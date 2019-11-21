Инвестиционный триумф

Добившись сомнительного успеха в развитии российского авиапрома, торгово-промышленный министр Денис Мантуров, на своих очередных зарубежных «гастролях» решил найти альтернативу бюджетным вливаниям в сомнительные проекты его любимого холдинга.

Сюжет: Компромат

Поскольку об «успехах» курирующего российскую промышленность министерства в реальности сказать нечего, на «полях Dubai Airshow» Денис Матуров решил заняться более свойственной ему темой – торговлей промышленными активами. Хотя, нельзя сказать, что предложенное арабам ООО «ВР-Технологии» является ценным активом, скорее наоборот.

Арабам продали часть «КБ», которое не выпустило ни одного вертолёта

Найти какую-либо официальную информацию о том, что же на самом деле представляет из себя этот «дорогостоящий актив» в сети не удалось. На официальном сайте холдинга «Вертолёты России» об этой организации размещена достаточно скромная информация, сообщающая потенциальному инвестору, что «Компания ООО «ВР-Технологии» была создана в 2014 году как инновационное конструкторское бюро Холдинга «Вертолёты России» по обеспечению вертолётной техники конкурентоспособными научно-техническими решениями». Сертификата разработчика ООО «ВР-Технологии» на сайте не представлено, а без него нельзя вообще говорить о наличии права разработки авиационной техники у какой-либо организации. На другом ресурсе удалось найти данные о том, что эта организация имеет уставной капитал 100 000 рублей (то есть, порядка 1 600 – 1 700 долларов США по текущему курсу). В 2018 году эта организация, судя по всему, показала убытки в размере 2,8 млн. рублей (до налогообложения). Доподлинно известно, что за всё время своего существования это новоявленное КБ не выпустило ни одного вертолёта, однако, уже достаточно долго, презентует некие проекты, называемые VTR-500 и VTR-300. Кажется, её вполне можно назвать «пустышкой».

Каким образом Денису Валентиновичу удалось продать эту сомнительную ооошку арабам, да ещё и с обязательствами вложить в неё порядка 200 млн. евро, остаётся только догадываться…

По информации агентства «Интерфакс», сделка должна состояться в первом квартале 2020 года, хотя уже сейчас она преподносится российской общественности, как решённый вопрос. Воодушевлены этим событием также Андрей Богинский, возглавляющий вертолётный холдинг и Сергей Чемезов, «курируюший» по линии РОСТЕХа все эти странныехолдинговые конструкции.

По теме 31239 Централизация «откатов» «Эффективная система» послепродажного обслуживания холдинга «Вертолёты России» строится через непонятную частную фирму

Счастливый обладатель КБ

Как следует из множественных сообщений, знакомящих общественность с «инвестиционным триумфом» Дениса Валентиновича, который умудрился «впарить» компанию доверчивым арабам, счастливым обладателем КБ стала арбатская компания Tawazun. Сообщается также, что это не первая сделка с этой компанией по линии Минпромторга, ранее, в августе 2019, она уже приобрела 39% в российском производителе люксовых автомобилей ООО «Аурус» и, якобы, обязалась инвестировать в проект в течение трёх лет 110 млн. евро.

В ООО «ВР-Технологии» они пообещали вложить 200 млн. евро. Итого инвестиции в Россию арабской компании составят 310 млн. евро.

Это большие деньги, Денису Мантурову, несомненно, есть чем гордиться, если бы не одно большое «НО», которые почему-то не заметили авторитетные издания, пишущие об этом событии.

Если подробно изучить имеющуюся официальную информацию с сайта арабской компании Tawazun, то там чётко сформулированы задачи этой организации – она действительно занимается инвестициями, только не внешними, а внутренними. Эта структура создана в целях привлечения местного и иностранного капитала для создания возможностей развития в определённых стратегических секторах ОАЭ. В основном это оборонный сектор, который, благодаря Tawazun, должен развиваться в том числе и за счёт офсетных программ, реализуемых и курируемых Tawazun в процессе сделок по закупке страной военного имущества от внешних поставщиков. А офсетная сделка, как известно, это - вид компенсационной сделки при закупке импортной продукции, существенным условием которой является выставление встречных требований по инвестированию части средств от суммы контракта в экономику страны-импортёра. То есть вектор вложений может выйти нулевым или диаметрально противоположным завяленному министром Мантуровым и другими российскими деятелями, причастными к этому мероприятию. Может ли такое быть?

Некоторые эксперты, опрошенные нашим изданием, высказали гипотезу, что в условиях внешних санкций, с руководством Tawazun могут быть некие теневые договорённости по реинвестиции ранее выведенных из России капиталов, возврат которых их владельцы хотят защитить таким вот нетривиальным способом. ОАЭ со своими механизмами свободных зон, имеющих по местному законодательству большие привилегии в части налогообложения, давно и качественно используются российской «элиткой». Учитывая, что из двух заявленных вложений Tawazun в Россию оба косвенно связаны с именем торгово-промышленного министра, можно предположить, что это российские капиталы, и гарантию по их прохождению взял на себя лично Денис Мантуров. Статус министра позволяет ему вести кулуарные переговоры на самом высоком уровне. А деньги, как известно «не пахнут», и в арабском мире тоже имеют такое же свойство. Ничего личного – только бизнес.

