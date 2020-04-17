Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
Главная / Украина

Ион Кику: В бюджете Молдавии закончились деньги

17 апреля 2020, 13:10  •  193 • Украина
Страна на пороге финансового кризиса
Молдавский премьер-министр Ион Кику в эфире передачи «Главный вопрос» на телеканале NTV Moldova сделал неожиданное, но вполне прогнозируемое признание – денег у государства нет, Молдавия на пороге финансового кризиса, бюджет страны почти пустой – осталась часть перечисленных денег со стороны Международного валютного фонда. Помощь со стороны МВФ в размере 20 млн долларов была единственным внешним переводом, который получила Молдавия в этом году.
«С 17 марта доходы госбюджета сократились вдвое. Мы можем выплачивать пенсии, зарплаты исключительно из того, что собрали дополнительно в первые два месяца полугодия. За первые два месяца года таможня внесла в госбюджет на 27 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, за счёт этих ресурсов мы выживаем. Мы не печатаем деньги. Мы живём за счет того, что собираем»,
– рассказал премьер-министр.
По его словам, есть надежда на МВФ, который на заседании 17 апреля должен утвердить кредит в размере 4 млрд леев (около 200 тысяч евро). Если Фонд утвердит этот кредит, то деньги будут выделены до конца текущего месяца.
Ион Кику заверил, что государство не будет включать печатный станок, так как нет смысла печатать деньги – в стране начнётся инфляция, и пенсии будет хватать только на буханку хлеба.
В такой ситуации премьер попросил граждан с пониманием отнестись к тому, что государство не может бесплатно раздавать медицинские маски всем гражданам, бесплатными средствами защиты обеспечиваются только работники здравоохранения и полиции.
Что касается разработанного комплекса мер по поддержке населения и бизнеса в условиях чрезвычайного положения, который отменило решение Конституционного суда, то меры такие обязательно будут приняты, пообещал премьер.
«В свете последнего решения Конституционного суда правительство практически лишено возможности, предоставленной Основным законом, принимать эти проекты под собственную ответственность: возможное неучастие депутатов в презентации проекта премьер-министром означает неконституционность закона по процедурным причинам. Поэтому нам придётся прибегнуть к обычной процедуре. Надеюсь, парламент одобрит эти законы. В противном случае стране грозит финансовый и социально-экономический коллапс»,
– отметил Кику.
В среду вечером состоялся совет правящей коалиции, на котором было принято решение обсудить в парламенте закон о мерах в поддержку населения и бизнеса, который заблокировал Конституционный суд.
«Весь комплекс мер будет утверждён в парламенте. Таким образом, будут развеяны всевозможные спекуляции, появившиеся в последнее время»,
– сообщает пресс-служба Демократической партии.
А днём ранее президент Молдавии Игорь Додон рассказал в эфире частного канала Puterea a patra, что страна ожидает внешнюю помощь, которая придёт со дня на день.
«200 млн евро нам даст Россия, 200 – 220 млн долларов ждём от МВФ, ещё 30 млн евро макрофинансовой помощи обещал Евросоюз, правда при этом ЕС поставил восемь политических условий»,
– отметил президент.
Соб. корр. ФСК
На фото. Премьер-министр Молдавии Ион Кику, источник – NTV Moldova

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



193
Источник
Похожие новости
17 апреля 2020, 07:10
«Животное» Черновол увезли в родную деревню под домашний арест
16 апреля 2020, 06:10
Львовский журналист в ярости: Нам майданить запрещают!
16 апреля 2020, 16:10
Блондинка с шикарной грудью из Верховной рады спровоцировала Иран
16 апреля 2020, 22:10
Киев в панике: коронавирус «выкосил» три роты ВСУ
17 апреля 2020, 07:10
Закрыть окна и никому не выходить из дома: Воздух в Киеве отравлен
17 апреля 2020, 09:50
Кедми объяснил, почему Россия должна была взять Мариуполь и Бердянск
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 апреля 2020, 07:10
На Украине пригрозили ракетным ударом по российскому нефтезаводу
10 апреля 2020, 17:35
Катастрофа за катастрофой: вслед за новым Чернобылем может случиться потоп в Киеве
12 апреля 2020, 05:35
Коронавирус: made in USA?
15 апреля 2020, 09:10
Смертельный урок для России от США: Врачи утонули в деньгах
15 апреля 2020, 17:10
Ситуация на Украине приобретает неуправляемый характер
12 апреля 2020, 07:35
Паника у киевских "патриотов": Зеленский «слил» России военные секреты
11 апреля 2020, 19:35
Дайджест СМИ: "Печенеги" Путина покорили Запад, США знали о COVID-19 заранее
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.