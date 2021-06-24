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Инцидент с эсминцем получил продолжение: Британцам подготовили "тёплый приём"

24 июня 2021, 20:40  •  514 • Политика
После провокации с британским эсминцем у берегов Крыма на полуостров были переброшены три противолодочных самолёта Ту-142, сообщает источник.
История с британским эсминцем, нарушившим границу России рядом с Крымом, получила продолжение. На полуостров были переброшены три базовых патрульных самолёта Ту-142.
Подтверждением этому служат спутниковые снимки. На них видно три Ту-142, расположившихся на аэродроме в Ейске. Самолёты прибыли с Северного флота, сообщает Telegram-канал "Милитарист".
Ту-142 является дальним противолодочным самолётом. Изначально он создавался для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования. Появление сразу трёх таких самолётов посте инцидента с британским эсминцем вряд ли является случайным.
Напомним, что ранее в МИД России был вызван посол Великобритании. Ему объяснили, что если произойдёт новая провокация с эсминцем, то ответственность за её последствия целиком и полностью ляжет на Лондон.
Фото: скриншот Telegram-канала "Милитарист"

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