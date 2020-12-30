Инженер и пропагандист: Илон Маск получил неожиданную похвалу от Рогозина

Американский бизнесмен Илон Маск удостоился похвалы от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он оценил не только инженерные навыки основателя SpaceX, но и его таланты пропагандиста.

Рогозин отметил, что он внимательно следит за успехами миллиардера и его космической компании. От себя глава Роскосмоса пообещал постараться не сдавать позиции в космической гонке.

Илон Маск - это выдающийся энтузиаст космоса. С большим уважением относимся к его и инженерным, и пропагандистским талантам и так далее,

- сказал Дмитрий Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, что до этого глава Роскосмоса крайне критически отзывался об американском бизнесмене. Рогозин отмечал, что заслуги Маска часто сильно преувеличивают, а также указывал, что компания SpaceX пользуется поддержкой Пентагона. Кроме того, глава Роскосмоса подшучивал над фанатами Маска, называя их сектой "Свидетелей Илоновых".