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Инцидент на границе: Польские военные с оружием зашли на территорию Белоруссии
19 января 2022, 16:15 • 175 • Политика
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что вооружённые польские военнослужащие дважды нарушили границу. Инцидент был заснят камерой видеонаблюдения.
На границе Белоруссии произошёл инцидент с польскими военными. Они дважды зашли на белорусскую территорию с оружием. Инцидент сняла камера видеонаблюдения, установленная на пограничном пункте.
На кадрах видно, как польский военный с оружием заходит на территорию Белоруссии, проходит 20 метров, а затем возвращается. Спустя некоторое время инцидент повторился ещё раз, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.
В ведомстве сказали, что уже уведомили польскую сторону о произошедшем нарушении границы. Отмечается, что дальнейшее взаимодействие по этому поводу будет осуществляться в рамках переписки аппаратов пограничных уполномоченных.
Добавляется, что Минск расценивает произошедшее как стремление Варшавы "искусственно эскалировать напряжённость и создавать видимость борьбы с гибридными угрозами".
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