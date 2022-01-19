Инцидент на границе: Польские военные с оружием зашли на территорию Белоруссии

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что вооружённые польские военнослужащие дважды нарушили границу. Инцидент был заснят камерой видеонаблюдения.

На границе Белоруссии произошёл инцидент с польскими военными. Они дважды зашли на белорусскую территорию с оружием. Инцидент сняла камера видеонаблюдения, установленная на пограничном пункте.

На кадрах видно, как польский военный с оружием заходит на территорию Белоруссии, проходит 20 метров, а затем возвращается. Спустя некоторое время инцидент повторился ещё раз, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

В ведомстве сказали, что уже уведомили польскую сторону о произошедшем нарушении границы. Отмечается, что дальнейшее взаимодействие по этому поводу будет осуществляться в рамках переписки аппаратов пограничных уполномоченных.

Добавляется, что Минск расценивает произошедшее как стремление Варшавы "искусственно эскалировать напряжённость и создавать видимость борьбы с гибридными угрозами".