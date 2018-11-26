Инцидент в Керченском проливе: ООН отклонила повестку России

Украинские вооруженные силы не будут вести наступление в случае введения в стране военного положения, а планируют только обороняться, заявил заместитель начальника Генерального штаба Минобороны Украины Родион Тимошенко.

«Мы не имеем намерения наступать. Военные части готовы к выполнению заданий по обороне государства», — приводит ФАН слова военачальника.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что после заявления президента страны Петра Порошенко о возможном введении военного положения были силены меры безопасности, в том числе – от киберугроз — на важнейших объектах государственной инфраструктуры.

Утром в воскресенье 25 ноября украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указало, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются требованиям.

«Три корабля военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу России, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ», — сообщили в ФСБ.

В силовом ведомстве также отметили, что в Керченском проливе, куда направляются украинские корабли, действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, утвержденный капитаном российского морского порта. После инцидента

гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков сообщил, что Керченский пролив закрыт для гражданских судов.

По словам же представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

«Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот», — заявили представители ВМС Украины.

По их словам, корабли заранее объявили о намерении осуществить переход в соответствии с международными нормами, в целях обеспечения безопасности. Спецслужбы России же пояснили, что целью украинских военных является создание конфликтной ситуации в этом регионе. Для контроля за ситуацией ВС РФ подняли в воздух несколько штурмовиков Су-25, которые патрулировали район Керченского пролива.

Член Европейского парламента Ребекка Хармс в своем твиттере прокомментировала ситуацию в Азовском море с российскими и украинскими военными кораблями.

«Эскалация в Азовском море — это серьезно и требует больше вашего внимания», — написала Хармс.

В своем твите она отметила главу европейской дипломатии Федерику Могерини, главу МИД ФРГ Хайко Мааса, министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и аккаунт комитета Европарламента по международным делам.

Вечером того же дня пресс-центр командования ВМС ВС Украины в фейсбуке сообщил, что

российские пограничники открыли огонь на поражение по украинской корабельной группе.

Утверждалось, что после выхода из 12-мильной зоны катера ФСБ России открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины, в результате чего был поврежден малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск».

Трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказали помощь и угрозы их жизни нет. По словам российской стороны, все они находятся в больнице Керчи. Киев сообщал, что всего в Крыму сейчас остаются 20 украинских моряков – участников инцидента.

Вскоре в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что все три судна украинских ВМС, вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, возвращаются обратно. По факту нарушения государственной границы России было возбуждено уголовное дело.

Уже ночью после инцидента в Черном море Петр Порошенко обратился к Верховной раде Украины с просьбой одобрить введение военного положения. Он пояснил: это не значит, что Украина будет проводить наступательные действия, и уточнил, что введение военного положения не предполагает ограничения прав и свобод граждан.

Также, по его словам, введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации. В то же время он уточнил, что будет проведена работа с резервом первой очереди.

Руководитель национальной полиции Украины Сергей Князев заявил о переходе полиции на усиленный вариант несения службы.

По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, военное положение на Украине может быть отменено в любой момент, в случае нормализации ситуации.

При этом в Генпрокуратуре Украины призвали граждан и журналистов не публиковать в соцсетях информацию о передвижении военной техники и военнослужащих. Об этом написал на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко. По его словам, любая информация подобного характера может сыграть на руку России и навредить Украине.

Российская сторона же запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

В конгрессе США призвали американского лидера Дональда Трампа осудить Россию после конфликта с задержанием кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США. Конгрессмен Брайан Фицпатрик призвал главу Белого дома поднять этот вопрос на встрече с президентом России Владимиров Путиным в Аргентине.

«Мы должны стоять плечом к плечу с народом Украины», — добавил Фицпатрик.

В Харькове же толпа протестующих националистов забросала фаерами генконсульство России.

Вместе с тем, в Верховной раде межфракционное депутатское

объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявило о необходимости отставки Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе.

Согласно заявлению, в настоящее время главная задача заключается в защите людей и недопущении эскалации конфликта, для этого нужно отстранить всех военных чиновников, которые имеют отношение к произошедшему.

Вечером в понедельник 26 ноября Совет безопасности ООН проголосовал против повестки заседания, предложенной Россией по инциденту с Украиной. Российское предложение поддержали только четверо членов Совбеза, семеро были против, четверо воздержались, передает НСН.