Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рация и толстая стена бетона: DailyMail учит американцев выживанию в ядерной вой...
"Чтоб русские померли... Со смеху": Советнику Зеленского ответили на з...
Нанесенный ущерб - 13 млн: С организаторов митинга 27 июля в Москве требуют возм...
При пожаре в отеле Одессы погибли восемь человек
Главная / Политика

Инвестиции по-русски: куда вкладывают деньги ваши соседи?

17 августа 2019, 10:09  •  83 • Политика
Наши соотечественники ринулись открывать депозиты в иностранной валюте. Царьград показывает бессмысленность этого вида инвестиций и рассматривает ряд интересных альтернатив
Автор:
Мельников Михаил
А выгоден ли доллар?
Опубликована свежая статистика Центробанка: с начала 2019 года русские люди нарастили объём своих долларовых депозитов на 9%. Это много. Для сравнения, рублёвые вклады подросли только на 2,5%, примерно на уровне инфляции. Конечно, в банках всё равно хранится гораздо больше рублей, чем долларов и иных «стабильных валют», но соотношение потихоньку меняется. Сейчас у нас на депозитах 23 трлн рублей и эквивалент 6 трлн тех же рублей в иностранной валюте.
То есть рублю мы доверяем всё меньше – и это несмотря на то, что после 2016 года он вёл себя на удивление мирно. Даже небольшое нынешнее подорожание мало кого напрягло: пара-тройка рублей за доллар туда и обратно – дело привычное, а учитывая разницу в процентах, формально рублёвые вклады сейчас выгоднее долларовых.
Скажем, в крупнейшем частном кредитном учреждении страны «Альфа-банке» по предварительному расчёту (не является офертой) вы получите 1,2% годовых на вложенные 10 тысяч долларов и 6,38% за 660 000 вложенных рублей. Разница чувствуется, не так ли? Особенно если вспомнить, что три года назад, 19 августа 2016-го, за доллар давали 63,78 руб., а актуальный курс – 65,91 руб./$. Разница – 3,3%, никакого сравнения с разницей процентных ставок. Более того, за эти три года рубль заметно поднимался – до 56 руб./$ и довольно скромно падал – до 69 руб./$, то есть несложно было поймать и ещё более выгодное соотношение стоимости этих валют.
Фото: welcomia / Shutterstock.com
Можно, конечно, предположить какое-то особенное чутьё или предвидение будущего у тех, кто хранит деньги в валюте, но на самом деле перед нами чистая психология, неуверенность русских людей в завтрашнем дне. И это, согласитесь, тревожный признак.
Иваны не верящие
Депозитов в России мало – их общий объём меньше консолидированного бюджета страны всего лишь за год. То есть государство намного богаче граждан. В США, например, иная картина – граждане хранят в банках 14 триллионов долларов, то есть в четыре с лишним раза больше, чем ежегодно поступает в бюджет. Конечно, в России и денег существенно меньше, но всё равно есть куда расти. Однако существенного роста не видно.
Дело в том, что наши люди, в отличие от жизнерадостных янки, вообще недоверчивы. Судя по их инвестиционному поведению (ибо депозит – какая-никакая, но инвестиция), они не верят не только в рубль, но и в банковскую систему. Тут велика заслуга Эльвиры Набиуллиной и её команды, которые зачищали финансовый рынок прямо с мясом рядовых граждан. Когда на твоих глазах за пять лет закрывают четыре с половиной сотни банков, поневоле станешь скептичным.
А значит, депозиты – не просто не единственная, но и не главная сфера русских инвестиций. Давайте посмотрим, во что ещё можно вложить деньги, чтобы получать хороший шанс на достойную старость, отложенную заботливым государством на пять лет.
Скупать предприятия
Можно вкладываться в акции. Ау, рынок «Форекс», мы идём к вам.
Кто-то играет на бирже, хотя это уже скорее бизнес, чем инвестирование (а ещё чаще глупость), но большинство просто покупают акции солидных, по их мнению, предприятий, получают символические дивиденды и надеются в случае чего удачно их продать.
