Инвестиции по-русски: куда вкладывают деньги ваши соседи?

Автор:

Мельников Михаил

А выгоден ли доллар?

Опубликована свежая статистика Центробанка: с начала 2019 года русские люди нарастили объём своих долларовых депозитов на 9%. Это много. Для сравнения, рублёвые вклады подросли только на 2,5%, примерно на уровне инфляции. Конечно, в банках всё равно хранится гораздо больше рублей, чем долларов и иных «стабильных валют», но соотношение потихоньку меняется. Сейчас у нас на депозитах 23 трлн рублей и эквивалент 6 трлн тех же рублей в иностранной валюте.

То есть рублю мы доверяем всё меньше – и это несмотря на то, что после 2016 года он вёл себя на удивление мирно. Даже небольшое нынешнее подорожание мало кого напрягло: пара-тройка рублей за доллар туда и обратно – дело привычное, а учитывая разницу в процентах, формально рублёвые вклады сейчас выгоднее долларовых.

Скажем, в крупнейшем частном кредитном учреждении страны «Альфа-банке» по предварительному расчёту (не является офертой) вы получите 1,2% годовых на вложенные 10 тысяч долларов и 6,38% за 660 000 вложенных рублей. Разница чувствуется, не так ли? Особенно если вспомнить, что три года назад, 19 августа 2016-го, за доллар давали 63,78 руб., а актуальный курс – 65,91 руб./$. Разница – 3,3%, никакого сравнения с разницей процентных ставок. Более того, за эти три года рубль заметно поднимался – до 56 руб./$ и довольно скромно падал – до 69 руб./$, то есть несложно было поймать и ещё более выгодное соотношение стоимости этих валют.

Фото: welcomia / Shutterstock.com

Можно, конечно, предположить какое-то особенное чутьё или предвидение будущего у тех, кто хранит деньги в валюте, но на самом деле перед нами чистая психология, неуверенность русских людей в завтрашнем дне. И это, согласитесь, тревожный признак.

Иваны не верящие

Депозитов в России мало – их общий объём меньше консолидированного бюджета страны всего лишь за год. То есть государство намного богаче граждан. В США, например, иная картина – граждане хранят в банках 14 триллионов долларов, то есть в четыре с лишним раза больше, чем ежегодно поступает в бюджет. Конечно, в России и денег существенно меньше, но всё равно есть куда расти. Однако существенного роста не видно.

Дело в том, что наши люди, в отличие от жизнерадостных янки, вообще недоверчивы. Судя по их инвестиционному поведению (ибо депозит – какая-никакая, но инвестиция), они не верят не только в рубль, но и в банковскую систему. Тут велика заслуга Эльвиры Набиуллиной и её команды, которые зачищали финансовый рынок прямо с мясом рядовых граждан. Когда на твоих глазах за пять лет закрывают четыре с половиной сотни банков, поневоле станешь скептичным.

А значит, депозиты – не просто не единственная, но и не главная сфера русских инвестиций. Давайте посмотрим, во что ещё можно вложить деньги, чтобы получать хороший шанс на достойную старость, отложенную заботливым государством на пять лет.

Скупать предприятия

Можно вкладываться в акции. Ау, рынок «Форекс», мы идём к вам.

Кто-то играет на бирже, хотя это уже скорее бизнес, чем инвестирование (а ещё чаще глупость), но большинство просто покупают акции солидных, по их мнению, предприятий, получают символические дивиденды и надеются в случае чего удачно их продать.

Играть в финансовые игры с хозяевами денег, конечно, можно, но с совершенно предсказуемым результатом. Скажем, ни одно крупное русское предприятие не оценивается сейчас в долларах выше, чем в конце 2013 года. Все, кто вложился тогда в наши «голубые фишки» и не сбросил их вовремя, проиграли. Хотя в большинстве случаев не так катастрофически, как обладатели рублёвых депозитов и валютных кредитов.

Да, заработать на акциях можно. И сохранить в них средства тоже можно. Это законно и при определённом знании рынка вполне реалистично даже в долгосрочной перспективе. Но жизненный цикл бизнеса конечен, поэтому рано или поздно любое предприятие в любой стране всё равно обернётся АО «МММ», а его акции станут лишь бесполезным украшением вашего дома или цифрового кошелька.

Майнить и торговать

Помимо валютных вложений, о которых мы уже поговорили, есть их разновидность – криптовалюты. Впрочем, общее у них – только несколько букв в названии. За комбинацию нулей и единиц, обеспеченную анонимностью, какое-то время платили реальные деньги, но сейчас этот рынок существует скорее по инерции, потому что анонимность оказалась весьма условной: силовики научились распутывать совершённые в биткоинах сделки.

