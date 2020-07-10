Иорданская принцесса вышла замуж за внука сказочника. Ради неё он сменил веру

34-летняя сестра короля Иордании Райя бинт аль-Хусейн в конце прошлого года объявила о своей помолвке с британским журналистом Нэдом Донованом, который младше неё на 8 лет. Сегодня стало известно, что влюблённые сыграли свадьбу - пока только в Великобритании. Из-за пандемии церемонию пришлось провести максимально скромно, в числе гостей были только самые близкие.

Принцесса Райя пообещала, что когда ситуация с коронавирусом стабилизируется, они с Нэдом сыграют ещё одну свадьбу, куда более пышную, и на этот раз уже в Иордании. Именно там пара собирается обосноваться в будущем.

О Нэде Доноване известно, что он работал корреспондентом Times в Индии, занимался международной политикой. Его дед - знаменитый британский писатель норвежского происхождения Роальд Даль, на счету которого большое количество популярных романов и прекрасных детских сказок, многие из которых были экранизированы. Одна из них - "Чарли и шоколадная фабрика".