Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Михаил Хазин. Лечить бесполезно: какую модель строит российская верхушка
Эксперт прокомментировал сообщения о стрельбе силовика ВСУ по бойцам «Азова»
Россия пытается вырвать программу МС-21 из санкционного "капкана" США
Дипломированные новобранцы становятся в армейский строй
Главная / В мире

Инцидент в Ужгороде: Грубый монтаж или реальная неадекватность президента Зеленского?

07 июля 2019, 15:54  •  168 • В мире
В интернете активно обсуждают видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский странно себя ведёт на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде
Автор:
Мельников Михаил
В Сети опубликован видеомонтаж наиболее ярких гримас президента Украины Владимира Зеленского с таможенного совещания на западе страны. По выражению лица и движениям глаз можно сделать вывод, что глава страны очень плохо себя чувствует.
Понятно, что ролик вызвал шквал комментариев, в том числе со стороны российских журналистов. Но, кажется, к разгадке странного поведения украинского лидера ближе всего подошёл шоумен Владимир Соловьёв. Он предположил, что к Зеленскому «приходит осознание того ужаса, в который он ввязался».
А Ольга Скабеева, к примеру, написала о том, что «ходят слухи, что просто устал», но не забыла поставить скобочку-улыбочку, намекнув, что реальные причины странного поведения совсем иные. Правда, потом поменяла точку зрения:
Трёхминутное видео, которое сейчас во всех социальных сетях, — эпичный монтаж. Совещание в Ужгороде длилось час, даже больше.
В общем, встану на защиту Зеленского. Трёхминутное видео, которое сейчас во всех социальных сетях, — эпичный монтаж. Совещание в Ужгороде длилось час, даже больше. И Зеленский был молодцом. Вот, например, эпизод (видео сверху): pic.twitter.com/3CxhapqkEp
— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 7 июля 2019 г.
Журналистка, у которой, как известно, особые отношения с Украиной, несколько преувеличила: перед нами полутораминутная нарезка с не слишком длинного совещания, причём соединены съёмки с двух камер. Понятно, что выделены наиболее яркие моменты, и вполне возможно, что всё остальное время президент вёл себя нормально и активно участвовал в обсуждении проблем. Есть другие записи с совещания, подтверждающие это.
Надо сказать, что подписчики на Twitter Скабеевой были несколько удивлены, хотя тон этого удивления оказался весьма разнообразным: «Оля, ты вместе с ним нюхаешь?», «Вам что, заняться нечем? Нашли кого защищать», «Пить с утра — плохая привычка», «Судя по тому, что за Зелю так торит сливной бачок, Зеля — явно кацапский засланец», «Очень приятно, что у нас в России есть объективные популярные журналисты».
Особенно интересно выглядит поведение Зеленского после совсем недавнего инцидента с канцлером Германии Ангелой Меркель, начавшей дрожать как раз во время встречи с украинским коллегой. А в декабре 2018 года на саммите ЕС крайне странно повёл себя председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: взъерошил волосы одной сотруднице, погладил другую, бросил на пол документы.
В общем, в поведении западных и прозападных политиков есть определённая тенденция. Уж не найдёт ли кто-нибудь в этом очередную руку Кремля…
Между тем опытные журналисты легко вспомнят и несколько прецедентов прежних лет, в частности, эскапады первого президента России Бориса Ельцина, которым, впрочем, объяснение находилось куда легче.
Что ж, после просмотра всех доступных видеоматериалов можно сделать вывод: на этом совещании вспышки бодрости и адекватности у президента Украины чередовались с действительно странным поведением: испуганными взглядами по сторонам, потиранием висков, явными «отключениями» от происходящего. Без дополнительных данных не понять: то ли это мужественная борьба с последствием употребления алкоголя или иных активных веществ, то ли просто чрезвычайная усталость. Объёмы контрабанды на Украине такие, что даже таможенники тоже, кажется, сильно устают считать деньги. И небольшой неловкий Зеленский среди матёрых волков, переживших не одного президента, явно чувствовал себя неуютно.
Тем не менее совещание на таможне — не президентский уровень, а скорее попытка показать стране интенсивность своей работы. На совещании Зеленский пытается выглядеть лидером, лично вникающим в каждую мелочь, но в результате получается несколько глупо, поскольку речь идёт о специфической отрасли, в которой ввиду малого управленческого опыта он не разбирается совсем. Отсюда и смешные популистские вопросы в стиле Саакашвили: «Если вы ещё не остановили контрабанду, то почему вы ещё не уволились? Нет, я не говорю, что вы взятки берёте, порядочные, честные люди, наверное, ну я так думаю, I hope. Если вы не можете это остановить, то почему вы там работаете?»
Ужгород, как известно, находится на самом западе Украины. Это потенциально спорные территории, на которые откровенно облизываются в Венгрии (город и прилегающая область были венгерскими всю свою историю до 1919 года, а также в 1938-44 годах). Местная таможня обслуживает поток товаров из Венгрии и Словакии, то есть границу с Евросоюзом. Именно через этот шлюз утекают из страны наличные деньги, именно здесь проникают незарегистрированные товары. Эта проблема очень остра для страны, где, согласно последним опросам, 90% граждан живут в режиме экономии. Так что стремление Зеленского перекрыть нелегальные экспортно-импортные каналы вполне объяснимо.
Забавно, что контрабанда является очень острой проблемой не только для Украины, но и для России, доверчиво распахнувшей свои двери так называемым друзьям по Таможенному союзу. Но при этом именно между этими двумя странами проблем с незаконным перемещением грузов практически нет. Из-за режима взаимных санкций товарооборот практически сведён к нулю. Есть, конечно, полупрозрачные границы в районе Донбасса, но объём контрабанды через участки боевых действий, понятно, невелик и на экономику подконтрольной Киеву территории почти не влияет.
Неудивительно, что у президента Зеленского разболелась голова и возникли проблемы с ориентацией в реальности.
Соловьёв прав: судя по всему, украинский лидер только сейчас начинает понимать, какой объём работы и ответственности ему достался. И, судя по совещанию, мало кто намерен помогать ему в этой работе.
Что ж, будем внимательно следить за тем, как перегрузки и дальше будут сказываться на здоровье Владимира Зеленского. России нужен сильный, умный и адекватный глава Украины. Хватит уже непредсказуемости в отношениях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



