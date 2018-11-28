Инцидент в Керченском проливе надо решать дипломатическим путем - Эрдоган

Турецкий лидер Тайип Эрдоган выступил за дипломатическое решение инцидента в Керченском проливе.

С егодня президент Турции провел телефонные переговоры с российским лидером и главой Незалежной. Информацию об этом сообщил и сточник из администрации турецкого президента.

«О н выслушал позиции обеих сторон в связи с инцидентом в Черном море, - говорит источник. - Эрдоган также понимает важность разрешения сложившейся ситуации дипломатическим путем».