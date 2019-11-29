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«Инцидент объявлен терактом»: что известно о нападении с ножом на Лондонском мосту

29 ноября 2019, 22:24  •  29 • В мире
На Лондонском мосту в британской столице неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате пострадали несколько человек, некоторые из них, по словам мэра города Садика Хана, получили серьёзные ранения. Злоумышленника застрелили прибывшие на место сотрудники полиции. На теле убитого мужчины был закреплён муляж самодельного взрывного устройства. Скотленд-Ярд расценивает происшествие как теракт.
 
Reuters © Peter Nicholls
 

На Лондонском мосту в центральном районе британской столицы вновь совершено нападение на прохожих с применением ножа. Сообщение об инциденте поступило в полицию города примерно в 14:00 по местному времени (17:00 мск). Нападавший был застрелен сотрудниками правоохранительных органов, прибывшими на место ЧП. При этом полиция города рассматривает это происшествие как теракт.

«Я могу подтвердить, что произошедший инцидент объявлен террористическим актом», — заявил глава контртеррористического подразделения столичной полиции Нил Басу.

Он также сообщил, что на теле мужчины был закреплён пояс, который оказался муляжом взрывного устройства. Полицейские продолжают проверку близлежащих территорий, чтобы убедиться в отсутствии иных угроз безопасности. Кроме того, у моста временно будут усилены кордоны.

«Мы усилим полицейские патрули как в городе, так и в стране. Также прошу общественность сохранять бдительность и сообщать о любых инцидентах в полицию», — пояснил Басу.

По его словам, мотивы преступления выясняются.

Басу также сообщил, что в результате теракта пострадали несколько человек. Между тем, по информации британских СМИ, количество прохожих, получивших ножевые ранения, может превышать 10 человек. Также ряд изданий со ссылкой на источники заявили, что несколько человек от полученных ран скончались, однако подтверждения этим данным нет.

В посольстве России в Великобритании сообщили, что находятся на связи с британскими властями. На данный момент дипмиссия не располагает информацией о том, что среди пострадавших есть российские граждане.

«Призываем российских граждан проявлять осторожность, избегать мест массовых скоплений людей, в особенности в туристически привлекательных районах, а также сохранять бдительность и неукоснительно следовать рекомендациям правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

«Произошедшее просто чудовищно»

Об инциденте в Лондоне были в оперативном порядке проинформированы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Британский премьер выразил благодарность сотрудникам экстренных служб и рядовым гражданам «за то, с какой невероятной смелостью они отреагировали на предполагаемый теракт на Лондонском мосту».

«Произошедшее просто чудовищно. Мои мысли обращены к пострадавшим и их семьям», — говорится в заявлении Джонсона.

По его словам, все причастные к этому преступлению будут найдены и привлечены к ответственности.

Мэр Лондона Садик Хан также указал на «выдающийся героизм» жителей Лондона, которые до приезда полиции пытались нейтрализовать злоумышленника. В соцсетях появились фотографии, как неизвестные отобрали у нападавшего нож и повалили на землю.

«Мы должны и мы будем оставаться решительными в нашей приверженности быть сильными и сплоченными перед лицом терроризма. Те, кто пытаются напасть на нас и разобщить нас, никогда не достигнут успеха», — написал градоначальник в Twitter.

Кроме того, Хан сообщил, что некоторые из пострадавших получили «серьёзные ранения».

О происшествии проинформировали и президента США Дональда Трампа. По словам представителя Белого дома Джадда Дира, американский лидер следит за ситуацией в столице Англии.

«США решительно осуждают все ужасные акты насилия в отношении невинных людей. Обещаем оказать полную поддержку нашему союзнику», — заявил он.

Теракты в Великобритании в 2017 году

Великобритания не сталкивалась с преступлениями террористического характера чуть более двух лет. Однако в 2017 году на территории Соединённого Королевства произошло пять терактов.

22 марта на Вестминстерском мосту злоумышленник наехал на людей, после чего напал на полицейских и прохожих. Погибли четверо, не считая нападавшего, ранены 49 человек.

22 мая произошёл взрыв на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе несколько детей, еще более 250 пострадали.

Утром 15 сентября на станции «Парсонс Грин» в лондонском метро произошёл взрыв, в результате которого пострадали несколько десятков человек.

Вечером 3 июня 2017 года фургон на Лондонском мосту наехал на пешеходов, после чего из него вышли трое террористов с ножами, которые стали нападать на людей. Их действия привели к гибели восьми и ранениям 48 человек.

Ответственность за все эти нападения брала на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.

Кроме того, в ночь на 19 июня Даррен Осборн, управляя фургоном, въехал в толпу людей возле мечети в лондонском районе Финсбери-парк. Пострадали более десяти человек, один из которых скончался.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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