Играть в финансовые игры с хозяевами денег, конечно, можно, но с совершенно предсказуемым результатом. Скажем, ни одно крупное русское предприятие не оценивается сейчас в долларах выше, чем в конце 2013 года. Все, кто вложился тогда в наши «голубые фишки» и не сбросил их вовремя, проиграли. Хотя в большинстве случаев не так катастрофически, как обладатели рублёвых депозитов и валютных кредитов.
Да, заработать на акциях можно. И сохранить в них средства тоже можно. Это законно и при определённом знании рынка вполне реалистично даже в долгосрочной перспективе. Но жизненный цикл бизнеса конечен, поэтому рано или поздно любое предприятие в любой стране всё равно обернётся АО «МММ», а его акции станут лишь бесполезным украшением вашего дома или цифрового кошелька.
Майнить и торговать
Помимо валютных вложений, о которых мы уже поговорили, есть их разновидность – криптовалюты. Впрочем, общее у них – только несколько букв в названии. За комбинацию нулей и единиц, обеспеченную анонимностью, какое-то время платили реальные деньги, но сейчас этот рынок существует скорее по инерции, потому что анонимность оказалась весьма условной: силовики научились распутывать совершённые в биткоинах сделки.
Вкладывать деньги в криптовалюту и рассчитывать на их сохранение и приумножение, скажем, за десять лет – один из надёжнейших способов расстаться с этими деньгами. И если в большинстве случаев мы на стороне униженных и ограбленных, то в случае с криптовалютой назовём это естественным отбором. Тот случай, когда терминология господина Дарвина полностью уместна.
Довериться профи
Люди побогаче чаще отдают свои деньги в доверительное управление. То есть дозволяют вкладывать их с тем или иным риском профессионалам своего дела. Как правило, управляющая капиталами компания гарантирует возврат средств в том же объёме, а вот прибыль то ли будет, то ли нет. По сравнению с 2% годовых (максимум по депозиту в твёрдой валюте) это представляется весьма разумным риском, но с маленькими суммами управляющие не связываются. Их целевая аудитория – люди с капиталами от полумиллиона долларов.
Но если с управляющей компанией случится, например, апоплексический удар табакеркой, инвесторы не получат примерно ничего.
Фото: Paul Biryukov / Shutterstock.com
Презренный металл
Инвестиции в драгоценные металлы представляются многим благородным и уважаемым занятием. На самом деле это точно такая же биржевая игра, как и с акциями. В пользу золота или других металлов говорит фактор смертности предприятий (металл практически вечен, и спрос будет всегда), против них – возможность физической утраты актива (это прочувствовала Венесуэла, часть запаса которой так и зависла в Британии). Цены на золото меняются достаточно серьёзно: около 300 долларов за тройскую унцию в 2000 году, 1000 долларов – в 2008-м, 1900 – в 2011-м, 1200 – в 2013-м. Уверены ли вы, что сумеете купить свой слиток по выгодной цене?
Высокое искусство
Ещё более элегантным занятием является коллекционирование недвижимости и антиквариата. Найти своего молодого и безвестного Пикассо, купить у него десяток полотен и обеспечить тем самым свой род до седьмого колена – сколько состояний размётано в этой лотерее!
Принцессу Нидерландов убил рак костей
Да, можно вкладываться в классиков, Ван Гог и Айвазовский вряд ли подешевеют, и это хорошие инвестиции, хоть и с высоким входным порогом. Но здесь исключительно высока стоимость владения – специальные условия хранения и меры безопасности будут обходиться вам в круглые суммы. К тому же ликвидность у таких инвестиций крайне низка: вспомните Петроград 1918 года, когда редчайшие произведения искусства меняли на воблу.
Жильё и земля
Так мы приходим к двум оставшимся инвестициям, которые одни и имеют смысл в современной России.
Фото: Oleg Totskyi / Shutterstock.com
Многие считают, что недвижимость в мегаполисе или около него – это самое надёжное вложение, и отчасти они правы, хотя надёжное – не значит коммерчески выгодное. Рублёвые цены на московскую недвижимость сейчас лишь сравнимы с 2013 годом, в других городах цены, как правило, стали ниже, и это несмотря на двукратное падение рубля.
