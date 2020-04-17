Ион Кику: В бюджете Молдавии закончились деньги

Страна на пороге финансового кризиса

Молдавский премьер-министр Ион Кику в эфире передачи «Главный вопрос» на телеканале NTV Moldova сделал неожиданное, но вполне прогнозируемое признание – денег у государства нет, Молдавия на пороге финансового кризиса, бюджет страны почти пустой – осталась часть перечисленных денег со стороны Международного валютного фонда. Помощь со стороны МВФ в размере 20 млн долларов была единственным внешним переводом, который получила Молдавия в этом году.

«С 17 марта доходы госбюджета сократились вдвое. Мы можем выплачивать пенсии, зарплаты исключительно из того, что собрали дополнительно в первые два месяца полугодия. За первые два месяца года таможня внесла в госбюджет на 27 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, за счёт этих ресурсов мы выживаем. Мы не печатаем деньги. Мы живём за счет того, что собираем»,

– рассказал премьер-министр.

По его словам, есть надежда на МВФ, который на заседании 17 апреля должен утвердить кредит в размере 4 млрд леев (около 200 тысяч евро). Если Фонд утвердит этот кредит, то деньги будут выделены до конца текущего месяца.

Ион Кику заверил, что государство не будет включать печатный станок, так как нет смысла печатать деньги – в стране начнётся инфляция, и пенсии будет хватать только на буханку хлеба.

В такой ситуации премьер попросил граждан с пониманием отнестись к тому, что государство не может бесплатно раздавать медицинские маски всем гражданам, бесплатными средствами защиты обеспечиваются только работники здравоохранения и полиции.

Что касается разработанного комплекса мер по поддержке населения и бизнеса в условиях чрезвычайного положения, который отменило решение Конституционного суда, то меры такие обязательно будут приняты, пообещал премьер.

«В свете последнего решения Конституционного суда правительство практически лишено возможности, предоставленной Основным законом, принимать эти проекты под собственную ответственность: возможное неучастие депутатов в презентации проекта премьер-министром означает неконституционность закона по процедурным причинам. Поэтому нам придётся прибегнуть к обычной процедуре. Надеюсь, парламент одобрит эти законы. В противном случае стране грозит финансовый и социально-экономический коллапс»,

– отметил Кику.

В среду вечером состоялся совет правящей коалиции, на котором было принято решение обсудить в парламенте закон о мерах в поддержку населения и бизнеса, который заблокировал Конституционный суд.

«Весь комплекс мер будет утверждён в парламенте. Таким образом, будут развеяны всевозможные спекуляции, появившиеся в последнее время»,

– сообщает пресс-служба Демократической партии.

А днём ранее президент Молдавии Игорь Додон рассказал в эфире частного канала Puterea a patra, что страна ожидает внешнюю помощь, которая придёт со дня на день.

«200 млн евро нам даст Россия, 200 – 220 млн долларов ждём от МВФ, ещё 30 млн евро макрофинансовой помощи обещал Евросоюз, правда при этом ЕС поставил восемь политических условий»,

– отметил президент.