Вкладывать деньги в криптовалюту и рассчитывать на их сохранение и приумножение, скажем, за десять лет – один из надёжнейших способов расстаться с этими деньгами. И если в большинстве случаев мы на стороне униженных и ограбленных, то в случае с криптовалютой назовём это естественным отбором. Тот случай, когда терминология господина Дарвина полностью уместна.

Довериться профи

Люди побогаче чаще отдают свои деньги в доверительное управление. То есть дозволяют вкладывать их с тем или иным риском профессионалам своего дела. Как правило, управляющая капиталами компания гарантирует возврат средств в том же объёме, а вот прибыль то ли будет, то ли нет. По сравнению с 2% годовых (максимум по депозиту в твёрдой валюте) это представляется весьма разумным риском, но с маленькими суммами управляющие не связываются. Их целевая аудитория – люди с капиталами от полумиллиона долларов.

Но если с управляющей компанией случится, например, апоплексический удар табакеркой, инвесторы не получат примерно ничего.

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Презренный металл

Инвестиции в драгоценные металлы представляются многим благородным и уважаемым занятием. На самом деле это точно такая же биржевая игра, как и с акциями. В пользу золота или других металлов говорит фактор смертности предприятий (металл практически вечен, и спрос будет всегда), против них – возможность физической утраты актива (это прочувствовала Венесуэла, часть запаса которой так и зависла в Британии). Цены на золото меняются достаточно серьёзно: около 300 долларов за тройскую унцию в 2000 году, 1000 долларов – в 2008-м, 1900 – в 2011-м, 1200 – в 2013-м. Уверены ли вы, что сумеете купить свой слиток по выгодной цене?

Высокое искусство

Ещё более элегантным занятием является коллекционирование недвижимости и антиквариата. Найти своего молодого и безвестного Пикассо, купить у него десяток полотен и обеспечить тем самым свой род до седьмого колена – сколько состояний размётано в этой лотерее!

Да, можно вкладываться в классиков, Ван Гог и Айвазовский вряд ли подешевеют, и это хорошие инвестиции, хоть и с высоким входным порогом. Но здесь исключительно высока стоимость владения – специальные условия хранения и меры безопасности будут обходиться вам в круглые суммы. К тому же ликвидность у таких инвестиций крайне низка: вспомните Петроград 1918 года, когда редчайшие произведения искусства меняли на воблу.

Жильё и земля

Так мы приходим к двум оставшимся инвестициям, которые одни и имеют смысл в современной России.

Фото: Oleg Totskyi / Shutterstock.com

Многие считают, что недвижимость в мегаполисе или около него – это самое надёжное вложение, и отчасти они правы, хотя надёжное – не значит коммерчески выгодное. Рублёвые цены на московскую недвижимость сейчас лишь сравнимы с 2013 годом, в других городах цены, как правило, стали ниже, и это несмотря на двукратное падение рубля.

Тем не менее четыре стены, пол и потолок в московском регионе или, на худой конец, на окраине Санкт-Петербурга или Екатеринбурга не без оснований рассматриваются многими как прекрасный задел на будущее – настолько прекрасный, что за него не грех переплатить втрое. Треть достаётся застройщику, две трети – одобрившему ипотеку банку.

Имеет смысл также подумать о приобретении земельных участков, в том числе в далёких от столицы регионах. Жилая недвижимость там – мёртвый груз (попробуйте продать трёхкомнатную квартиру в райцентре Омской области), а вот земля рано или поздно «сыграет».

Минусы – стоимость владения (налоги по произвольной ставке, навязанные услуги ЖКХ) и проблемы с правом собственности. Гарантии этого права у нас в России пока что очень условные, и всегда есть риск, что в один непрекрасный момент вы узнаете, что в результате преступного сговора или капризов власти ваша недвижимость стала принадлежать совсем другим людям.

Просто дети

Так что в нашей малонаселённой стране лучший способ вложиться в своё будущее – это родить детей, правильно их воспитать, дать хорошее образование или просто достойную профессию. Чтобы они и друзьями хорошими были, и утешением и поддержкой в старости. Здесь можно сделать несложный расчёт, как оправдывается подобная инвестиция материально, но цифры будут несколько неуместны, как и само слово «инвестиция», хотя, по сути, рождение детей именно ею испокон веков и является.

Не понимайте это буквально – некоторые пытаются сделать детей киборгами для реализации своих амбиций, но такие родители уважения не заслуживают. А тем, кто сумел и сумеет вырастить добрых и отзывчивых русских людей, – низкий поклон. Пусть вас будет больше.

Доллары, которые потекли в банки, – это, конечно, удобно и приятно, хотя и они когда-нибудь станут акциями АО «МММ». Но увлёкшись собиранием зелёных бумажек, не прохлопайте собственных детей. Потерянные деньги вернуть можно, а упущенное воспитание компенсировать вряд ли получится.