Тем не менее четыре стены, пол и потолок в московском регионе или, на худой конец, на окраине Санкт-Петербурга или Екатеринбурга не без оснований рассматриваются многими как прекрасный задел на будущее – настолько прекрасный, что за него не грех переплатить втрое. Треть достаётся застройщику, две трети – одобрившему ипотеку банку.
Имеет смысл также подумать о приобретении земельных участков, в том числе в далёких от столицы регионах. Жилая недвижимость там – мёртвый груз (попробуйте продать трёхкомнатную квартиру в райцентре Омской области), а вот земля рано или поздно «сыграет».
Минусы – стоимость владения (налоги по произвольной ставке, навязанные услуги ЖКХ) и проблемы с правом собственности. Гарантии этого права у нас в России пока что очень условные, и всегда есть риск, что в один непрекрасный момент вы узнаете, что в результате преступного сговора или капризов власти ваша недвижимость стала принадлежать совсем другим людям.
Просто дети
Так что в нашей малонаселённой стране лучший способ вложиться в своё будущее – это родить детей, правильно их воспитать, дать хорошее образование или просто достойную профессию. Чтобы они и друзьями хорошими были, и утешением и поддержкой в старости. Здесь можно сделать несложный расчёт, как оправдывается подобная инвестиция материально, но цифры будут несколько неуместны, как и само слово «инвестиция», хотя, по сути, рождение детей именно ею испокон веков и является.
Не понимайте это буквально – некоторые пытаются сделать детей киборгами для реализации своих амбиций, но такие родители уважения не заслуживают. А тем, кто сумел и сумеет вырастить добрых и отзывчивых русских людей, – низкий поклон. Пусть вас будет больше.
Доллары, которые потекли в банки, – это, конечно, удобно и приятно, хотя и они когда-нибудь станут акциями АО «МММ». Но увлёкшись собиранием зелёных бумажек, не прохлопайте собственных детей. Потерянные деньги вернуть можно, а упущенное воспитание компенсировать вряд ли получится.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
17 августа 2019, 10:09
"Не дожидаясь Трампа": Экс-глава МИД Франции призвал быстрее наладить отношения с Россией
17 августа 2019, 10:09
Сталинский приказ, сорвавший блицкриг и принёсший Победу
17 августа 2019, 10:09
"Ядерная война между США и Россией, холодная зима и возвращение Аляски?": О чем волнуются ученые
17 августа 2019, 00:24
Освободить от налогов и дать выходной: В Госдуме обсудят поощрение для бывших курильщиков
17 августа 2019, 03:39
Рация и толстая стена бетона: DailyMail учит американцев выживанию в ядерной войне с русскими
16 августа 2019, 14:39
Немецкие "зеленые" заподозрили Россию в подкупе депутатов: В бундестаге ищут шпионов, упущенных контрразведкой
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 августа 2019, 00:24
Нанесенный ущерб - 13 млн: С организаторов митинга 27 июля в Москве требуют возмещени...
17 августа 2019, 03:39
В CNN намекнули Трампу на возвращение Аляски обратно России
17 августа 2019, 00:24
"Тихую рокировку" с русскими С-400 в Сирии разглядели со спутника
17 августа 2019, 03:39
"Убило перед самым днём рождения": Бойцы Донбасса сообщили о новых смертях ...
17 августа 2019, 06:54
"Чтоб русские померли... Со смеху": Советнику Зеленского ответили на заявле...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2019, 06:09
"Караул, ограбили": Болтон "раскрыл", откуда у России появилось гиперзвуковое оружие
14 августа 2019, 00:54
"Русские теперь за всё отвечают": Алек Болдуин объяснил, почему смерть Эпштейна "повесили" на Москву
10 августа 2019, 23:39
Очень хотели вторую Болотную. Или Майдан. Не дотянули...
11 августа 2019, 14:24
Новый приказ: снайперам ВСУ разрешили стрелять по мирным жителям
14 августа 2019, 04:09
Рисовались перед Китаем? Новое расследование по затонувшему "Курску" вскрыло неудобные детали
10 августа 2019, 10:39
Тайна и причина смерти Анатолия Собчака: Как умер один из самых известных политиков России
15 августа 2019, 02:54
Блокада от морали: Заразительный пример Ольги Бузовой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.