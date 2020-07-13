Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризису на Украине

У Зеленского нервы сдают. Накануне на встрече с жителями Черновцов президент Украины на полуслове оборвал разговор, развернулся и ушёл восвояси. Понять-то Зеленского немудрено – супруга настаивает на разводе из-за «залетевшей» пресс-секретарши, а его самого обвиняют ни много ни мало в организации заказного убийства.

Ещё вчера женская часть Украины Зеленскому очень сочувствовала – его супруга Елена подхватила коронавирус. Увезли в больницу. А Зеленский ушёл на самоизоляцию с детьми. Где-то через неделю Елену выписали. Сказали, что она уже вылечилась. Странный какой-то коронавирус, согласитесь, подозрительный. Показали по телевизору Зеленского – лицо опухшее и потухшее. Самоизоляция явно пошла не на пользу. И вот всплывают подробности. Одним из первых их озвучил политик Геннадий Балашов в эфире украинского «4 канала». Мол, Елена Зеленская угодила в больницу вовсе не с ковидом, а с нервным срывом. Проведав о том, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель беременна – якобы от её мужа. Судачат, что в больнице первой леди промывали желудок. Похоже на то, что имела место попытка суицида.

«Мендель, похоже, и правда беременна, – подтверждает слова Балашова бывший депутат Рады Игорь Мосийчук. – А Зеленская настаивает на разводе». Уж не по этой ли причине Зеленский на днях переехал на государственную дачу под Киевом, в Конча-Заспе («дача Ющенко»), хотя совсем недавно уверял, что не видит смысла в использовании президентских резиденций? Ведь у него и своя дача имелась – в Иванковичах (это в полусотне километров от той же Конча-Заспы). Оказалось, на днях дачу продали. Купила её у Зеленского жена замглавы фракции «слуг народа» в Раде Юрия Киселя. А на госдаче Зеленского видели вместе с детьми и Юлией Мендель, но без супруги. «Женская половина не простит Зеленскому развода, – уверяет Балашов. – Все так любовались Еленой Зеленской, которая мальчика превратила в мужчину!» По словам Балашова, «скоро весть об измене Зеленского станет публичной и взорвётся бомбой во всех изданиях».

Зеленский долго утверждал, что ему не нужна дача Ющенко. Теперь он живёт на ней (фото: Иван Коваленко/Коммерсантъ)

Паяц в скорбной маске

Кто-то в этой связи припоминает скандал с Клинтоном и Левински, но интереснее иная аналогия. Недаром Зеленского сравнивают с первым президентом Крыма Юрием Мешковым – во многом он повторяет его судьбу, как под копирку. Летом 1994 года у Мешкова случился похожий скандал. Доказать ничего так и не доказали, но именно с этого эпизода и началось падение народного любимца. Через каких-то полгода от карьеры Мешкова не осталось камня на камне.

Но семейные неурядицы и вскрывшаяся интрижка на стороне – далеко не все напасти, свалившиеся на Зеленского. Блогер Анатолий Шарий обвинил президента Украины в организации покушения на его жизнь. По словам Шария, заказчиком выступил некто Сергей Малыхин, помощник замглавы президентской администрации Кирилла Тимошенко. А исполнить заказ должны были сотрудники СБУ. Интрига здесь в том, что глава контрразведки Иван Баканов, друг детства Зеленского, не мог не знать об этом заказе. Впрочем, не исключено, что информация о заказе всплыла именно с подачи Баканова. Дело в том, что на днях между ним и Зеленским пробежала чёрная кошка. Накануне Владимир Зеленский сообщил журналистам подробности недавнего ареста при получении взятки главы Кировоградской области Андрея Балоня. Оказывается, ещё до ареста Зеленский знал о том, что Балонь занимается вымогательством взятки – от главы СБУ Ивана Баканова. Таким образом, Баканов грубо нарушил статью 387 Уголовного кодекса Украины – «Разглашение данных досудебного следствия или дознания», а Зеленский, вольно или невольно, раззвонил об этом преступлении своего друга на весь белый свет. Дружеский ответ не заставил себя долго ждать – «кто-то» сообщил Шарию о готовящемся на него покушении.

