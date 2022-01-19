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«Инвентаризация всей повестки дня»: какие вопросы планируют обсудить Путин и президент Ирана на переговорах в Москве

19 января 2022, 07:25  •  190 • В России
19 января президент России Владимир Путин встретится в Москве с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Как уточнили в пресс-службе Кремля, во время переговоров планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы, в том числе проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По мнению экспертов, предстоящий диалог таких крупных игроков на международной арене, как Москва и Тегеран, чрезвычайно важен в контексте не только региональной стабильности, но и мировой безопасности в целом.
 
© РИА Новости / AFP
 

В среду, 19 января, в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина с его иранским коллегой Ибрагимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы», — говорится в заявлении пресс-службы.

Уточняется также, что во время предстоящей встречи стороны могут обсудить и проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году оценил визит Раиси в Москву как «очень важный».

«Необходимо провести инвентаризацию всей нашей повестки дня с учётом изменений в руководстве Ирана, понять насколько мы обеспечиваем преемственность, на каких направлениях. В двустороннем плане по экономическим делам богатая повестка дня», — сказал Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, помимо СВПД стороны также могут обсудить ситуацию в Персидском заливе.

В свою очередь, официальный представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми, слова которого приводит пресс-служба иранского кабмина, отметил, что программа визита Раиси в Москву помимо переговоров с российским лидером включает в себя встречи с деятелями в области экономики и нефтяной промышленности. Как отмечается, обсуждения и встречи будут посвящены развитию экспорта в Россию и укреплению торгово-экономических связей двух стран.

Кроме того, 20 января Раиси выступит на заседании Госдумы. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

Напомним, предстоящий визит в Россию станет для Раиси первым на посту президента Ирана, который он занял летом прошлого года.

В поздравительной телеграмме по случаю победы Ибрагима Раиси на выборах Владимир Путин подчеркнул, что отношения между Москвой и Тегераном «традиционно носят дружественный, добрососедский характер».

  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Рассчитываю, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнёрского взаимодействия в международных делах», — отметил российский президент.

По его словам, это в полной мере отвечает интересам народов двух стран и идёт «в русле упрочения региональной безопасности и стабильности».

Международный трек

По мнению сотрудника Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирины Фёдоровой, предстоящий диалог президентов России и Ирана имеет большое значение для двух стран на фоне последних событий в мире, «в том числе и тревожных».

«Сложившаяся напряжённость в международной обстановке, несомненно, делает личные контакты между Владимиром Путиным и Ибрагимом Раиси крайне важными», — заявила она в разговоре с RT.

В частности, одним из ключевых вопросов, который лидеры двух стран могут обсудить во время переговоров в Москве, эксперт назвала ситуацию вокруг СВПД.

Напомним, 3 января после новогоднего перерыва в Вене был возобновлён восьмой раунд переговоров, целью которых является восстановление СВПД и возвращение США в это соглашение.

По словам главы российского МИД, в этом диалоге по иранской ядерной программе «есть реальный прогресс», в частности желание Ирана и США «осознать конкретные озабоченности» обоих государств и понять, как они могут быть «учтены в общем пакете».

«Мы рассчитываем, что договорённость будет достигнута. Для этого важно, чтобы и иранские партнёры были максимально реалистичны, сотрудничали с МАГАТЭ, и западные участники этого переговорного процесса не пытались создавать психологическое напряжение, периодически вбрасывая в медийное, публичное пространство инициативы с критикой Ирана и с требованиями к нему», — заявил Лавров во время пресс-конференции.

По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН, доцента Дипломатической академии МИД России Владимира Аваткова, вопрос относительно СВПД «очень сложный», а потому президентам России и Ирана необходимо «сверить часы» в рамках этого наиболее вероятного переговорного трека предстоящей встречи.

«США настаивают на принятии Ираном мер, на которые он не согласен. И тут Тегерану важно проявить терпение и продолжить переговоры, которые ведутся с Вашингтоном не напрямую, а через посредников в лице пятёрки стран: России, Великобритании, Германии, Китая и Франции. Иран заслуживает уважения, поскольку продолжал следовать СВПД длительное время несмотря на то, что США демонстративно из него вышли», — отметил аналитик в комментарии RT.

  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Региональные вопросы безопасности

Помимо СВПД, ещё одна международная тема, которая может быть затронута на переговорах президентов России и Ирана, — ситуация в Персидском заливе.

