позднее он был награжден украинскими орденами «За заслуги» III, II и I степени. - А.Г.) И поэтому я не хочу марионеточному режиму Украины все это отдавать.
- Значит, не будете отсылать почётные знаки и ордена туда, в Киев...
- Ну, разумеется, нет.
- За последние недели вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли две довольно мощные атаки на Донецкую народную республику. Я звонил в Донецк, говорил с представителем оперативного командования армии ДНР Эдуардом Басуриным. Он сказал: эти атаки отбили, и другие отобьём... Там погибло много украинцев.
- Я тоже внимательно слежу за тем, что происходит в Донбассе.
- В СМИ и соцсетях активно обсуждают версию, что подобными провокациями киевские власти хотят сорвать нам чемпионат мира по футболу, втянуть Россию в войну.
- Украинские власти делают то, что им приказывает Америка. Ходят с протянутой рукой, Америка им подбрасывает. Последний раз Трамп 400 тысяч дал. Они ходят просто, попрошайки такие мелкие. Марионетки-попрошайки. Им говорят – надо делать все русофобское против России. Чемпионат – чемпионат нужно срывать. Я просто несерьезно отношусь к их заявлениям.
- То есть, вы считаете, что им не удастся сорвать наш чемпионат и втянуть Россию в войну...
- Нет. Абсолютно.
- Как, на ваш взгляд, дальше будет развиваться ситуация в этом регионе? Президент Путин встретился с президентом Макроном, с канцлером Меркель. В ближайшее время возможна встреча "Нормандской четверки". Ваши прогнозы?
- Я не думаю, что ситуация будет по-другому развиваться. Потому что американцы говорят им (киевской верхушке. - А.Г.), что нужно делать. И они делают то, что приказывают им их финансовые шефы. Больше ничего. Потому что о морали здесь говорить бесполезно.
- Но мы - я имею ввиду, Россия - будем и дальше придерживаться минских соглашений?
- Конечно...
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