Добро бы Шарий был обычным блогером. Но он – лидер партии, получающей государственное финансирование. А значит, тут не просто организация заказного убийства – тут покушение на жизнь государственного деятеля, общественно значимой персоны. Что могло послужить причиной заказа, гадать не придётся. Накануне Зеленский побывал в Одессе и отобедал в тамошнем дорогом ресторане «Рыба». Перекусив, президент направился в туалет и был немало удивлён тем, что в бачке не работает слив. Ресторан-то элитный! Как только президент покинул уборную, туда зашёл человек Шария и взял пробы того, что оставил в унитазе Зеленский. Анализы уже сделаны и в украинской лаборатории, и в германской – для верности. Шарий пока хранит интригу, но все уже догадались, в чём дело. Зеленского, похоже, небезосновательно подозревали в употреблении запрещённых препаратов. Причём слухи распускали даже близкие из его окружения. Теперь-то Шарий точно знает, употребляет Зеленский наркотический допинг или нет. И это знание может выйти Зеленскому боком – вплоть до импичмента. А если сюда добавить беременную Мендель, подающую на развод супругу Елену, которая в больнице чуть не наложила на себя руки и, до кучи, планирование заказного убийства партийного лидера, несложно понять, почему на лице весёлого клоуна застыла маска уныния и скорби.

«Была наша территория», «но уже хрен с ней»

До недавнего времени считалось, что у деморализованного, уставшего от ошибок и поражений Зеленского легко перехватит власть Пётр Порошенко. Но в минувший четверг на политическом будущем пятого президента поставил жирный крест депутат Рады Андрей Деркач, обнародовав записи его телефонных переговоров с президентом России. Порошенко беседовал с Путиным 30 апреля 2015 года. После разгрома в Дебальцеве. Но это вовсе не разговор двух врагов, воюющих друг против друга. Напротив, Порошенко лебезит и заискивает, поздравляет коллегу с Первомаем, намекает на финансовую помощь и в конце диалога благодарит и «жмёт руку». Это провал, Пётр Алексеевич! Такого провала своему «ватажку» бандеровцы не простят. «Сейчас Порошенко пытался раскачать ситуацию в стране под лозунгом «не допустить реванш промосковских сил», – разъясняет киевский журналист Игорь Гужва. – Но когда вы услышите этот лозунг, просто вспомните дружеский диалог и «жму руку». «А слышали, что Порошенко сказал про Широкино?! – негодует Игорь Мосийчук. – «Положили уже 200–300 ребят. Широкино по Минским соглашениям была наша территория. Но уже хрен с ней». Что значит «хрен с ней», если речь об украинской территории?! Это государственное преступление!»

По сути, компромат Деркача стёр, как ластиком, политическое будущее Порошенко. Он, разумеется, останется в украинской политике – своей собственной тенью, как Юлия Тимошенко. Но конкурировать за реальную власть он теперь не сможет даже с Зеленским. Это «жму руку» после Дебальцева националисты ему никогда не забудут и не простят. А уж «хрен с ней, с территорией» – и подавно.

Дружеской беседы с Путиныи националисты точно не простят Порошенко

А тем временем из Нацбанка изгнали Якова Смолия – предпоследнего из могикан команды Порошенко и Гонтаревой. До назначения нового руководителя государственной кубышкой будет заведовать подруга Гонтаревой Екатерина Рожкова, и, пока она остаётся у руля, никаких эксцессов, пожалуй, не возникнет. Но как только Зеленский определится со сменщиком Смолия (а это дело двух-трёх недель), Нацбанк запустит процедуру, ради которой и затевалась смена его главы, – включит печатный станок. На полную катушку. А что делать? Казна пуста. Денег на выплаты бюджетникам нет. Запад дал Зеленскому 2 млрд, а требует до конца года 17 – и вернуть их придётся до цента, ни о какой реструктуризации долга и речь не идёт. Так что денег напечатать придётся много, и насколько в итоге упадёт в цене гривна, сегодня можно только гадать. На Западе уже смекнули, что последует за отставкой Смолия, и требуют отдать Нацбанк под контроль МВФ (накануне это требование публично озвучил представитель фонда на Украине Йоста Люнгман). Да только не для того увольняли Смолия, чтобы сдаться на милость МВФ. Гиперинфляция? А разве есть другой выход? Самый, пожалуй, беспристрастный украинский экономист Дмитрий Джангиров пророчит обвал гривны уже этой осенью – и обвал невиданный.

Гражданская война расползается

Что же в сухом остатке? Деморализованный президент. Его выбитый из седла политический конкурент. Запрограммированный обвал экономики. А в стране – война, которой нет ни конца ни края. И не будет, заверяет украинский вице-премьер по Донбассу Алексей Резников. «По ряду причин условия Минских соглашений больше не отражают реалий на востоке Украины». «Весь минский процесс» «лишён логики». И поэтому его нужно пересмотреть – разумеется, идя на любые уступки Киеву. Но пересматривать «Минск-2» в Москве не настроены – об этом на прошлой неделе без обиняков заявил представитель президентской администрации Дмитрий Козак. Тактика его украинских визави – Андрея Ермака и Алексея Резникова – забалтывать проблемы, предлагать невыполнимые условия, идущие вразрез с прежними договорённостями, а попросту – тянуть время. Москва уже сделала выводы, но Зеленскому Ермак неизменно докладывает об успехе выбранной тактики, мол, Россия вот-вот согласится с ревизией минских соглашений.

