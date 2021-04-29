Инвестподход: Москва окажет поддержку французскому бизнесу в России

Россия продолжит оказывать французским бизнесменам и инвесторам всемерную поддержку, заявил Владимир Путин 29 апреля во время встречи с представителями деловых кругов Пятой республики . Он также напомнил об участии европейских предпринимателей в прокладке «Северного потока – 2», вокруг которого наблюдаются «попытки недобросовестной конкуренции». В Госдуме полагают, что подобные встречи способствуют восстановлению доверия между странами и ведут к преодолению санкционных мер. В Совфеде, в свою очередь, отметили, что действия президента демонстрируют желание сотрудничать со всеми сторонами, несмотря на недружественные шаги Запада.

Французский рубеж

Владимир Путин в формате видеоконференции провел встречу с представителями французских деловых кругов, входящих в ассоциацию «Франко-российская торгово-промышленная палата». Президент пригласил бизнесменов на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и выразил готовность выслушать их предложения по российско-французскому сотрудничеству .

— Франция, как была, так и остается одним из ключевых экономических партнеров России, занимает среди государств Евросоюза почетное, но не самое достойное, я считаю, для Франции место — шестое место по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику и пятое — по товарообороту, — уточнил президент.

Он подчеркнул, что в самых разных отраслях экономики России действует более 500 компаний с французским участием . По словам президента, особенно масштабно они представлены в отечественном топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении и пищевой промышленности. Владимир Путин также напомнил об участии французского бизнеса в прокладке «Северного потока – 2» .

Фото: Global Look Press/Jens Büttner

— Вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз: это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня. Да, вокруг него много всяких разговоров, связанных, на мой взгляд, прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке, — отметил президент.

Владимир Путин добавил, что РФ продолжит оказывать французским бизнесменам и инвесторам всемерную поддержку.

— При правительстве России функционирует Консультативный совет по иностранным инвестициям, в который, кстати, входят шесть французских компаний, — напомнил президент.

Сопредседатель экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты Геннадий Тимченко поблагодарил главу государства за возможность встречи и рассказал об особенностях работы в период пандемии.

— Российско-французское сотрудничество только укрепляется и сплачивается. Так, например, компания «Эр Ликид» обеспечивает кислородом множество лечебных учреждений, в том числе ковидный госпиталь в Коммунарке. Компания «Данон» передала более 167 т продукции в больницы , — добавил он.

Франко-российская торгово-промышленная палата ведет свою деятельность в Москве с 1997 года. Сегодня это крупнейшая сеть, объединяющая французский бизнес в РФ, она насчитывает более 400 членов.

Настрой на диалог

Генеральный директор компании «Тоталь» Патрик Пуянне тоже поблагодарил Владимира Путина за уделенное время и посетовал на «изолированность» и «разделенность» России и Франции. Он отметил, что такие совместные мероприятия создают «мостики» между двумя державами через инвестиции и экономическое сотрудничество. Согласны с этим и в Госдуме, где полагают, что подобные встречи способствуют восстановлению доверия между странами, а также ведут к преодолению санкционных мер.

— Мы не можем не считаться с реальностью и не можем не видеть, что крупный бизнес оказывает серьезное влияние на политический курс. Франция здесь — не исключение . Даже в советское время, несмотря на серьезные идеологические разногласия, экономическое сотрудничество поддерживалось и поощрялось. Сегодня польза от развития экономических связей сталкивается с санкционным давлением, — отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями ряда ведущих компаний Франции Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Кроме того, действия Владимира Путина демонстрируют желание сотрудничать, несмотря на недружественные шаги западных стран , считает член комитета Совета Федерации по международным делам Вадим Деньгин.

— Президент всегда задает тон и показывает, что мы готовы конструктивно работать , — рассказал «Известиям» сенатор. — Мы готовы простить все эти желания «уколоть», эти сигналы со SWIFT, многое другое. Россия всегда была уникальна своим радушием . Сигнал ориентирован не только европейцам, но и американцам. Мы не накаляем обстановку, а в очередной раз ее разряжаем.

Согласен с этой позицией и другой член международного комитета Совфеда, Андрей Климов, отметивший последовательность главы государства в построении конструктивных отношений с западными странами.

— Президент говорил, что мы «мостов не сжигаем», наши двери открыты. Он в практическом плане это реализует. Он как многоопытный политик хорошо понимает, что все пропагандистские и информационные «страшилки» нужны для того, чтобы нас изолировать . Мы на это не ведемся, а продолжаем развивать взаимовыгодные контакты со всеми странами, которые входят в НАТО и ЕС, — отметил сенатор.