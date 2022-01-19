Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Подавитесь вы этими санкциями": Журналисты расхохотались, увидев &quo...
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушк...
Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык
Генерал СБУ призвал Зеленского обманом попасть в Кремль. Русские подсказали три ...
Главная / Политика

Инцидент на границе: Польские военные с оружием зашли на территорию Белоруссии

19 января 2022, 16:15  •  175 • Политика
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что вооружённые польские военнослужащие дважды нарушили границу. Инцидент был заснят камерой видеонаблюдения.
На границе Белоруссии произошёл инцидент с польскими военными. Они дважды зашли на белорусскую территорию с оружием. Инцидент сняла камера видеонаблюдения, установленная на пограничном пункте.
На кадрах видно, как польский военный с оружием заходит на территорию Белоруссии, проходит 20 метров, а затем возвращается. Спустя некоторое время инцидент повторился ещё раз, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.
В ведомстве сказали, что уже уведомили польскую сторону о произошедшем нарушении границы. Отмечается, что дальнейшее взаимодействие по этому поводу будет осуществляться в рамках переписки аппаратов пограничных уполномоченных.
Добавляется, что Минск расценивает произошедшее как стремление Варшавы "искусственно эскалировать напряжённость и создавать видимость борьбы с гибридными угрозами".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



175
Источник
Похожие новости
19 января 2022, 01:05
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение генсека НАТО к России
19 января 2022, 05:10
"Выглядит неординарно": Пушков объяснил, что стоит за приглашением Шойгу в Лондон
19 января 2022, 05:10
Войны не будет. Окружение Зеленского заподозрило Байдена в двуличии, чтобы "добить Украину"
19 января 2022, 08:40
На вброс канадского МИД о Донбассе русские дипломаты ответили прямым текстом: Не "солдаты"
19 января 2022, 10:25
Обращение Назарбаева спровоцировало попытку нового бунта в Казахстане
19 января 2022, 08:40
Единая Россия без кавычек. Власть решила обуздать татарскую этнократию
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 января 2022, 01:05
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение генс...
19 января 2022, 05:10
"Выглядит неординарно": Пушков объяснил, что стоит за приглашением Шойгу в ...
19 января 2022, 05:10
Войны не будет. Окружение Зеленского заподозрило Байдена в двуличии, чтобы "доби...
19 января 2022, 08:40
На вброс канадского МИД о Донбассе русские дипломаты ответили прямым текстом: Не &quo...
19 января 2022, 10:25
Обращение Назарбаева спровоцировало попытку нового бунта в Казахстане
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2022, 00:30
Европа, твой ход! На претензии к "Газпрому" русские нашли два простых решения
12 января 2022, 16:35
Токаев привёл к власти русофоба? "Многоходовку" просчитал политолог
15 января 2022, 17:30
Диванные войска Украины объявили мобилизацию
15 января 2022, 15:10
"На месте США останется пролив": Русские поддержали честное признание американского офицера
15 января 2022, 16:55
В России появится новая железная дорога: Путин дал Мишустину поручение
15 января 2022, 00:00
В Казахстане избавляются от имени Нурсултана Назарбаева
15 января 2022, 21:00
Ультиматум Нуланд - цветочки: Сатановский напомнил о позоре Ельцина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.