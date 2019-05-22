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Инвалидов избавляют от походов по бюрократам

22 мая 2019, 22:54  •  16 • В России

На совещание с членами правительства Владимир Путин приехал со Съезда профсоюзов, и перед началом обсуждения основной темы главе минтруда Максиму Топилину пришлось отчитаться по всем вопросам, которые перед президентом ставили на съезде. Отчет был не так, чтобы радужный.

Задолженность предприятий по заработным платам сотрудникам в целом по России сохраняется на уровне почти 3 миллиарда рублей.

- Что касается задолженности - на 2,8-2,9 млрд рублей она стабилизировалась, - сообщил Топилин. - Мы постоянно работаем с предприятиями, в основном с предприятиями, которые в банкротном состоянии, на контроле в Роструде 100 предприятий, которые постоянно отслеживаем. Самая крупная задолженность была зафиксирована в Приморском крае на заводе "Радиоприбор" - порядка 160 миллионов рублей.

- В Волгоградской области , - проявил экспертное знание ситуации президент.

- Было принято решение, правительство выделило финансовую помощь Приморскому краю. Я на днях разговаривал с губернатором, в начале июня эта задолженность будет погашена, - пообещал министр.

Кроме того не во всех регионах есть дефицит средств для предусмотренного повышения зарплат бюджетникам.

- У нас есть 13 регионов, в которых наблюдается небольшой дефицит, - признал Топилин. - Мы исходим из того, что доходы регионов растут, и регионы смогут эту потребность покрыть до конца года.

Ну и в первом квартале этого года случилось небывалое - официальная безработица, низким уровнем которой гордилось правительство, выросла на 20%. Минтруд, правда, объясняет это повышением пособия по безработице, которое с 1 января выросло до 8 тысяч. Люди просто стали чаще обращаться в официальные инстанции.

Президент, пользуясь случаем, припомнил и вопрос, заданный ему во время медиа-форума ОНФ, про больницы в Севастополе.

- Деньги, я знаю, есть, решения приняты. Где объекты? Когда они будут готовы? - поинтересовался Путин.

Вице-премьер Дмитрий Козак доложил, что в Севастополе строительство пяти объектов здравоохранения из четырнадцати завершено, а девяти даже не начато.

- Там по каждому объекту есть свои объяснения. Но объективных причин того, чтобы это не сделать, по моей оценке, нет, - сказал Козак. - На одном из последних совещаний у председателя правительства взяли очередные обязательства с губернатора Севастополя по части строительства больницы.

- Доложите мне через пару месяцев, - установил Путин контрольный срок.

Максим Топилин был главным докладчиком по основному вопросу - мерах социальной поддержки инвалидов, особо он остановился на разбюрокрачивании процедур.

- Инвалидность будем назначать не в течение 30 дней, а в течение трех, - привел пример Топилин. - С этого года мы начали назначать пенсии по инвалидность на основании реестра автоматически. Убираем ненужные походы по учреждениям.

Министр промышленности Деним Мантуров рассказал о работе по созданию отечественных средств реабилитации - от слуховых аппаратов до интеллектуальных протезов, министр образования Михаил Котюков - о доступе инвалидов к образованию.

- Вопросы социальной поддержки инвалидов - это не проходной вопрос, не дежурный, - подытожил обсуждение Путин. - И дело не только в том, что он касается судеб миллионов людей, он касается всего общества. Отношение к инвалидам - это важнейших показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного отношения к инвалидам и людям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства в связи с ограничениями по здоровью. Эти вопросы будем держать на постоянном контроле.

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