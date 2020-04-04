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Интрига Трампа против плана Путина: Пронько о большой игре на рынке нефти
04 апреля 2020, 11:35 • 87 • Политика
Ведущий программы "Царьград. Главное" Юрий Пронько уверен: Россия, США и Саудовская Аравия уже договорились в общих чертах по поводу цен на нефть, однако пока звучат противоречивые заявления Дональда Трампа, можно считать, что идёт согласование деталей. Пронько подчеркнул, что того, что творится за закрытыми дверями, мы никогда не узнаем, интрига будет сохраняться до самого конца - в этом суть политики.
Россия переписывает бюджет этого года, закладывая в него цену на нефть в $20 за баррель. В условиях снижения бюджетных доходов правительство в этом году увеличит план заимствований на 1-1,5 триллиона рублей ($13-19 миллиардов).
При этом ведущий "Царьград. Главное" Юрий Пронько обратил внимание на то, что торги сейчас идут на уровне 33 долларов за бочку.
"Договорённость между Россией, США и Саудовской Аравией будет достигнута. То, что мы наблюдаем - как взлетели котировки всех углеводородных компаний. Но затем произошёл отскок на фоне дезавуирующих заявлений Трампа. Тут же ещё интрига идёт большая. Но, судя по тому, как сохраняется положительная динамика в части цены на марку Brent, значит, есть договорённость, но идут детали", - отметил Пронько.
По его словам, подобные сделки всегда совершаются за "плотно закрытыми дверями", и настоящей интриги мы не узнаем никогда - так устроена большая игра, большая политика.
В то же время сегодня президент Владимир Путин заявил, что в рамках сделки речь может идти о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки или чуть больше.
"Мы готовы к договорённостям и в рамках ОПЕК+, и конкретно с США", - заявил российский лидер.
Пронько в свою очередь напоминает, что на 6 апреля намечена онлайн-конференция министров энергетики стран, которые участвовали в предыдущем соглашении. Ведущий уверен, что стороны смогут договориться.
Между тем ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, что может этому помешать.
"Основная проблема - это квота, которую нужно как-то определить. Потому что сейчас перепроизводство на мировом рынке составляет от 15 до 20 млн баррелей в сутки. Напомню, мы не сошлись с саудитами по поводу 1,5 млн баррелей в сутки дополнительного сокращения, сейчас речь идёт о том, если мы хотим вывезти 20 млн баррелей в сутки добычи лишней, тогда саудитам надо, по сути, вообще остановить добычу. Поэтому объёмы, о которых сейчас идёт речь, предлагается давать хотя бы 10 млн баррелей в сутки, их России было бы уже сложно исполнить, потому что из 10 хотя бы несколько миллионов баррелей пришлось бы на Россию. До этого мы готовы были сокращаться в районе 500 тысяч. Вопрос большой, если даже мы сократим эти 10 млн все вместе, к чему это приведёт?" - отмечает эксперт.
По его мнению, будет очень сложно договориться по каким-то квотам. Но есть и позитивный момент, добавляет Юшков. Он заключается в том, что экстренная встреча ОПЕК+ показывает, что саудитам тоже некомфортны нынешние цены.
"Вся эта бравада, что они будут добывать дополнительно 3 млн баррелей в сутки и давать им скидку по 8 долларов с барреля, это довольно лукавая позиция, и им тоже на самом деле хочется цену поднять. В идеале было бы заключение уже на действующий второй квартал соглашения, которое говорило бы о том, что мы обосновались на уровне добычи первого квартала, то есть не повышать объём добычи хотя бы сейчас, когда и так переизбыток", - отметил эксперт.
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