Инцидент с эсминцем получил продолжение: Британцам подготовили "тёплый приём"

После провокации с британским эсминцем у берегов Крыма на полуостров были переброшены три противолодочных самолёта Ту-142, сообщает источник.

История с британским эсминцем, нарушившим границу России рядом с Крымом, получила продолжение. На полуостров были переброшены три базовых патрульных самолёта Ту-142.

Подтверждением этому служат спутниковые снимки. На них видно три Ту-142, расположившихся на аэродроме в Ейске. Самолёты прибыли с Северного флота, сообщает Telegram-канал "Милитарист".

Ту-142 является дальним противолодочным самолётом. Изначально он создавался для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования. Появление сразу трёх таких самолётов посте инцидента с британским эсминцем вряд ли является случайным.

Напомним, что ранее в МИД России был вызван посол Великобритании. Ему объяснили, что если произойдёт новая провокация с эсминцем, то ответственность за её последствия целиком и полностью ляжет на Лондон.

Фото: скриншот Telegram-канала "Милитарист"