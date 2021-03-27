Инцидент в Суэцком канале спровоцировал морской коллапс: В ожидании застыли уже сотни судов

Инцидент в Суэцком канале спровоцировал морской коллапс. Контейнеровоз Ever Given, который застрял на мелководье, вызвал масштабную морскую пробку. В ожидании застыли уже сотни судов.

Пробка на входе в Суэцкий канал продолжает стремительно расти. В настоящий момент наблюдается хвост из 321 судна, сообщил журналистам руководитель администрации торговой артерии адмирал Усама Рабиа.

Затор спровоцировал контейнеровоз Ever Given, который застрял на мелководье. Он шёл из КНР в Нидерланды.

По данным собеседников газеты The Jerusalem Post, судно смогли чуть-чуть сместить с мёртвой точки, однако окончательно проблема ещё не устранена.

Источники газеты The Wall Street Journal ожидают, что контейнеровоз удастся вытащить уже сегодня.

Примечательно, что Суэцкий канал обеспечивает 12% от общемирового трафика морского грузооборота. Через него каждый день проходит несколько десятков судов, передвигающихся между Азией и Европой.