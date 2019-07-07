Инцидент в Ужгороде: Грубый монтаж или реальная неадекватность президента Зеленского?

Автор:

Мельников Михаил

В Сети опубликован видеомонтаж наиболее ярких гримас президента Украины Владимира Зеленского с таможенного совещания на западе страны. По выражению лица и движениям глаз можно сделать вывод, что глава страны очень плохо себя чувствует.

Понятно, что ролик вызвал шквал комментариев, в том числе со стороны российских журналистов. Но, кажется, к разгадке странного поведения украинского лидера ближе всего подошёл шоумен Владимир Соловьёв. Он предположил, что к Зеленскому «приходит осознание того ужаса, в который он ввязался».

А Ольга Скабеева, к примеру, написала о том, что «ходят слухи, что просто устал», но не забыла поставить скобочку-улыбочку, намекнув, что реальные причины странного поведения совсем иные. Правда, потом поменяла точку зрения:

Трёхминутное видео, которое сейчас во всех социальных сетях, — эпичный монтаж. Совещание в Ужгороде длилось час, даже больше.

В общем, встану на защиту Зеленского. Трёхминутное видео, которое сейчас во всех социальных сетях, — эпичный монтаж. Совещание в Ужгороде длилось час, даже больше. И Зеленский был молодцом. Вот, например, эпизод (видео сверху): pic.twitter.com/3CxhapqkEp — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 7 июля 2019 г.

Журналистка, у которой, как известно, особые отношения с Украиной, несколько преувеличила: перед нами полутораминутная нарезка с не слишком длинного совещания, причём соединены съёмки с двух камер. Понятно, что выделены наиболее яркие моменты, и вполне возможно, что всё остальное время президент вёл себя нормально и активно участвовал в обсуждении проблем. Есть другие записи с совещания, подтверждающие это.

Надо сказать, что подписчики на Twitter Скабеевой были несколько удивлены, хотя тон этого удивления оказался весьма разнообразным: «Оля, ты вместе с ним нюхаешь?», «Вам что, заняться нечем? Нашли кого защищать», «Пить с утра — плохая привычка», «Судя по тому, что за Зелю так торит сливной бачок, Зеля — явно кацапский засланец», «Очень приятно, что у нас в России есть объективные популярные журналисты».

Особенно интересно выглядит поведение Зеленского после совсем недавнего инцидента с канцлером Германии Ангелой Меркель, начавшей дрожать как раз во время встречи с украинским коллегой. А в декабре 2018 года на саммите ЕС крайне странно повёл себя председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: взъерошил волосы одной сотруднице, погладил другую, бросил на пол документы.

В общем, в поведении западных и прозападных политиков есть определённая тенденция. Уж не найдёт ли кто-нибудь в этом очередную руку Кремля…

Между тем опытные журналисты легко вспомнят и несколько прецедентов прежних лет, в частности, эскапады первого президента России Бориса Ельцина, которым, впрочем, объяснение находилось куда легче.

Что ж, после просмотра всех доступных видеоматериалов можно сделать вывод: на этом совещании вспышки бодрости и адекватности у президента Украины чередовались с действительно странным поведением: испуганными взглядами по сторонам, потиранием висков, явными «отключениями» от происходящего. Без дополнительных данных не понять: то ли это мужественная борьба с последствием употребления алкоголя или иных активных веществ, то ли просто чрезвычайная усталость. Объёмы контрабанды на Украине такие, что даже таможенники тоже, кажется, сильно устают считать деньги. И небольшой неловкий Зеленский среди матёрых волков, переживших не одного президента, явно чувствовал себя неуютно.

Тем не менее совещание на таможне — не президентский уровень, а скорее попытка показать стране интенсивность своей работы. На совещании Зеленский пытается выглядеть лидером, лично вникающим в каждую мелочь, но в результате получается несколько глупо, поскольку речь идёт о специфической отрасли, в которой ввиду малого управленческого опыта он не разбирается совсем. Отсюда и смешные популистские вопросы в стиле Саакашвили: «Если вы ещё не остановили контрабанду, то почему вы ещё не уволились? Нет, я не говорю, что вы взятки берёте, порядочные, честные люди, наверное, ну я так думаю, I hope. Если вы не можете это остановить, то почему вы там работаете?»

Ужгород, как известно, находится на самом западе Украины. Это потенциально спорные территории, на которые откровенно облизываются в Венгрии (город и прилегающая область были венгерскими всю свою историю до 1919 года, а также в 1938-44 годах). Местная таможня обслуживает поток товаров из Венгрии и Словакии, то есть границу с Евросоюзом. Именно через этот шлюз утекают из страны наличные деньги, именно здесь проникают незарегистрированные товары. Эта проблема очень остра для страны, где, согласно последним опросам, 90% граждан живут в режиме экономии. Так что стремление Зеленского перекрыть нелегальные экспортно-импортные каналы вполне объяснимо.

Забавно, что контрабанда является очень острой проблемой не только для Украины, но и для России, доверчиво распахнувшей свои двери так называемым друзьям по Таможенному союзу. Но при этом именно между этими двумя странами проблем с незаконным перемещением грузов практически нет. Из-за режима взаимных санкций товарооборот практически сведён к нулю. Есть, конечно, полупрозрачные границы в районе Донбасса, но объём контрабанды через участки боевых действий, понятно, невелик и на экономику подконтрольной Киеву территории почти не влияет.

Неудивительно, что у президента Зеленского разболелась голова и возникли проблемы с ориентацией в реальности.

Соловьёв прав: судя по всему, украинский лидер только сейчас начинает понимать, какой объём работы и ответственности ему достался. И, судя по совещанию, мало кто намерен помогать ему в этой работе.

Что ж, будем внимательно следить за тем, как перегрузки и дальше будут сказываться на здоровье Владимира Зеленского. России нужен сильный, умный и адекватный глава Украины. Хватит уже непредсказуемости в отношениях.