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Инженер и пропагандист: Илон Маск получил неожиданную похвалу от Рогозина
30 декабря 2020, 02:15 • 58 • Политика
Рогозин похвалил Илона Маска за инженерную мысль и талант пропагандиста. Глава Роскосмоса отметил, что следит за успехами SpaceX и старается не сдавать позиций.
Американский бизнесмен Илон Маск удостоился похвалы от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он оценил не только инженерные навыки основателя SpaceX, но и его таланты пропагандиста.
Рогозин отметил, что он внимательно следит за успехами миллиардера и его космической компании. От себя глава Роскосмоса пообещал постараться не сдавать позиции в космической гонке.
- сказал Дмитрий Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".
Напомним, что до этого глава Роскосмоса крайне критически отзывался об американском бизнесмене. Рогозин отмечал, что заслуги Маска часто сильно преувеличивают, а также указывал, что компания SpaceX пользуется поддержкой Пентагона. Кроме того, глава Роскосмоса подшучивал над фанатами Маска, называя их сектой "Свидетелей Илоновых".
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