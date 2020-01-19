Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Берцы в Ла-Манше, или Кто нас остановит?
В Киеве пообещали выяснить все обстоятельства крушения Boeing в Иране
Мишустин собирает команду: кто войдёт в новое правительство и кого туда не возьм...
"Тарифы могли вырасти в 4 раза": Оператор ГТС Украины о газовом контра...
Главная / Аналитика

Инвестиции для Латвии: все течет, все утекает

19 января 2020, 17:24  •  190 • Аналитика
© РИА Новости / Владимир Песня
Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия
Отсталое государство Россия, чтобы повысить свои доходы, землю носом роет, чтобы нарыть и продать, небо коптит, чтоб понаделать чего-то и продать, втыкает в землю разное, чтобы вырастить и продать. Суетится, дергается. Гудки фабричные, вышки горящие, грязь, шум, дым, комбайны по полям пыль гоняют, вагоны шастают через границу. Картина ужасная, конечно.
Другое дело – Латвия. В трубах гнездятся птицы, рельсы порастают мхом, а земля кустами. В 21-м веке принято по-другому. Из завода можно сделать пейнтбольную гейм-зону, бывшую железку превратить в полезную для пяток экотропу, землю можно красиво постричь под хозяйство, главное на ней не работать – это земля для отдыха или продажи.
В общем, все должно красиво выглядеть. Что? А как зарабатывать? Нужны инвестиции. Чтобы кто-то пришел, принес, купил, продал. Да, это не приносит рабочие места, но, во-первых, они портят радужную картину, а во-вторых, рабочие места есть в европейской земле. Кому так охота пахать – пусть туда и едет.
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Железнодорожный вокзал в Риге
Потратив все силы на привлекательность и продав остатки государственности, Латвия, как нормальная страна, легла и стала наслаждаться хорошей инвестиционной средой. Денег в мире напечатано столько, что целые институты теперь ломают голову, куда их засунуть. Тут и дурнушкам из других полушарий достается, не то что странам продвинутым, кому с местом повезло.
Беспокоят только тенденции. Активный, но отсталый сосед, в виде своих продвинутых инвесторов, что-то стал деньги из страны потихоньку выводить. И если последние четыре года это был просто минус, то в 2019-ом обозначилось жирное тире. Объем инвестиций из России сократился почти на треть.
Конечно, можно начать радоваться: да и к черту этих русских, нечего тут делать, деньги только оставьте свои подозрительно нажитые, а сами убирайтесь. Без вас разберемся. Подумаешь, проблема, смех, да и только. Проблема только в том, что не только. Не только на Восток утекает, но и совершенно в другую правильную сторону. Шведы, датчане, голландцы тоже потихоньку сматывают удочки. В этом смысле радуют только немцы, но то, что это немцы – не радует. Наинвестируют так, что могут и вспомнить потом о немецком городе под названием "Рига".
Нет, красота, конечно, не вечна – время течет. А для Латвии – утекает. Привлекательность поблекла, а кушать хочется. Не хочется думать об ужасном слове "работа". Тем более, если задуматься, и вариантов особых нет. Инвестор – аууу! Не хотите перспективно вложиться в страну с небольшим, уменьшающимся населением, с небольшой уменьшающейся реальной экономикой, рядом с границей большого неадекватного и вероломного агрессора?
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



190
Источник
Похожие новости
19 января 2020, 07:39
Берцы в Ла-Манше, или Кто нас остановит?
18 января 2020, 15:24
Китайское СМИ: После удара Израиля по объекту КСИР в Сирии иранские военные бежали к курдам
18 января 2020, 15:24
Гражданская авиация России: проблемы и успехи в 2019 году
18 января 2020, 08:54
Что означает вторая перестройка Путина
19 января 2020, 10:54
Американский хайтек проиграл "великую страну" российскому оружию
19 января 2020, 14:09
Мишустин собирает команду: кто войдёт в новое правительство и кого туда не возьмут
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 января 2020, 04:24
Польша покусилась на предметы искусства в России: Варшава заявила права на целый ряд ...
19 января 2020, 10:39
Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины
19 января 2020, 10:54
"Истеричность" Лукашенко оставит Белоруссию без газа? Эксперт заявил о тупи...
19 января 2020, 14:09
Мишустин собирает команду: кто войдёт в новое правительство и кого туда не возьмут
19 января 2020, 07:39
Берцы в Ла-Манше, или Кто нас остановит?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2020, 11:54
Патронный заводик в Белоруссии: в какую «европейскую страну» РБ наладила поставки боеприпасов
14 января 2020, 13:54
Пять странностей с ударом по украинскому «Боингу» в Иране
12 января 2020, 18:24
О чем не договорился Сурков с Зеленским
17 января 2020, 06:54
"Что же стоит за этим?": В Госдепе ломают голову над отставкой всего российского правительства
16 января 2020, 04:54
"Всё, что кажется политикой, - это спецоперация": Павловский увидел за отставкой правительства манёвр
14 января 2020, 04:09
Единственный способ остановить «Северный поток – 2» – взорвать его
19 января 2020, 07:39
"Есть тревога... понимаю": Путина попросили остаться на третий срок. Президент ответил примером из 80-х
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.