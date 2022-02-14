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Инцидент с подлодкой США у Курил был провокацией: Депутат дал оценку действиям ВМФ

14 февраля 2022, 21:05  •  86 • Политика
Депутат Госдумы Юрий Швыткин дал оценку инциденту с подлодкой США у Курильских островов.
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал преднамеренным заход подлодки ВМС США в территориальные воды России около Курил.
"...очевидно, что это был специальный заход, проверка бдительности наших вооружённых сил. Испытание на прочность. Я убеждён, что это было сделано преднамеренно", - считает Швыткин.
Депутат отметил, что подлодка США появилась в районе Курильских островов, поскольку в данном районе проходили учения русских военно-морских сил. Он отметил, что американцы могут сказать, что "заблудились, сбился прибор, всё что угодно...", однако истинной целью было "наблюдение за ходом проведения учений".
Швыткин назвал недопустимым нарушение госграниц России и призвал МИД страны дать "жёсткий ответ" на провокацию США, передаёт Лайф.
"Своевременные, грамотные и профессиональные действия наших соответствующих сил Военно-морского флота предотвратили дальнейшее напряжение, провокации со стороны США. После применения советующих специальных средств подлодка ушла в нейтральные воды. Это говорит о том, что наши действия были достаточно профессиональные", - подчеркнул парламентарий.
Инцидент с АПЛ США произошёл 12 февраля у острова Уруп. Русский корабль обнаружил подлодку и заставил её покинуть район учений. Американский военный атташе был вызван в МИД и получил ноту в связи с инцидентом.

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