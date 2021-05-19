Инвестиционные поправки: на развитие внутреннего туризма потребуется 2 трлн

До 2030 года на развитие туристической инфраструктуры страны планируется привлечь около 2 трлн рублей частных инвестиций. Кроме того, для повышения интереса путешественников власти выделят 12 млрд на облагораживание российских городов. Приоритетными направлениями по-прежнему остаются Крым, Золотое Кольцо и Дальний Восток. Об этом стало известно по итогам совещания, посвященного реализации отдельных положений послания президента Федеральному собранию. По словам опрошенных «Известиями» экспертов, период пандемии показал, что в РФ есть проблема нехватки качественных объектов размещения. В частности, на курортах остро не достает предложений для среднего ценового сегмента: большая часть номерного фонда устарела, а немногие отели, которые могут предложить достойный отдых, выставляют неоправданно высокие цены. 19 мая Владимир Путин поручил членам кабмина доработать механизм выплаты детского туристического кешбэка, а также упрекнул вице-премьера Дмитрия Чернышенко в неправильном отношении к путешественникам.

Кешбэк на пути

Послание президента Федеральному собранию 21 апреля было посвящено прежде всего внутренней повестке: здравоохранению, образованию, социальной политике, улучшению инфраструктуры, стабилизации рынка труда и другим темам, которые непосредственно связаны с дальнейшим развитием страны.

Ряд предложений Владимира Путина касались и поддержки туристической сферы. Неудивительно, что на фоне начала сезона летних отпусков одной из главных тем совещания с участием главы государства стало обсуждение реализации отдельных положений именно в этой области.

Владимир Путин в ходе совещания по реализации отдельных положений Послания Федеральному Собранию Фото: Пресс-служба администрации Президента РФ/kremlin.ru

Ранее правительство уже продлило до конца текущего года программу возмещения гражданам части затрат на путешествия по России. Кроме того, кабмин выполнил поручения президента по компенсации затрат на оплату детских путевок в летние лагеря. На эту программу, которая заработает с 25 мая, правительство направило 5 млрд рублей. «Детский кешбэк» предусматривает выплату 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Поездку юные россияне могут совершить до 15 сентября.

Владимир Путин призвал коллег не забывать и о людях, которые оплатили отпуск до вышедшего 19 мая постановления правительства. Сейчас многие родители пытаются оперативно изменить даты отдыха детей, чтобы не отправлять их в первую смену и успеть воспользоваться кешбэком. В связи с этим президент попросил членов кабмина «исходить из реалий, а не из бумаг».

— С 1 июня уже первая смена начинается. Многие купили путевки без всякого возврата. Надо подумать. Мы же обещали людям, что они получат возврат. Мы же не говорили, в первую смену или вторую. Говорили «на летний отдых», — подчеркнул он.

Судя по всему, этот вопрос будет решен оперативно, считает председатель комитета по туризму и гостиничному бизнесу Московской торгово-промышленной палаты Михаил Болигузов.

— Эта программа чрезвычайно важна, потому что отдых в детских лагерях очень популярен. И, конечно, это большая помощь, — отметил он.

Студентам, путешествующим по России и останавливающимся в общежитиях вузов, будут возмещены затраты на проживание и проезд. При этом учебные учреждения, которые во время каникул будут готовы принять туристов-студентов, смогут рассчитывать на субсидии на ремонт кампусов, сообщил Дмитрий Чернышенко. Эта программа начнет действовать с 1 июня.

«Как к своим»

До 2030 года власти планируют привлечь около 2 трлн рублей частных инвестиций в отечественный туризм. Корпорация «Туризм.РФ» заключила шесть крупных инвестсоглашений — по ним начинается проектирование и строительство объектов, к примеру, в Карелии, Костроме, Свердловской области, Адыгеи и на Камчатке, уточнил вице-премьер. Также по линии нацпроекта по туризму будет выделено 12 млрд рублей на облагораживание центров туристических городов.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— Развитие внутреннего туризма занимает не один день и даже не год. Это очень кропотливая работа, требующая больших государственных и инвестиционных вложений. Это, прежде всего, инфраструктура, а потом уже то, что дала нам матушка-природа, — заявила «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.

