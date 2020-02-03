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«Инцидент, связанный с терроризмом»: в Лондоне неизвестный мужчина напал на прохожих
03 февраля 2020, 01:54 • 70 • В мире
Злоумышленник ранил ножом трёх человек в районе Стретэм на юге Лондона. Пострадавшие доставлены в больницу, жизнь одного из них находится под угрозой. Прибывшие на место инцидента полицейские застрелили нападавшего. На его теле обнаружен фальшивый пояс смертника. По словам очевидцев, у преступника также было при себе мачете.
© ISABEL INFANTES / AFP
Три человека пострадали в результате атаки в британской столице, сообщили в службе лондонской скорой помощи.
«Мы оказали помощь трём получившим ранения на месте происшествия и доставили всех троих в больницу», — говорится в сообщении организации.
Медицинские службы утверждают, что врачи прибыли через четыре минуты после вызова. Всем троим пострадавшим оказали помощь на месте, после чего их госпитализировали. Полиция уточняет, что в случае одного из трёх пострадавших существует угроза жизни.
По данным полиции, неизвестный напал с ножом на прохожих в районе Стретэм, расположенном на юге Лондона. Как сообщает Скотленд-Ярд, инцидент произошёл около 14:00 по местному времени (17:00 мск). Нападавший застрелен прибывшими на место полицейскими. Отмечается, что правоохранительные органы рассматривают произошедшее на юге Лондона как инцидент, «связанный с терроризмом».
Впоследствии полиция уточнила, что на теле нападавшего был обнаружен фальшивый пояс смертника, а атака была «связана с исламизмом».
Очевидцы сообщили, что нападавший имел при себе мачете, а к его телу были привязаны некие предметы, напоминающие канистры.
«Я переходил улицу, когда увидел человека с мачете и канистрами серебристого цвета на груди, за которым, я полагаю, гнался полицейский в гражданской одежде», — приводит сообщение очевидца The Guardian. Свидетель происшествия добавил, что после этого злоумышленника застрелили.
Ещё один очевидец событий в Стретэме заявил, что слышал выстрелы, после чего увидел лежащего на земле человека.
«Я услышал выстрел, после чего последовала 20-секундная пауза. После это раздались три или четыре выстрела друг за другом», — рассказал он изданию. По словам свидетеля, первый пострадавший лежал на асфальте лицом вниз, после чего появилась женщина, которая сообщила окружающим, что её ранили ножом в спину.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования пострадавшим и поблагодарил экстренные службы за оперативную реакцию на события в Стретэме.
«Спасибо всем экстренным службам, реагирующим на инцидент в Стретэме, который, как объявила полиция, связан с терроризмом. Мои мысли сейчас с ранеными и всеми, кого затронул инцидент», — написал Джонсон в Twitter. Мэр Лондона Садик Хан также поблагодарил экстренные службы за скорость реагирования.
Посольство России в Великобритании находится на связи с полицией по поводу инцидента на юге Лондона и выясняет, не пострадали ли при атаке граждане РФ.
Отметим, что в Европе произошла ещё одна атака с применением холодного оружия. Полиция бельгийского города Гент сообщает о задержании женщины, которая напала на прохожих с ножом.
По данным местных СМИ, инцидент произошёл рядом с крупной мечетью Гента, пострадавшие получили ранения в руку и живот.
Теракты в Великобритании
В конце ноября в Лондоне произошло ещё одно нападение с ножом на почве терроризма. В центральном районе столицы, на Лондонском мосту, мужчина напал на прохожим с ножом. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции застрелили нападавшего.
На его теле обнаружили пояс, который оказался муляжом взрывного устройства. В результате действий злоумышленника погибли двое, ещё трое получили ранения. Нападавшим оказался 28-летний мужчина, который был известен правоохранительным органам. Ответственность за произошедшее взяло на себя «Исламское государство»*.
До этого последняя серия подобных атак произошла в 2017 году.
В частности, в марте на Вестминстерском мосту автомобиль наехал на толпу людей, после чего злоумышленник напал на полицию. Погибли четыре человека, пострадали 49.
Кроме того, в июне того года на Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов, после чего из автомобиля вышли трое злоумышленников и стали нападать на прохожих с ножами. В результате погибли восемь человек и 48 получили ранения.
Также в 2017 году в Великобритании произошли два взрыва: в мае на стадионе «Манчестер Арена» погибли 22 человека и десятки получили ранения и в сентябре на одной из станций лондонского метро несколько человек пострадали.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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