168
Источник
Похожие новости
07 июля 2019, 12:24
«Обосновать неприязнь»: в Брюсселе назвали Россию помехой в борьбе с угрозами безопасности ЕС
06 июля 2019, 04:09
"Ходить чаще в вышиванке надо": Белорусский МИД "запел" на украинский лад
07 июля 2019, 15:54
Инцидент в Ужгороде: Грубый монтаж или реальная неадекватность президента Зеленского?
07 июля 2019, 15:54
Хаос в Ливии и конфликт США с Ираном грозят Европе второй волной беженцев
06 июля 2019, 07:09
Безальтернативный кандидат: почему республиканцы не спешат конкурировать с Трампом на праймериз
06 июля 2019, 10:39
Стала самой состоятельной женщиной: Богатейший человек мира развелся с женой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июля 2019, 07:54
Трагедия на секретной подлодке и новые требования Лукашенко (Telegram.Обзор)
06 июля 2019, 10:24
Политолог оценил слова французского экономиста о «Северном потоке — 2»
04 июля 2019, 22:54
Лучший момент пресс-конференции: Путин божественно опустил на землю "президента" Гуайдо
05 июля 2019, 14:54
Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине
02 июля 2019, 02:39
Забвение или смерть? Бежавшей жене эмира Дубая не помогут прихваченные миллионы долларов - СМИ
04 июля 2019, 16:24
Россия окончательно сбросила путы США
01 июля 2019, 23:24
"Почему они сюда все шастают?!": Преподаватель вокала послала "на ..." певицу Катамадзе после её слов о России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.