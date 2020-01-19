Инвестиции для Латвии: все течет, все утекает

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

Отсталое государство Россия, чтобы повысить свои доходы, землю носом роет, чтобы нарыть и продать, небо коптит, чтоб понаделать чего-то и продать, втыкает в землю разное, чтобы вырастить и продать. Суетится, дергается. Гудки фабричные, вышки горящие, грязь, шум, дым, комбайны по полям пыль гоняют, вагоны шастают через границу. Картина ужасная, конечно.

Другое дело – Латвия. В трубах гнездятся птицы, рельсы порастают мхом, а земля кустами. В 21-м веке принято по-другому. Из завода можно сделать пейнтбольную гейм-зону, бывшую железку превратить в полезную для пяток экотропу, землю можно красиво постричь под хозяйство, главное на ней не работать – это земля для отдыха или продажи.

В общем, все должно красиво выглядеть. Что? А как зарабатывать? Нужны инвестиции. Чтобы кто-то пришел, принес, купил, продал. Да, это не приносит рабочие места, но, во-первых, они портят радужную картину, а во-вторых, рабочие места есть в европейской земле. Кому так охота пахать – пусть туда и едет.

© РИА Новости / Сергей Мелконов Железнодорожный вокзал в Риге

Потратив все силы на привлекательность и продав остатки государственности, Латвия, как нормальная страна, легла и стала наслаждаться хорошей инвестиционной средой. Денег в мире напечатано столько, что целые институты теперь ломают голову, куда их засунуть. Тут и дурнушкам из других полушарий достается, не то что странам продвинутым, кому с местом повезло.

Беспокоят только тенденции. Активный, но отсталый сосед, в виде своих продвинутых инвесторов, что-то стал деньги из страны потихоньку выводить. И если последние четыре года это был просто минус, то в 2019-ом обозначилось жирное тире. Объем инвестиций из России сократился почти на треть.

Конечно, можно начать радоваться: да и к черту этих русских, нечего тут делать, деньги только оставьте свои подозрительно нажитые, а сами убирайтесь. Без вас разберемся. Подумаешь, проблема, смех, да и только. Проблема только в том, что не только. Не только на Восток утекает, но и совершенно в другую правильную сторону. Шведы, датчане, голландцы тоже потихоньку сматывают удочки. В этом смысле радуют только немцы, но то, что это немцы – не радует. Наинвестируют так, что могут и вспомнить потом о немецком городе под названием "Рига".

Нет, красота, конечно, не вечна – время течет. А для Латвии – утекает. Привлекательность поблекла, а кушать хочется. Не хочется думать об ужасном слове "работа". Тем более, если задуматься, и вариантов особых нет. Инвестор – аууу! Не хотите перспективно вложиться в страну с небольшим, уменьшающимся населением, с небольшой уменьшающейся реальной экономикой, рядом с границей большого неадекватного и вероломного агрессора?