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Иорданская принцесса вышла замуж за внука сказочника. Ради неё он сменил веру
10 июля 2020, 01:00 • 15 • В мире
Иорданская принцесса Райя бинт аль-Хусейн вышла замуж за своего возлюбленного - молодого британского журналиста Нэда Донована. Англичанин, который приходится внуком знаменитому сказочнику Роальду Далю, создавшему "Чарли и шоколадную фабрику", даже сменил веру ради любимой.
34-летняя сестра короля Иордании Райя бинт аль-Хусейн в конце прошлого года объявила о своей помолвке с британским журналистом Нэдом Донованом, который младше неё на 8 лет. Сегодня стало известно, что влюблённые сыграли свадьбу - пока только в Великобритании. Из-за пандемии церемонию пришлось провести максимально скромно, в числе гостей были только самые близкие.
Принцесса Райя пообещала, что когда ситуация с коронавирусом стабилизируется, они с Нэдом сыграют ещё одну свадьбу, куда более пышную, и на этот раз уже в Иордании. Именно там пара собирается обосноваться в будущем.
О Нэде Доноване известно, что он работал корреспондентом Times в Индии, занимался международной политикой. Его дед - знаменитый британский писатель норвежского происхождения Роальд Даль, на счету которого большое количество популярных романов и прекрасных детских сказок, многие из которых были экранизированы. Одна из них - "Чарли и шоколадная фабрика".
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