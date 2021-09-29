Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией
"Нирвана ранен!": Сотрудника КГБ, убитого при штурме, узнали по шлему
"Прошу не путать": Глава МИД Венгрии ответил на угрозу Украины по газу
Главная / Политика

Интриги больше нет: Госдума собралась - отказы от мандатов состоялись

29 сентября 2021, 19:25  •  168 • Политика
Не менее 70 свежеизбранных депутатов Государственной думы уже успели отказаться от своих мандатов. В их числе практически все участвовавшие в выборах губернаторы, а также первая четвёрка списка "Единой России": Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко и Елена Шмелёва.
О том, станут ли Шойгу и Лавров на самом деле депутатами, какие посты в Думе были достойны их статуса и кто мог бы (хотя бы в теории) заменить самых популярных министров в правительстве, спорили с того дня, как первая пятёрка определилась на съезде "Единой России". Трудно сказать, обсуждалась ли возможность перехода министров в Думу на уровне более высоком, чем мнения досужих политологов. Теперь налицо факт: люди, которые своим личным участием в выборах во многом определили их результат, от работы в парламенте отказались. Главный врач остался врачом, и руководитель главной школы страны, центра "Сириус", тоже не пожелала её покинуть.
Губернаторов, возглавлявших региональные партийные списки, положа руку на сердце, в Думе никто и не ожидал увидеть: практика создания "электоральных паровозов" в России появилась не вчера и всякому ясно, что, с точки зрения личной карьеры, пост высшего должностного лица региона предпочтительнее места в федеральном парламенте.
Один губернатор, решивший переехать из своего кабинета в Москву на Охотный Ряд, всё же нашёлся. Это Владимир Сипягин, глава Владимирской области. Его судьба тоже была интригой выборной кампании: "паровоз" он или "настоящий" претендент? Оказалось, что настоящий. Эксперты по этому поводу говорят, что тут нужно вести речь, скорее, не о победе на выборах (ЛДПР в целом получила гораздо меньше, чем рассчитывала), но о форме почётной отставки: в Кремле, возможно, считают деятельность Сипягина на губернаторском посту малоуспешной.
Последний пример значимого "размена" - отказ от мандата писателя и лидера "Справедливой России" Захара Прилепина. Это решение тоже связано с губернаторским постом - говорят, писатель уже учится в "школе губернаторов" и регион для него подберут. Интересно, не о Владимирской ли области пойдёт речь? Это было бы символично.
Шутки шутками, а главный вопрос в связи со всеми этими отказами и согласиями вот в чём: а насколько морально и политически оправданна тактика "электоральных паровозов"? Нет ли в ней элемента обмана почтеннейшей публики?
Отвечать на этот вопрос можно по-разному, но следует учесть, что избиратель на 31-м году демократии после стольких электоральных циклов достаточно опытен, чтобы не обманываться. Он прекрасно понимает, что популярный политик может олицетворять программу и ценности политической партии, но траектория его карьеры с парламентом при этом может не быть связана. Это нормально: на выборах по партийным спискам и следует, по большому счёту, голосовать за ценности, а не за личности. Для последнего существуют выборы в одномандатных округах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





168
Источник
Похожие новости
29 сентября 2021, 00:10
Триумфальное возвращение в большую политику сорвано: Британию накрыл кризис - спецкор
29 сентября 2021, 04:45
В Белом доме объяснили, почему вывели войска из Афганистана: "Иначе была бы война"
29 сентября 2021, 02:00
Жириновский предложил ввести китайское правило в России: "Один ребёнок в семье"
29 сентября 2021, 10:15
Как Меркель "поимела" Украину: эксперт с телеэкрана рассказал об истинных отношениях Киева с западными партнерами
29 сентября 2021, 12:05
Стрелять по всем. Главком ВСУ отменил перемирие в Донбассе
29 сентября 2021, 02:00
"Нехорошая Россия виновата всегда!": Немецкие читатели о попытке свалить на Путина цены на газ
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 сентября 2021, 02:00
"Нирвана ранен!": Сотрудника КГБ, убитого при штурме, узнали по шлему
29 сентября 2021, 09:20
Зеленский наказал США за высокомерие на миллиарды долларов
29 сентября 2021, 02:00
Оформилась беженкой и лоббирует интересы мигрантов. ФСБ это надоело (Руслан Осташко)
29 сентября 2021, 00:10
Триумфальное возвращение в большую политику сорвано: Британию накрыл кризис - спецкор
29 сентября 2021, 04:45
В Белом доме объяснили, почему вывели войска из Афганистана: "Иначе была бы войн...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 сентября 2021, 02:30
Отдых Путина, о котором умолчал Песков: Шутки президента, шёпот Шойгу
24 сентября 2021, 10:10
В Раде назвали причину вероятного побега Зеленского в Россию
26 сентября 2021, 08:55
Украина готова: она ждет сигнала от Вашингтона
24 сентября 2021, 01:00
Второе за день потрясение для крымского чиновника. После увольнения - задержание
26 сентября 2021, 19:55
Захарова прокомментировала оскорбительное заявление Борреля Лаврову
28 сентября 2021, 13:10
"Мёртвые тела тайком перебрасывают": В миграционном скандале всплыли казни и извращения
25 сентября 2021, 03:35
Политолог: В Германии могут начаться "газовые бунты"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.