Как заявил Лавров на пресс-конференции 14 января 2022 года, трудности, наблюдающиеся в этом регионе, необходимо обсуждать не только с Ираном, но и с другими заинтересованными странами во время многосторонних переговоров, «в рамках созыва конференций по безопасности в Персидском заливе и шире».

«Конференция, которая объединила бы иранцев и арабов, и в ходе которой не Иран был бы предметом дискуссии, а каждая из сторон положила бы на стол свои озабоченности. Ракеты, которые не только у Ирана есть. У арабов тоже развивается ракетное производство. Озабоченности по поводу Йемена, Сирии, Ирака, многих других горячих точек, которые, так или иначе, вызывают противоречия между другими странами. Это наша концепция», — глава МИД РФ.

Как отметила Ирина Фёдорова, в районе Персидского залива наблюдается обострение напряжённости, которое происходит в том числе из-за усиления присутствия американских кораблей и военных в странах Персидского залива.

«В частности, речь идёт о продаже Соединёнными Штатами оружия арабским странам. Конечно, вопросы безопасности как Персидского залива, так и всего ближневосточного региона, под углом политики Запада будут находиться в центре внимания переговоров Путина и Раиси», — отметила эксперт.

Помимо ситуации вокруг Персидского залива во время встречи президентов Ирана и России будет рассмотрен вопрос и о ситуации, связанной с Афганистаном, считает Фёдорова.

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Ещё в ноябре 2021 года во время телефонных переговоров Владимира Путина с иранским президентом стороны подчеркнули готовность содействовать установлению в этой исламской республике «мира и стабильности».

«Афганский вопрос — один из важнейших, он ярко обозначен в региональной повестке. Причём и Россия, и Иран выступают за создание инклюзивного правительства в республике с присутствием этнических и религиозных меньшинств. Чтобы талибы* там не доминировали. В этом позиции Ирана и России совпадают», — отметила Фёдорова.

  • Вывод американских войск из Афганистана
  • AFP
  • © Aamir QURESHI

По её словам, Россия и Иран оказывают достаточно значимую гуманитарную помощь Афганистану, а потому могут наращивать сотрудничество по этой линии.

«Из-за неосторожных действий США и НАТО — хаотичного вывода своих войск из афганской республики — в стране наблюдается критическая экономическая ситуация, в ряде районов начинается голод. Поэтому сотрудничество между Россией и Ираном на гуманитарном треке имеет очень важное значение для урегулирования ситуации в республике», — подчеркнула эксперт.

«Усилит взаимодействие»

Ещё одно немаловажное направление предстоящих переговоров президентов России и Ирана — реализация совместных проектов в торгово-экономической сфере. По мнению экспертов, в условиях санкционного давления США и других стран Запада этот вопрос приобретает крайнюю актуальность.

«В этой ситуации объединение экономических интересов Москвы и Тегерана очень важно, это даст возможность преодолевать последствия санкций и развивать торговые отношения между нашими странами», — считает Ирина Фёдорова.

По её мнению, на переговорах в Москве речь может пойти, в частности, и о совместных инфраструктурных проектах, связанных с торговлей и логистикой.

Как сообщил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью Институту РУССТРАТ, опубликованном накануне встречи Путина и Раиси, между Москвой и Тегераном существуют очень большие возможности в сфере транзита.

«Можно отметить большое значение международного транспортного коридора «Север — Юг», где сроки и затраты потоков поставок товаров на 50% меньше, чем на традиционных морских маршрутах», — подчеркнул Джалали.

По его словам, Иран и Россия также имеют планы по развитию энергетического сотрудничества на двустороннем, региональном и международном уровнях.

По мнению экспертов, все эти вопросы могут стать предметом обсуждения во время встречи Путина и Раиси в Москве. Кроме того, во время предстоящего диалога стороны «закрепят стратегическое партнёрство России и Ирана».

«Это даст толчок не только к развитию экономических и торговых отношений, но и усилит взаимодействие по политическим вопросам», — считает Ирина Фёдорова.

  • AFP
  • © ATTA KENARE

В свою очередь, Владимир Аватков подчеркнул, что предстоящая встреча президентов России и Ирана принципиально важна «с точки зрения происходящего перелома в системе международных отношений».

«Постепенно мир перестаёт быть западноцентричным. В этой связи контакты таких крупных игроков на международной арене как Москва и Тегеран чрезвычайно значимы в контексте не только региональной стабильности, но и мировой безопасности», — подытожил аналитик.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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