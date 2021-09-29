|
Интриги больше нет: Госдума собралась - отказы от мандатов состоялись
29 сентября 2021, 19:25 • 168 • Политика
Не менее 70 свежеизбранных депутатов Государственной думы уже успели отказаться от своих мандатов. В их числе практически все участвовавшие в выборах губернаторы, а также первая четвёрка списка "Единой России": Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко и Елена Шмелёва.
О том, станут ли Шойгу и Лавров на самом деле депутатами, какие посты в Думе были достойны их статуса и кто мог бы (хотя бы в теории) заменить самых популярных министров в правительстве, спорили с того дня, как первая пятёрка определилась на съезде "Единой России". Трудно сказать, обсуждалась ли возможность перехода министров в Думу на уровне более высоком, чем мнения досужих политологов. Теперь налицо факт: люди, которые своим личным участием в выборах во многом определили их результат, от работы в парламенте отказались. Главный врач остался врачом, и руководитель главной школы страны, центра "Сириус", тоже не пожелала её покинуть.
Один губернатор, решивший переехать из своего кабинета в Москву на Охотный Ряд, всё же нашёлся. Это Владимир Сипягин, глава Владимирской области. Его судьба тоже была интригой выборной кампании: "паровоз" он или "настоящий" претендент? Оказалось, что настоящий. Эксперты по этому поводу говорят, что тут нужно вести речь, скорее, не о победе на выборах (ЛДПР в целом получила гораздо меньше, чем рассчитывала), но о форме почётной отставки: в Кремле, возможно, считают деятельность Сипягина на губернаторском посту малоуспешной.
Шутки шутками, а главный вопрос в связи со всеми этими отказами и согласиями вот в чём: а насколько морально и политически оправданна тактика "электоральных паровозов"? Нет ли в ней элемента обмана почтеннейшей публики?
Отвечать на этот вопрос можно по-разному, но следует учесть, что избиратель на 31-м году демократии после стольких электоральных циклов достаточно опытен, чтобы не обманываться. Он прекрасно понимает, что популярный политик может олицетворять программу и ценности политической партии, но траектория его карьеры с парламентом при этом может не быть связана. Это нормально: на выборах по партийным спискам и следует, по большому счёту, голосовать за ценности, а не за личности. Для последнего существуют выборы в одномандатных округах.
Подпишитесь на нас
168
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 сентября 2021, 02:30
|
24 сентября 2021, 10:10
|
26 сентября 2021, 08:55
|
24 сентября 2021, 01:00
|
26 сентября 2021, 19:55
|
28 сентября 2021, 13:10
|
25 сентября 2021, 03:35