Инцидент со Скрипалем стал причиной госпитализации 21 человека - британские СМИ

• 280 • Политика

После того как перебежчик Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью поступил в больницу города Солсбери, туда было доставлено еще 19 человек, включая нескольких полицейских.

Полиция города Солсбери сообщает, что после инцидента с Сергеем Скрипалем в местную больницу были доставлены на лечение уже 21 человек. Обо всем этом в своем интервью для канала Sky News рассказал Кир Притчард, британский страж правопорядка, временно исполняющий обязанности констебля графства Уилтшир.

Сам Скрипаль и его дочь Юлия входят в озвученную Притчардом цифру. По его словам, граждане, обратившиеся в больницу с жалобами на отравление, "сдали анализ крови и прошли лечение, направленное на поддержку их здоровья".

Сославшись на тайну следствия, Кир Притчард не стал уточнять, сколько именно полицейских, расследующих покушение на жизнь Скрипаля и его дочери, попали в больницу. Он отметил лишь, что на данный момент единственный британский правоохранитель, находящийся в больнице, это сержант уголовной полиции Ник Бэйли.

Именно он, поясняет врио констебля, первым прибыл в торговый центр, где Скрипаль был обнаружен в бессознательном состоянии вместе со своей дочерью. По утверждению Притчарда, там сержант Бэйли вступил в контакт с небольшой дозой нервнопаралитического вещества, использованного против Скрипаля.

Помимо сержанта единственные жертвы отравляющего вещества, которые все еще остаются в больнице, это сам Скрипаль и его дочь. Притчард не может сказать ничего конкретного об их состоянии, тем не менее в том, что касается Бэйли, констебль уверен на скорые улучшения и выписку из реанимации. Стража правопорядка, отметил он, лечат по специальной методике.