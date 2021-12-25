Инвесторы могут покинуть Литву – из-за санкций Пекина

МИД Литвы: ЕС должен защитить Вильнюс от Китая

Китай отказался покупать пиво производства Литвы и вернул назад 150 тысяч литров, предложив попробовать продать его в Тайвань.

Президент Литовской гильдии пивоваров Саулюс Галадаускас рассказал журналистам интернет-издания Delfi о том, что в Литву возвращается 8 контейнеров с пивом Švyturys, что составляет 150 тысяч литров. А месяц назад вернулась из Китая партия пива Kalnapilis-Tauras.

«Не принимают в тех магазинах, которые раньше принимали, говорят: оно литовское, везите в Тайвань. Ни один из литовских производителей теперь туда попасть не сможет»,

– пожаловался Галадаускас.

Не могут отвезти литовские пивовары пиво и в Белоруссию – туда запрещено поставлять любые товары. При этом из Белоруссии в Литву поступает и пиво, и водка, на экспорт санкции не наложены.

Поссорившись с Пекином, Литва теперь получает каждый день новые сюрпризы. Так, например, немецкие бизнесмены уже предупредили Вильнюс, что планируют закрыть свои предприятия в Литве, поскольку не хотят портить отношения с Китаем.

МИД Литвы и Министерство экономики получили письма от Немецко-балтийской торговой палаты с предупреждением о возможном уходе немецкого бизнеса из Литвы и переносе своего производства на территорию других стран, поскольку возможное введение санкций со стороны Китая в отношении Литвы «вызывает большую озабоченность иностранного бизнеса». Немецкие бизнесмены ненавязчиво намекают – Вильнюсу следует побеспокоиться и восстановить отношения с Поднебесной, пока не стало слишком поздно.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, получив сообщение от немецких инвесторов, потребовал от Евросоюза «единодушно и чётко ответить Китаю», чтобы тот прекратил давить и обижать маленькую Литву. О том, чтобы последовать немецкому совету и попытаться исправить ошибки внешней политики, речь не идёт.

«Политики в Вильнюсе могут полагать, что торговля между Китаем и Литвой настолько мала, что они могут безрассудно разыграть «тайваньскую карту», чтобы угодить Вашингтону. Но никогда не следует недооценивать решимость Китая защищать свои национальные интересы. Когда доходит до ключевых вопросов, таких как «тайваньский», там нет места для манёвра. Политики в Вильнюсе обязательно узнают об этом так или иначе. Действия Литвы напрямую нарушают принцип «одного Китая» и серьёзно подрывают национальные интересы КНР, что, в свою очередь, несомненно, нанесет тяжёлый удар по литовским товарам на китайском рынке»,

– сообщает китайская газета Global Times.

Всего за последнее время из Китая в Литву вернулись 1200 контейнеров с товарами.