По ее словам, период пандемии показал, что действительно хороших объектов размещения в России пока немного.

— Если мы рассматриваем летний отдых на наших побережьях, то пятизвездочных и четырехзвездочных отелей очень мало, — отметила она. — Кроме того, люди рассчитывают, что наши отели дешевле зарубежных. Поэтому, в основном россияне едут в «двушки» и «трешки». Цена там невелика, но сервис оставляет вопросы.

На курортах остро не хватает предложений для среднего ценового сегмента, согласна старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая. По ее словами, большая часть номерного фонда устарела, а те немногие отели, которые могут предложить достойный отдых, выставляют неоправданно высокие цены.

— Снижение ставки кредитования для отельеров, принятое правительством, может послужить дополнительным стимулом развития отрасли. Плюс в отрасли активно обсуждают возможности субсидирования авиаперевозки внутри страны. Курорты не готовы к приему большого числа туристов одномоментно — очереди в кафе, сложности с поиском гидов и арендой машин. Мало просто построить отель, нужно развивать индустрию всесторонне, — сказала эксперт.

Чтобы России сравняться по уровню сервиса и возможностей с развитыми туристическими странами, необходимы системные государственные вложения в инфраструктуру, качественное администрирование проектов, грамотная налоговая политика в отношении инвесторов, считает зампред комитета по туризму «Опоры России» Татьяна Дмитрова.

— До последнего времени бизнесу было невыгодно строить гостиницы, это низкомаржинальный бизнес, связанный с массой рисков. Кроме того, инвесторы в туриндустрии должны приходить на подготовленную почву: хорошие дороги, красивые набережные, места для отдыха туристов в городах и в пляжных зонах, туалеты, — сказала эксперт «Известиям».

По словам вице-президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова, туризмом в стране не занимались долгие годы и в результате Россия потеряла огромное количество детских лагерей, которые сегодня попросту брошены.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Правительство намерено выделить более 1 млрд рублей на туристическое мастер-планирование в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу. По словам Дмитрия Чернышенко, подготовка мастер-планов туристических территорий включает в себя визуализацию, создание архитектурных кодов, а также рассчет антропогенной нагрузки.

— Например, в Долину гейзеров на Камчатке нельзя пустить в 10 раз больше народа, они просто там вытопчут все, — отметил он.

Эти слова, однако, не понравились Владимиру Путину, который призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, и тогда все будет лучше получаться». По его словам, если работу в Долине гейзеров организовать как следует, никто ничего не испортит. Президент напомнил, что в аналогичных парках некоторых стран не вытаптывают ничего, хотя количество людей, посещающих подобные объекты, там на порядок выше.

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Обсуждался на совещании не только туризм. Так, правительство сейчас готовит расширение программы диспансеризации, которая стартует с 1 июля, чтобы как можно больше людей своевременно проверили состояние своего здоровья, рассказал Михаил Мишустин. Вице-премьер Марат Хуснуллин, в свою очередь высказался против строительства новых метро в городах-миллионниках. По его мнению, ставку надо делать, прежде всего, на развитие железной дороги.

Однако и начатые проекты надо постараться закончить. В частности, вице-премьер назвал завышенной стоимость строительства первой очереди метрополитена в Красноярске.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Я туда уже договорился отправить своих проектировщиков и считаю, что заявленная сумма в 100 млрд достаточно большая, мы найдем решение более дешевое, более оптимальное, — заверил он президента.

На совещании выступил и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который предложил президенту перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией в Госдуму. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по итогам совещания сообщил, что Владимир Путин поддержал инициативу правящей партии.