И вот на прошлой неделе состоялась непротокольная встреча Зеленского со спикером Рады Разумковым. Речь шла о провале тактики Ермака на переговорах по Донбассу и о вреде, который эта тактика принесла украинской стороне. Также Разумков проинформировал Зеленского о реальном отношении к Ермаку российских переговорщиков во главе с Дмитрием Козаком. Со слов Разумкова, российская сторона просто перестала обращать внимание на то, как петляет Ермак, добиваясь пересмотра условий «Минска-2», и ждёт, что украинского переговорщика сменит кто-то более внятный и договороспособный. Если же переговорным процессом продолжит «рулить» Ермак, российская сторона будет вынуждена изменить стратегию – обвинит Киев в невыполнении договорённостей и умоет руки, вплоть до признания народных республик. Как подчеркнул Разумков, ему достоверно известно о жёсткой позиции Козака, готового идти ва-банк, что совсем не на руку Киеву. Судя по всему, накануне у Разумкова состоялась конфиденциальная беседа с кем-то из высокопоставленных россиян (предположительно, с Михаилом Бабичем), в ходе которой ему разъяснили, что называется, на пальцах, чем Киев рискует, продолжая играть по надуманным правилам Ермака. Зеленский взял паузу для принятия решения – три дня. За это время Ермаку могут подыскать замену (не как главе президентской администрации, а как переговорщику в минском и нормандском форматах). По слухам, новыми переговорщиками от Украины могут стать братья Шефиры, коллеги Зеленского по «Кварталу-95», которые, в свою очередь, готовы вновь привлечь к переговорному процессу преданного Зеленским Сергея Сивохо (с Сивохо уже побеседовали и убедили его вернуться в процесс, на Зеленского он, по его словам, обиды не держит).

Но сегодня Ермак – второй человек в стране. А Разумков, пожалуй, третий. И их совсем не дружеский спарринг чреват самыми непредсказуемыми последствиями. Оба уже вы­шли в публичную плоскость, дали большие интервью, которые можно считать декларациями намерений. Похоже, оба готовы перехватить у Зеленского властную инициативу. Разумков не случайно намекает, что Украина вообще-то парламентско-президентская республика, а стало быть, он главнее президента. А Ермак заявляет о себе чуть ли не как о спасителе страны. По сути, в окружении Зеленского началась холодная война – или это так расползается гражданская война в Донбассе?

Когда сойдёт лавина

Но власти, кажется, всего этого не замечают. Знаете, чем занят Зеленский? Создаёт государственную программу, в рамках которой будет производиться трансплантация человеческих органов. И это не шутка – об этом Зеленский поведал, выступая в Волынской области перед избирателями. Нужно только «найти 3-4 миллиарда» – то ли гривен, то ли долларов. «Давайте сделаем это!» – предложил президент сопровождавшему его бывшему замглавы минздрава Загрийчуку. И тот ответил: «Система – это не точечные трансплантации, а существование всех видов по всей стране. И удовлетворение потребности. Мы не знаем даже ориентировочно, сколько людей нуждается». Понимаете, что будет, если они только начнут «удовлетворять потребности»?! Косовские скандалы с выпотрошенными заживо сотнями детей покажутся детским лепетом. Они запускают государственную программу трансплантологии как систему!

Дочитав до этого места, иной скептик задаст себе вопрос: пишут-пишут, что на Украине всё плохо, что вот-вот полыхнёт, а ничего критического не происходит. Сняли карантин, открыли рестораны – в Киеве лето, и Гидропарк полон отдыхающих. Всё у них хорошо! Ответим так. Когда критическая масса проблем нарастает подобно снежной лавине, эта лавина может сойти в любой момент. И чем позднее она сойдёт, тем фатальнее будут последствия. Сойди она в 2014-м, не было бы гражданской войны и тысяч жертв, экономику можно было бы перезапустить без особых проблем. Сойди она в прошлом году, удалось бы избежать кризиса доверия к власти, ведь тогда избиратели ещё верили в возможность изменений к лучшему, связывая их с новым, не измазавшимся в грязи руководством. Сегодня остатки доверия стремительно улетучиваются, и то, что происходит с Зеленским и вокруг него, не оставляет надежд на счастливый конец. Если эта лавина сойдёт сейчас, страну не просто накроет с головой – её разнесёт на части. Не надвое, как могло разнести ещё несколько лет назад, а в щепки. И недаром власти на местах спешно перехватывают инициативу у центра. Когда в Киеве всё наконец рухнет, им проводить уборку. И решать, стоит ли склеивать то, что разбилось.