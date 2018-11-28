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Инцидент в Керченском проливе надо решать дипломатическим путем - Эрдоган

28 ноября 2018, 23:39  •  89 • Политика
Турецкий лидер Тайип Эрдоган выступил за дипломатическое решение инцидента в Керченском проливе.
Сегодня президент Турции провел телефонные переговоры с российским лидером и главой Незалежной. Информацию об этом сообщил источник из администрации турецкого президента.
«Он выслушал позиции обеих сторон в связи с инцидентом в Черном море, - говорит источник. - Эрдоган также понимает важность разрешения сложившейся ситуации дипломатическим путем».
Напомним, три дня назад украинские корабли нарушили границу России, совершив провокацию у Керченского пролива. В итоге Украина ввела в стране военное положение. А украинский президент заявил в интервью западным СМИ, что Незалежной «угрожает полномасштабная война с Россией».

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