«Иных версий нет»: почему премьер Чехии вызвал главу Минюста из-за высказываний по взрывам во Врбетице

Чешская полиция рассматривает исключительно версию причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявил первый вице-премьер Ян Гамачек. Он подчеркнул, что к премьеру страны Андрею Бабишу на разговор вызвана министр юстиции Мария Бенешова, которая ранее высказала солидарность с президентом Милошем Земаном. Тот указывал на существование более двух версий произошедшего. В Совфеде РФ обратили внимание, что чешские власти давят на тех, кто выражает несогласие с русофобской линией поведения. При этом в Госдуме добавили, что антироссийская напряжённость может негативно отразиться на внутренней обстановке в Чешской Республике.

Министра юстиции Чехии Марию Бенешову вызвал на разговор премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после того, как она заявила о наличии более двух версий инцидента с взрывами на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Об этом в эфире Чешского телевидения заявил первый вице-премьер Ян Гамачек.

«Полиция работает с той российской версией. Во взрывах замешаны сотрудники российского ГРУ, конкретно подразделение 29155. Иных версий нет», — сказал он.

По его словам, Бенешова располагает только общей информацией по этому расследованию. Он подчеркнул, что вопрос об увольнении решит глава кабмина, однако до парламентских выборов в стране осталось пять месяцев, поэтому не стоит усердствовать с изменениями в правительстве.

«Теперь уже ничего не изменим. Мы знаем, что сделали россияне, знаем, как они это сделали. Они знают, что это сделали, и знают о том, что мы знаем, что они это сделали. Единственное, чего они не знают, — что мы на них имеем», — добавил первый вице-премьер.

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек

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29 апреля Мария Бенешова в интервью местному изданию Novinky высказала мнение о существовании более двух версий инцидента со взрывами на складах во Врбетице в 2014 году.

«Я присутствовала на заседании кабмина, когда это (инцидент во Врбетице. — RT) обсуждалось. И я думаю, что у меня весьма схожее мнение с президентом (Милошем Земаном)», — говорила глава Минюста.

До этого президент республики Милош Земан констатировал, что чешская контрразведка не располагает доказательствами того, что «российские агенты» находились в районе Врбетице в 2014 году. По его словам, в деле о взрывах «есть ещё много белых пятен».

«Неконструктивный подход»

По мнению первого замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, имеет место явное давление со стороны премьера Чехии на других официальных лиц страны по ситуации во Врбетице.

«Я думаю, что глава правительства Чехии, конечно, демонстрирует, что оказывает давление на следствие. Уже он считает, что решение окончательное по виновным, и менять его не собирается. Я не знаю, это его решение или под давлением западных партнёров, но это неконструктивный подход. Он рано или поздно закончится для него не очень хорошо. Я думаю, что результат может быть весьма плачевным для премьера, который давит на своих министров и заставляет их строиться и идти в одном ряду, в одной шеренге», — сказал сенатор в беседе с RT.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий указал, что действующие власти Праги будут отметать любую позицию, которая отклоняется от курса русофобской политики.

«И премьер-министр, и министр иностранных дел Чехии чётко выполняли указания извне — назначить Россию виновной за те взрывы, которые были семь лет назад. Теперь какие бы ни были варианты, какие бы ни были найдены конкретные решения или причины взрыва — в любом случае их будут отвергать, прятать. Президент Чехии Земан, министр юстиции и все здравомыслящие люди в стране говорят, что проблема, которую создало на ровном месте нынешнее руководство Чехии, несёт в первую очередь вред самой Чешской Республике, самому населению», — заметил собеседник RT.

По его словам, Чехия встала в один ряд с Польшей и государствами Прибалтики, которые делают всё, чтобы понравиться своим заокеанским хозяевам.

«Поэтому и министр юстиции, и все последующие люди, которые будут говорить правду, будут подвергаться гонениям. Все их выступления разобьют в пух и прах об этот фальшивый сценарий... Сегодня руководство Чехии несамостоятельно, а это многим чехам не нравится. События с взрывами будут иметь продолжение уже внутри самой Чехии», — констатировал парламентарий.

История дипломатического конфликта

Напомним, что 17 апреля власти Чехии инициировали дипломатический скандал: в Праге обвинили сотрудников российской разведки якобы в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Детали относительно связи РФ с инцидентом приведены не были, однако было объявлено о высылке 18 отечественных дипломатов.

МИД РФ назвал действия чешской стороны недружественными и объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в России. Позже глава чешского МИД Якуб Кулганек, выразив недовольство действиями Москвы, заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ. Таким образом, к 31 мая у обеих стран останется по семь дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте, сообщал ТАСС.

Заметим, что Прагу в произошедшей ситуации поддержали Словакия, Румыния, Эстония, Литва и Латвия, также объявившие о высылке российских дипломатов. Аналогичным действиями отметилась Болгария, где вдобавок выдвинули подозрения в отношении шестерых россиян в причастности к четырём взрывам, произошедшим на оружейных складах и заводах страны в период с 2011 по 2020 год.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не оставит без реакции «абсолютно неприемлемые безосновательные, бездоказательные обвинения». По его словам, действия Праги и Софии вызывают у Москвы раздражение, сожаление и непонимание, а также желание «увидеть перемены в этой шизофреничной позиции».

«То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках так называемой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие — мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. И мы чётко это демонстрируем», — добавил официальный представитель Кремля.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин охарактеризовал обвинения о якобы причастности России к взрывам во Врбетице 2014 года как «убогую и низкую ложь».

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров с иронией ответил на обвинения болгарской стороны: «Хорошо ещё, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но, судя по всему, к этому идёт». Напомним, что это убийство привело к началу Первой мировой войны.

Говоря об обвинениях чешской стороны, глава внешнеполитического ведомства назвал их «шизофренией чистой воды».

Добавим, что на фоне происходящих событий президент Владимир Путин подписал указ, который запрещает наём административно-технического персонала из граждан России и третьих стран дипмиссиям государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ и её граждан.