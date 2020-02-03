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«Инцидент, связанный с терроризмом»: в Лондоне неизвестный мужчина напал на прохожих

03 февраля 2020, 01:54  •  70 • В мире
Злоумышленник ранил ножом трёх человек в районе Стретэм на юге Лондона. Пострадавшие доставлены в больницу, жизнь одного из них находится под угрозой. Прибывшие на место инцидента полицейские застрелили нападавшего. На его теле обнаружен фальшивый пояс смертника. По словам очевидцев, у преступника также было при себе мачете.
 
© ISABEL INFANTES / AFP
 

Три человека пострадали в результате атаки в британской столице, сообщили в службе лондонской скорой помощи.

«Мы оказали помощь трём получившим ранения на месте происшествия и доставили всех троих в больницу», — говорится в сообщении организации.

Медицинские службы утверждают, что врачи прибыли через четыре минуты после вызова. Всем троим пострадавшим оказали помощь на месте, после чего их госпитализировали. Полиция уточняет, что в случае одного из трёх пострадавших существует угроза жизни.

По данным полиции, неизвестный напал с ножом на прохожих в районе Стретэм, расположенном на юге Лондона. Как сообщает Скотленд-Ярд, инцидент произошёл около 14:00 по местному времени (17:00 мск). Нападавший застрелен прибывшими на место полицейскими. Отмечается, что правоохранительные органы рассматривают произошедшее на юге Лондона как инцидент, «связанный с терроризмом».

Впоследствии полиция уточнила, что на теле нападавшего был обнаружен фальшивый пояс смертника, а атака была «связана с исламизмом».

Очевидцы сообщили, что нападавший имел при себе мачете, а к его телу были привязаны некие предметы, напоминающие канистры.

«Я переходил улицу, когда увидел человека с мачете и канистрами серебристого цвета на груди, за которым, я полагаю, гнался полицейский в гражданской одежде», — приводит сообщение очевидца The Guardian. Свидетель происшествия добавил, что после этого злоумышленника застрелили.

Ещё один очевидец событий в Стретэме заявил, что слышал выстрелы, после чего увидел лежащего на земле человека.

«Я услышал выстрел, после чего последовала 20-секундная пауза. После это раздались три или четыре выстрела друг за другом», — рассказал он изданию. По словам свидетеля, первый пострадавший лежал на асфальте лицом вниз, после чего появилась женщина, которая сообщила окружающим, что её ранили ножом в спину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования пострадавшим и поблагодарил экстренные службы за оперативную реакцию на события в Стретэме.

«Спасибо всем экстренным службам, реагирующим на инцидент в Стретэме, который, как объявила полиция, связан с терроризмом​​​. Мои мысли сейчас с ранеными и всеми, кого затронул инцидент», — написал Джонсон в Twitter. Мэр Лондона Садик Хан также поблагодарил экстренные службы за скорость реагирования.

Thank you to all emergency services responding to the incident in Streatham, which the police have now declared as terrorism-related. My thoughts are with the injured and all those affected.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2020

Посольство России в Великобритании находится на связи с полицией по поводу инцидента на юге Лондона и выясняет, не пострадали ли при атаке граждане РФ.

Отметим, что в Европе произошла ещё одна атака с применением холодного оружия. Полиция бельгийского города Гент сообщает о задержании женщины, которая напала на прохожих с ножом.

«Нападение с ножом на прохожих произошло в Генте. Два человека пострадали. Совершившая нападение женщина ранена в руку и задержана, ведётся следствие», — приводит ТАСС сообщение полиции.

По данным местных СМИ, инцидент произошёл рядом с крупной мечетью Гента, пострадавшие получили ранения в руку и живот.

Теракты в Великобритании

В конце ноября в Лондоне произошло ещё одно нападение с ножом на почве терроризма. В центральном районе столицы, на Лондонском мосту, мужчина напал на прохожим с ножом. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции застрелили нападавшего.

На его теле обнаружили пояс, который оказался муляжом взрывного устройства. В результате действий злоумышленника погибли двое, ещё трое получили ранения. Нападавшим оказался 28-летний мужчина, который был известен правоохранительным органам. Ответственность за произошедшее взяло на себя «Исламское государство»*.

До этого последняя серия подобных атак произошла в 2017 году.

В частности, в марте на Вестминстерском мосту автомобиль наехал на толпу людей, после чего злоумышленник напал на полицию. Погибли четыре человека, пострадали 49.

Кроме того, в июне того года на Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов, после чего из автомобиля вышли трое злоумышленников и стали нападать на прохожих с ножами. В результате погибли восемь человек и 48 получили ранения.

Также в 2017 году в Великобритании произошли два взрыва: в мае на стадионе «Манчестер Арена» погибли 22 человека и десятки получили ранения и в сентябре на одной из станций лондонского метро несколько человек пострадали.

 * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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