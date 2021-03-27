Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее ...
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
Газпром поставил окончательную точку в спорах о финале "Северного потока - ...
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся пр...
Главная / В мире

Инцидент в Суэцком канале спровоцировал морской коллапс: В ожидании застыли уже сотни судов

27 марта 2021, 22:25  •  52 • В мире
Инцидент в Суэцком канале спровоцировал морской коллапс. Контейнеровоз Ever Given, который застрял на мелководье, вызвал масштабную морскую пробку. В ожидании застыли уже сотни судов.
Пробка на входе в Суэцкий канал продолжает стремительно расти. В настоящий момент наблюдается хвост из 321 судна, сообщил журналистам руководитель администрации торговой артерии адмирал Усама Рабиа.
Затор спровоцировал контейнеровоз Ever Given, который застрял на мелководье. Он шёл из КНР в Нидерланды.
По данным собеседников газеты The Jerusalem Post, судно смогли чуть-чуть сместить с мёртвой точки, однако окончательно проблема ещё не устранена.
Источники газеты The Wall Street Journal ожидают, что контейнеровоз удастся вытащить уже сегодня.
Примечательно, что Суэцкий канал обеспечивает 12% от общемирового трафика морского грузооборота. Через него каждый день проходит несколько десятков судов, передвигающихся между Азией и Европой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
27 марта 2021, 01:20
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
27 марта 2021, 13:15
Путин напугал Байдена и Вашингтон, а Лавров уничтожил Брюссель. Свежие СМИ Запада о России
27 марта 2021, 15:05
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
27 марта 2021, 05:55
В мире началась охота за пустыми ампулами от вакцин: Об опасности сообщил гендиректор ВОЗ
27 марта 2021, 07:45
Украинцы придумали, чем лечить COVID-19: Лекарство отобрали у бурёнок
27 марта 2021, 04:05
Цена COVID-защиты: Китай озвучил стоимость прививок для иностранцев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 марта 2021, 07:00
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемнику Турчинова
21 марта 2021, 03:15
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них останется не больше 5 минут"
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел важный вопрос
24 марта 2021, 11:00
Русские получили удар, откуда не ждали. ANHA News заявило об ошибке турков
21 марта 2021, 01:25
Дмитрий Певцов показал реальные преступления чиновников: "Хороши масштабы?!"
24 марта 2021, 01:50
«Обзор»: МИД Литвы возмущён ответными санкциями Китая – а нас за что?
23 марта 2021, 06:35
"Не готовы ввязываться": Запад предал Украину ещё в 2014-м. Экс-глава СНБО решился назвать причину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.