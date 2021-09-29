Интриги больше нет: Госдума собралась - отказы от мандатов состоялись

Не менее 70 свежеизбранных депутатов Государственной думы уже успели отказаться от своих мандатов. В их числе практически все участвовавшие в выборах губернаторы, а также первая четвёрка списка "Единой России": Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко и Елена Шмелёва.

О том, станут ли Шойгу и Лавров на самом деле депутатами, какие посты в Думе были достойны их статуса и кто мог бы (хотя бы в теории) заменить самых популярных министров в правительстве, спорили с того дня, как первая пятёрка определилась на съезде "Единой России". Трудно сказать, обсуждалась ли возможность перехода министров в Думу на уровне более высоком, чем мнения досужих политологов. Теперь налицо факт: люди, которые своим личным участием в выборах во многом определили их результат, от работы в парламенте отказались. Главный врач остался врачом, и руководитель главной школы страны, центра "Сириус", тоже не пожелала её покинуть.

Губернаторов, возглавлявших региональные партийные списки, положа руку на сердце, в Думе никто и не ожидал увидеть: практика создания "электоральных паровозов" в России появилась не вчера и всякому ясно, что, с точки зрения личной карьеры, пост высшего должностного лица региона предпочтительнее места в федеральном парламенте.

Один губернатор, решивший переехать из своего кабинета в Москву на Охотный Ряд, всё же нашёлся. Это Владимир Сипягин, глава Владимирской области. Его судьба тоже была интригой выборной кампании: "паровоз" он или "настоящий" претендент? Оказалось, что настоящий. Эксперты по этому поводу говорят, что тут нужно вести речь, скорее, не о победе на выборах (ЛДПР в целом получила гораздо меньше, чем рассчитывала), но о форме почётной отставки: в Кремле, возможно, считают деятельность Сипягина на губернаторском посту малоуспешной.

Последний пример значимого "размена" - отказ от мандата писателя и лидера "Справедливой России" Захара Прилепина. Это решение тоже связано с губернаторским постом - говорят, писатель уже учится в "школе губернаторов" и регион для него подберут. Интересно, не о Владимирской ли области пойдёт речь? Это было бы символично.

Шутки шутками, а главный вопрос в связи со всеми этими отказами и согласиями вот в чём: а насколько морально и политически оправданна тактика "электоральных паровозов"? Нет ли в ней элемента обмана почтеннейшей публики?

Отвечать на этот вопрос можно по-разному, но следует учесть, что избиратель на 31-м году демократии после стольких электоральных циклов достаточно опытен, чтобы не обманываться. Он прекрасно понимает, что популярный политик может олицетворять программу и ценности политической партии, но траектория его карьеры с парламентом при этом может не быть связана. Это нормально: на выборах по партийным спискам и следует, по большому счёту, голосовать за ценности, а не за личности. Для последнего существуют выборы в одномандатных округах.