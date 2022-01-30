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Инвестиции в СМИ: финансируемая США НПО обучит журналистов Восточной Европы и Центральной Азии на Украине

30 января 2022, 08:15  •  134 • В мире
«Пражский центр гражданского общества»*, получающий финансирование из США, объявил о стажировке в украинских медиа для журналистов, редакторов и менеджеров СМИ из Восточной Европы и Центральной Азии. Как утверждают организаторы, целью программы является обмен опытом и налаживание партнёрских связей: журналистам обещают дать возможность «поработать с признанными лидерами национального медиарынка», в том числе в финансируемых Вашингтоном «Радио Свобода Украина» и интернет-издании «Украинская правда». По мнению экспертов, истинная цель программы — научить иностранных журналистов, в том числе российских, «правильно» освещать события, связанные с Украиной, подавая их сугубо «через призму западной пропаганды».
 
Микрофоны СМИ / флаг Украины РИА Новости
 

«Пражский центр гражданского общества»*, получающий финансирование из США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), объявил о стажировке в украинских медиа для журналистов, редакторов и менеджеров СМИ из Восточной Европы и Центральной Азии. Для участия в мероприятии организаторы приглашают граждан России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Молдавии и Грузии.

«Программа даёт уникальную возможность, приехав на Украину, поработать с признанными лидерами национального медиарынка, поучиться у них, а также поделиться с ними своими знаниями и опытом», — говорится на сайте центра.

Организаторы также объяснили, почему стажировка будет проходить именно в медиаорганизациях на территории Украины.

«Борьба с дезинформацией или повышение медиаграмотности, работа с нарушениями прав человека или освещение жизни в оккупированном Крыму или районах Донбасса — за последние десять лет украинские СМИ столкнулись с новыми драматическими вызовами», — заявляют они.

Кроме того, по утверждению представителей Пражского центра, «мощное» украинское медиаполе якобы расширяется, находит новые способы обращения к аудитории и «активно предлагает решения проблем, существующих во многих других странах региона».

При этом организаторы стажировки обещают участникам возместить все расходы, связанные с перелётом и пребыванием на Украине, вплоть до питания, медицинской страховки и ПЦР-теста на наличие коронавируса. Отдельно подчёркивается, что участники программы «будут размещены в современных квартирах с хорошими условиями проживания».

Желающим попасть на стажировку нужно лишь заполнить онлайн-заявку, выбрав из рекомендованного списка так называемую «принимающую организацию», среди которых, в частности, финансируемое Вашингтоном «Радио Свобода Украина», портал «Новое время», интернет-издание «Украинская правда».

«За время и усилия, потраченные на подготовку и координацию профессионального обмена», Пражский центр обязуется предоставить им компенсацию.

  • Верховная Рада
  • AP
  • © Sergei Chuzavkov

В рамках стажировки участники побывают и на Львовском медиафоруме, официальными партнёрами которого являются посольство Соединённых Штатов на Украине, Агентство США по международному развитию (USAID) и представительство Европейского союза на Украине.  

Напомним, «Пражский центр гражданского общества» начал свою работу в 2015 году и на сегодняшний день под лозунгом поддержки гражданского общества и независимых медиа ведёт свою деятельность в 12 странах Восточной Европы и Центральной Азии.

По данным СМИ, чешская НПО финансируется правительствами Чехии, США, Швеции, а также Еврокомиссией и западной некоммерческой организацией OAK Foundation, которая является партнёром фонда Джорджа Сороса.

Деятельность «Пражского центра гражданского общества» хорошо известна на постсоветском пространстве. Так, в 2018 году в Ереване специалисты центра организовали семинар CampCamp, во время которого участников обучали продвижению протестных настроений в массы. На семинаре о своём опыте «революционной борьбы» рассказывали, в том числе, участники «майдана» в Киеве в конце 2013 — начале 2014 года.

«В выгодном свете»

Как отметил преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис, новую стажировку на Украине для журналистов Восточной Европы и Центральной Азии чешская НПО решила провести, чтобы сформировать группу представителей СМИ в этих регионах, включая Россию, которые при освещении украинской повестки придерживались бы официальной позиции Вашингтона и других западных игроков, которые финансируют организацию.

«По сути, журналистов будут учить, как «правильно» освещать события, связанные с Украиной. Речь не идёт об обучении тому, как выстраивать объективную или хотя бы приближённую к реальности картину происходящего» — сказал Маргулис в комментарии RT.

«Цель новой программы — научить иностранных журналистов, в том числе и российских, смотреть сугубо через призму украинской, американской и западной пропаганды», — пояснил эксперт.

По его словам, США и другим странам Запада нужны представители СМИ в Восточной Европе и Центральной Азии, которые будут освещать события на Украине «в выгодном для них свете».

  • Киев
  • Gettyimages.ru
  • © John Coletti

И то, что такие медиа, как «Радио Свобода Украина», «Новое время» и «Украинская правда» оказались в списке рекомендованных центром принимающих организаций, неслучайно, считает Маргулис.

«Эти СМИ освещают ситуацию на Украине и всё, что с ней связано, только с одной стороны — так, как это выгодно их западным спонсорам и другим игрокам, заинтересованным в дискредитации России и обелении Украины, США и Запада в целом», — сказал аналитик.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в беседе с RT заявил, что такие западные организации с сомнительной репутацией как «Пражский центр гражданского общества» тратят деньги своих спонсоров на журналистов из Восточной Европы и Центральной Азии отнюдь «не из-за желания быть благотворителями».

«Такие организации преследуют свои сугубо конкретные цели, причём не объявленные официально. Это своего рода инвестиции в представителей СМИ. В них осознанно и с умыслом вкладываются деньги, чтобы получить определённый результат — позиционирование событий на Украине так, как это выгодно западным спонсорам», — полагает эксперт.

Они ведут подготовку нужных им представителей СМИ, которые были бы лояльны в первую очередь США и в «правильном» ключе освещали происходящее на Украине — за такое «обучение» Запад готов платить, подчеркнул Матвейчев.

«Никого не интересуют в данном случае журналисты, объективно освещающие украинскую реальность. Цель нынешней стажировки Пражского центра — промыть мозги, нивелировать весь здравый смысл в головах у целого ряда иностранных журналистов, в том числе российских, научить их искать чёрные пятна в действиях Москвы и оборачивать все факты против неё», — считает аналитик.

По мнению политолога Александра Дудчака, из-за деятельности таких организаций, как «Пражский центр гражданского общества», Украина превращается в основной центр антироссийской деятельности, в том числе и западных сил.

«На территорию этой страны сливают весь информационный мусор, так называемых бойцов информационного фронта, которых в перспективе можно задействовать против России в очередной агитационной кампании», — пояснил эксперт.

  • Посольство США на Украине
  • РИА Новости
  • © Стрингер
Русские дипломаты покидают США. Посол напомнил о двухэтапной высылке

А, говоря о возможности для участников стажировки «поработать с признанными лидерами национального медиарынка», организаторы мероприятия под этой формулировкой подразумевают в первую очередь СМИ с ярко выраженной антироссийской направленностью, подчеркнул Дудчак.

«Центр сам создал свой рейтинг, в котором найти лидеров можно, но только по уровню пропаганды, направленной против РФ. В остальном непонятно, из каких критериев отбора исходили сотрудники организации. Ведь киевские власти целенаправленно уничтожили все оппозиционные информационные ресурсы, в которых можно было увидеть реальную картину происходящего на Украине», — заключил аналитик.

*«Пражский центр гражданского общества» (Prague Civil Society Centre), «Пражский гражданский центр» (Чешская Республика) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 17.12.2020.

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