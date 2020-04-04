Интрига Трампа против плана Путина: Пронько о большой игре на рынке нефти

Россия переписывает бюджет этого года, закладывая в него цену на нефть в $20 за баррель. В условиях снижения бюджетных доходов правительство в этом году увеличит план заимствований на 1-1,5 триллиона рублей ($13-19 миллиардов).

При этом ведущий "Царьград. Главное" Юрий Пронько обратил внимание на то, что торги сейчас идут на уровне 33 долларов за бочку.

"Договорённость между Россией, США и Саудовской Аравией будет достигнута. То, что мы наблюдаем - как взлетели котировки всех углеводородных компаний. Но затем произошёл отскок на фоне дезавуирующих заявлений Трампа. Тут же ещё интрига идёт большая. Но, судя по тому, как сохраняется положительная динамика в части цены на марку Brent, значит, есть договорённость, но идут детали", - отметил Пронько.

По его словам, подобные сделки всегда совершаются за "плотно закрытыми дверями", и настоящей интриги мы не узнаем никогда - так устроена большая игра, большая политика.

В то же время сегодня президент Владимир Путин заявил, что в рамках сделки речь может идти о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки или чуть больше.

"Мы готовы к договорённостям и в рамках ОПЕК+, и конкретно с США", - заявил российский лидер.

Пронько в свою очередь напоминает, что на 6 апреля намечена онлайн-конференция министров энергетики стран, которые участвовали в предыдущем соглашении. Ведущий уверен, что стороны смогут договориться.

Между тем ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, что может этому помешать.

"Основная проблема - это квота, которую нужно как-то определить. Потому что сейчас перепроизводство на мировом рынке составляет от 15 до 20 млн баррелей в сутки. Напомню, мы не сошлись с саудитами по поводу 1,5 млн баррелей в сутки дополнительного сокращения, сейчас речь идёт о том, если мы хотим вывезти 20 млн баррелей в сутки добычи лишней, тогда саудитам надо, по сути, вообще остановить добычу. Поэтому объёмы, о которых сейчас идёт речь, предлагается давать хотя бы 10 млн баррелей в сутки, их России было бы уже сложно исполнить, потому что из 10 хотя бы несколько миллионов баррелей пришлось бы на Россию. До этого мы готовы были сокращаться в районе 500 тысяч. Вопрос большой, если даже мы сократим эти 10 млн все вместе, к чему это приведёт?" - отмечает эксперт.

По его мнению, будет очень сложно договориться по каким-то квотам. Но есть и позитивный момент, добавляет Юшков. Он заключается в том, что экстренная встреча ОПЕК+ показывает, что саудитам тоже некомфортны нынешние цены.

"Вся эта бравада, что они будут добывать дополнительно 3 млн баррелей в сутки и давать им скидку по 8 долларов с барреля, это довольно лукавая позиция, и им тоже на самом деле хочется цену поднять. В идеале было бы заключение уже на действующий второй квартал соглашения, которое говорило бы о том, что мы обосновались на уровне добычи первого квартала, то есть не повышать объём добычи хотя бы сейчас, когда и так переизбыток", - отметил эксперт.