По теме 14190 Экономика летающей неотложки Спасёт ли Казанский вертолётный завод санитарная авиация

Это конечно предположение, но ведь закрытость подобных сделок, даёт волю творческой мысли всевозможных экспертов…

Некоторые сомнения в логичности заявленной сделки указывает и издание «Эксперт Online», заявляя, что: «Весь вопрос в том, зачем арабам понадобились проекты новых российских вертолётов?». При этом, издание вспоминает историю, которая ранее также с помпой преподносилась нынешними участниками: «…у «Вертолётов России» уже есть крупный партнёр из ОАЭ. Примерно три года назад 12,5% акций этой компании на паритетных началах приобрёл РФПИ вместе с суверенным инвестиционным фондом Mubadala, принадлежащим эмиру Абу-Даби. Но наращивать свои инвестиции в российский вертолётный холдинг представители Mubadala отказались». Сейчас участники прошлых «арабских гастролей» про сделку трёхлетней давности вспоминают очень мало.

Эти глаза напротив…

Нынешний визит Дениса Мантурова в ОАЭ знаменит не только «инвестиционным триумфом». Как сообщило издание «Газета.ru», в глазах наследного принца ОАЭ Абу-Даби Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна проницательный российский торгово-промышленный министр заметил заинтересованность в российском многоцелевом вертолёте Ми-38, который холдинг никак не может пристроить уже второе десятилетние.

Возможно, это были галлюцинации… Дело в том, что жаркое арабское солнце не щадит даже министров. Немудрено перегреться. Ну, посудите сами, площадь ОАЭ, всего 83 600 квадратных километров (114 страна в мире по размеру территории), население небольшое. Зачем такой маленькой стране такой большой гражданский вертолёт? Вертолёты в ОАЭ действительно используются активно. Страну посещает множество состоятельных туристов, практикуется доставка вертолётами в гостиницы и тому подобное. Но для этих целей гражданский Ми-38 не подходит. Не будут же арабы под него перестраивать всю свою инфраструктуру? Другое дело маленький VTR-500 – этот как раз подойдёт, но его ещё нет. Как сообщает агентство «ТАСС» со ссылкой на гендиректора компании «ВР-Технологии» опытный образец этого вертолёта должен появиться только во второй половине 2020 года, а о сроках запуска серийного производства вообще упоминается смутно. Видимо, в качестве реализации программы по импортозамещению, VRT-500 получит газотурбинный двигатель PW207V компании Pratt & Whitney Canada.

Примечательно, что, несмотря на отсутствие не то что серийных, но даже опытных образцов вертолёта VTR-500, по словам Сергея Чемезова, холдинг уже выходит с ним на международный рынок. Агентство «ТАСС» сообщило, что РОСТЕХ заявил о подписании со скандинавами договора о намерении по поставке десяти ныне несуществующих вертолётов к 2023 году. Контрагентом РОСТЕХа в этой сделке выступает компания Rotorcraft Nordic AB, которая, судя по открытой финансовой отчётности, с 2014 года не вылезет из долговой ямы.

От безысходности

Все эти информационные вбросы, да и сами «гастроли» (интересно, сколько на этот раз из российского бюджета министр потратил на командировку?), торгово-промышленного министра обусловлены тем, что кормить российскую общественность и Кремль в реальности нечем. Выручка предприятий вертолётного холдинга катастрофически падает. К примеру, если верить местному ростовскому изданию: «Выручка ПАО «Роствертол» за 9 месяцев текущего года составила 33,2 млрд. рублей - это в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль предприятия сократилась почти в 25 раз, до 627,4 млн. рублей». На других предприятиях ситуация аналогичная.

На реальных внешних рынках тоже проблемы – буквально недавно с такой же помпой было заявлено, что якобы холдинг достиг определённого успеха в Индии и, с этой страной подписан контракт на совместную программу по поставке 140 вертолётов Ка-226 на несколько миллиардов долларов. Но, как сообщает интернет издание «AVIA.PRO», Индия может разорвать этот контракт.

С 2012 года Денис Мантуров занимает пост промышленно-торгового министра. А в самом профильном министерстве он «трудится» с 2007 года, заняв сразу высокий пост заместителя министра. За 12 лет, которые Денис Валентинович бессменно возглавляет промышленное направление, в области авиации нам успехи найти сложно. Вот и приходится возлагать большие надежды на маленькую арабскую страну, в надежде, что в большой России, начальство оценит его инвестиционный триумф.