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Инцидент в Суэцком канале спровоцировал морской коллапс: В ожидании застыли уже сотни судов
27 марта 2021, 22:25 • 52 • В мире
Инцидент в Суэцком канале спровоцировал морской коллапс. Контейнеровоз Ever Given, который застрял на мелководье, вызвал масштабную морскую пробку. В ожидании застыли уже сотни судов.
Пробка на входе в Суэцкий канал продолжает стремительно расти. В настоящий момент наблюдается хвост из 321 судна, сообщил журналистам руководитель администрации торговой артерии адмирал Усама Рабиа.
Затор спровоцировал контейнеровоз Ever Given, который застрял на мелководье. Он шёл из КНР в Нидерланды.
По данным собеседников газеты The Jerusalem Post, судно смогли чуть-чуть сместить с мёртвой точки, однако окончательно проблема ещё не устранена.
Источники газеты The Wall Street Journal ожидают, что контейнеровоз удастся вытащить уже сегодня.
Примечательно, что Суэцкий канал обеспечивает 12% от общемирового трафика морского грузооборота. Через него каждый день проходит несколько десятков судов, передвигающихся между Азией и Европой.
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