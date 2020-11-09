Инвестиции в выборы окупаются с процентами

Стало известно, кто профинансировал избирательные кампании губернаторов, одержавших победу на прошедших в сентябре региональных выборах. Формально источником власти у нас считается народ. Однако, как гласит старая пословица, кто девушку ужинает, тот её и танцует. Из чьих же карманов текли денежки в избирательные фонды глав регионов?

Судя по всему, примером такого подхода может быть история врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Формально «Единая Россия» финансово его не поддерживала, Кобзев шёл самовыдвиженцем и сумел собрать второй по величине избирательный фонд на губернаторских выборах – 102 млн рублей. Деньги в него попадали из разных источников, но самыми активными жертвователями стали некие Фонд поддержки народных проектов и гражданских инициатив (36 млн рублей) и Фонд поддержки будущих поколений (14 млн рублей).

Медведи в овечьих шкурах

Откуда у этих фондов такое количество средств, история умалчивает, однако известно, что ранее они уже участвовали в финансировании избирательных кампаний глав регионов. Так, именно эти фонды год назад оплачивали избирательную кампанию врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, перечислив ему по 15 млн рублей. А в 2016-м эксперты движения «Голос» опубликовали доклад, посвящённый тогдашним выборам в Госдуму, где упоминали обе организации в числе аффилированных с «Единой Россией». Тогда через эти организации на поддержку кандидатов от партии прошло около 100 млн рублей. Таким образом, эти фонды очень напоминают прокладки, через которые прокачиваются партийные деньги, в случае если по тактическим соображениям надо скрыть принадлежность кандидата к партии власти.

На этом фоне 20 млн рублей, которые перевёл Игорю Кобзеву «Саянский бройлер» (один из крупнейших производителей мяса кур в Иркутской области), это, по сути, честные и открытые деньги. Правда, также связанные с «Единой Россией». Ведь из открытых источников известно, что главным бенефициаром предприятия является Людмила Тен, вдова покойного депутата Госдумы Юрия Тена и мать действующего депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Тена. Ранее Кобзев называл этот агрохолдинг «отличным примером социально ответственного бизнеса», и можно полагать, что и после его избрания на должность губернатора внимание к «бройлерам» у главы области не ослабнет.

Кстати, ровно такие же фонды с малоговорящими названиями активно финансировали избирательную кампанию врио губернатора Пермского края, самовыдвиженца Дмитрия Махонина. Согласно финотчёту от 24 августа на выборную кампанию Махонин собрал 95,4 млн рублей. При этом одинаковыми траншами, по 9,9 млн рублей, деньги ему перечислили:

Фонд народных проектов; Фонд поддержки будущих поколений; Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития; НФПР сотрудничества и развития; Татарстанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития; Челябинский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития; Башкортостанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития; Оренбургский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития.

Не может не возникнуть вопрос: какой интерес свердловскому, башкирскому и оренбургскому фондам финансировать пермского губернатора? А никакого, если только не принять за основу версию, что все эти организации всего лишь используются для маскировки перекачивания средств из партийного (государственного) источника в избирательные фонды кандидатов от власти. Кстати, у официального кандидата в руководители Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна (у него, кстати, оказалось в фонде всего 4,5 млн рублей из разрешённых – минимальная сумма среди всех губернаторов-победителей) в спонсорах оказались такие же фонды.

Игры губернаторов

А вот губернатор Ростовской области Василий Голубев должен испытывать особые эмоции при виде людей с сигаретами в руках. Голубев, у которого оказался самый большой среди всех кандидатов избирательный фонд (более 118 млн рублей!) шёл на выборы при поддержке компании «Агроком Холдинг» миллиардера Ивана Саввиди, который своё первоначальное состояние сколотил именно на производстве и продаже табачных изделий. Сейчас Саввиди продал принадлежавший ему «Донской табак», но никотиновый шлейф за состоянием члена списка «Форбс» по-прежнему тянется. «Агроком Холдинг» перечислил на избирательный счёт Голубева 11 млн рублей. Кроме того, миллион рублей на переизбрание губернатора выделило медицинское страховое общество «Панацея», 53% которого принадлежит «Агроком Холдингу». Насколько высоко оценил переизбравшийся губернатор Ростовской области это пожертвование, станет ясно по тому, чем завершится конфликт между Иваном Саввиди и Виктором Вексельбергом – они спорят о том, кому застраивать территорию старого ростовского аэропорта. Барыш на кону стоит колоссальный, так что 12 млн рублей выглядят копеечной тратой.

Вот и у смоленского губернатора Алексея Островского почти четверть всего избирательного фонда сформировалась за счёт перечисления от фирм, связанных с местным предпринимателем Валерием Разуваевым. Некоторую скандальность ситуации придаёт то, что сам Островский – губернатор от ЛДПР, а его спонсор – член фракции «Единая Россия» в местном парламенте, но кого в России смущают такие политические несуразности? Как пишут «Открытые медиа», Валерий Разуваев уже не первый раз финансирует избирательную кампанию действующего губернатора – в 2015 году он вложил в избирательный фонд Алексея Островского 7 млн рублей. И – разумеется, без всякой связи с этим фактом – аффилированная с Разуваевым фирма «Лидер» за последние годы получила 25 госконтрактов на поставку кормов для животных в колонии Смоленской области, а принадлежащая ему же фирма «Лаваш», которая занимается поставкой продуктов питания в бюджетные учреждения, – 670 контрактов на сумму свыше 271 млн руб­лей.

Каждая копейка в тяжёлый для кандидата час, вложенная в его избирательный фонд, после победы отзывается полновесными рублями. И какая, собственно, разница, кто и от какой партии идёт на выборы?

Кстати

Стоит отметить, что все губернаторы по своим источникам финансирования делятся строго на две части – те, кто получал поддержку по партийной линии, и те, кто шёл на выборы самовыдвиженцем.

В июне 2020 года секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что на предстоящих выборах партия поддержит ряд кандидатов. Речь шла, в частности, о поддержке Александра Цыбульского (Архангельская область), Александра Богомаза (Брянская область), Михаила Развожаева (Севастополь), Рости­слава Гольдштейна (Еврейская автономная область), Владислава Шапши (Калужская область), Сергея Ситникова (Костромская область), Рустама Минниханова (Республика Татарстан), Александра Никитина (Тамбовская область).

Подобная схема финансирования говорит, во-первых, о том, что в победе кандидата «Единая Россия» была уверена – зачем вкладываться в рискованный проект? – и, во-вторых, тем самым кандидаты напрямую привязывались к «партии власти», и в случае каких-то взбрыкиваний генсовет всегда может напомнить, благодаря чьему финансовому участию конкретный губернатор занимает своё место. Впрочем, есть и в-третьих: в партийный котёл деньги тоже не падают с неба, и кроме положенных по закону отчислений из бюджета казна партий формируется и за счёт добровольных пожертвований. И что мешает компании N, которая не желает светиться в прямом финансировании кандидата, выбрать более долгий путь – вложить деньги в партийную кассу, откуда они, уже обезличенные, попадут на избирательный счёт будущего кандидата? Все и всё будут знать, но на бумаге поддержка никак не отразится. Поговаривают, что именно так была профинансирована кампания руководителя Татарстана Рустама Минниханова, где под видом партийных денег фигурировали деньги компаний, аффилированных с родственниками самого кандидата и их бизнес-партнёров.