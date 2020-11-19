Интрига президента: Хазин рассказал о политической игре Путина

Автор:

Аля Самитова

Пока же президент "не начинает внутреннюю интригу, потому что надо завершить внешнюю", считает Хазин. О многом уже сказал глава правительства Михаил Мишустин. К тому же, за последнее время уволили несколько министров, а "какое-то количество" высокопоставленных чиновников и вовсе посадили.

Можно предположить, что новые назначенцы на своих постах долго не задержаться, потому что это такой "способ снятия с должности через повышение", как это было с экс-губернатором Краснодарского края: его назначили было министром, а потом он как-то незаметно должность эту покинул. Но его хотя бы не посадили. Но, как говорится, "от сумы и тюрьмы" зарекаться не стоит.

За последнее время события заметно ускорились – это и частичная смена правительства, и азербайджано-армянская война, которую удалось разрулить России почти "идеальным образом", с минимальными потерями, отметил Хазин.

Цель коллективного Сороса – ликвидировать Армению?

Но вот что было целью Пашиняна в этой ситуации? Скорее цель была у сил, которые стояли даже не за самим армянским премьером-марионеткой, а, скорее, за Соросом, который в этой ситуации тоже был просто исполнителем. Заказчикам же надо было ликвидировать Армению, уверен Михаил Хазин.

И вот как это должно было выглядеть: Азербайджан на собственной территории, не выходя за её пределы, начинает контртеррористическую операцию. И когда азербайджанские войска захватывают окончательно всю территорию Карабаха, появляется огромное количество гуманитарных беженцев. И сразу сюда слетаются разнообразные западные фонды, занимающиеся вредительством.

А в этом же время засевшие в азербайджанском анклаве Нахичевань террористы, которых до этого перебросили из Сирии, начинают агрессию против самой Армении, в которой из-за беженцев уже началась гуманитарная катастрофа, да и без этого есть куча проблем. Осталось только перерезать узкий армянский перешеек, идущий на юго-восток, и Армения оказывается почти отрезанной от внешнего мира и не может получить никакой помощи - по сухопутной границе страна связана только с Грузией на севере и с Ираном на юге, напомнил Хазин:

"Но всего этого не произошло, "шухер" не случился. Более того, были достигнуты важные договорённости, а Пашиняну пришлось лететь в Сочи, чтобы их подписать. И вот эта игра "царь умирает" длилась ровно до того момента, пока не позвонил Эрдоган".

Элиты "проверили на вшивость"

А в это же время, отметил Юрий Пронько, на внутреннем периметре уже пошли разговоры чуть ли не о досрочных президентских выборах из-за того, что у главы государства "проблемы со здоровьем". А персонаж, который такие слухи распространяет, всем хорошо известен. И почему он эти слухи распространяет – тоже понятно: такая у него работа.

Эта игра "царь умирает", ему плохо, он не понимает, что происходит, для самого "царя" совершенно беспроигрышная, продолжил Михаил Хазин, поэтому в истории она повторялась много раз. В эту же игру перед выборами сыграл и Дональд Трамп. И многие поверили в это. А другие властные группировки на такую ситуацию не могут не отреагировать, их же снизу подталкивают: "слушай, парень, тебя сейчас все переиграют, давай действуй". А на деле – это очередная "проверка на вшивость", в ходе которой, предполагает экономист, "много что вскрылось", а какая-то часть элит даже соблазнилась открывающимися "возможностями":

Я считаю, что в апреле-мае была пусть и пассивная, но реальная попытка государственного переворота. Я не буду называть тех, кто принимал участие в этой антипутинской схеме, но отмечу, что после награду получил Сергей Шойгу - она была связана с днём рождения министра. По всей видимости, награда стала публичным выражением признательности за помощь в разгоне тех, кто планировал переворот.

А что в это время происходит на "внешнем периметре"? В Британии, где Сити оккупировали транснациональные финансисты, случился некий "переворот": Мэй сменил Борис Джонсон, случился Brexit, то есть, налицо отказ от либерального мира, так же, как это произошло в США с приходом Трампа. За ними обоими, считает Хазин, стоят уже не транснациональные, а национальные элиты.

Ответ Путина либералам

Если же говорить о России, то под либералов, под их транснациональный проект, мы пошли в 1991 году. А вскоре выяснилось, что либералы никаких своих обязательств не выполнили. Поэтому и у нас произошла смена элит, в результате чего пришёл Путин. Но эта смена была не во время первого, а во втором его приходе к президентству. Ведь поначалу была попытка заставить либералов исполнить обязательства, которые они взяли на себя.

Отсюда и появилась Мюнхенская речь Путина в 2007-м. Дальше эти попытки продолжил Дмитрий Медведев, но тут уже все закончилось полной катастрофой. Но потом вернулся Путин в 2012-м году, в 2014 году он произнес в Валдайском, можно сказать, вторую Мюнхенскую речь, в которой сказал, фактически: " Я вас предупреждал в 2007 году", вы не услышали, теперь это последнее предупреждение. Если вы не исполните свои обязательства по инвестициям, то и мы своих выполнять не будем. К примеру, обещали не разрабатывать гиперзвуковое оружие, но раз вы отказались, что и мы отказываемся.

И что в результате за последние два года его политической игры с Трампом, с Джонсоном и другими произошло? К примеру, весной 2018 года Меркель призналась, что она проиграла, она не станет "владычицей морскою", в смысле – европейской, осталось досидеть до конца этого срока. Теперь ее задача – вывести Германию хотя бы в политические тяжеловесы, поставив ее на один уровень с США-Россией-Китаем. И вот это тоже сделал Путин, считает Михаил Хазин.

"Путина можно любить или не любить. Но того, что сделал, не отнять. А молодежь этого не понимает, поскольку у нас и пропаганда либеральная, и образование либеральное. К тому же экономика, которую тоже контролируют либералы, восемь лет показывает непрерывный спад".

Как нам Запад может совсем испортить жизнь

Если говорить о кризисе, продолжил Михаил Хазин, то он уже неоднократно писал в своих статьях о том, , что есть некая модель, которая "неминуемо ведёт эту структуру к тотальному кризису", но непонятно – когда.

Но оказалось, что там сидят очень опытные и грамотные ребята, которые совершают титанические усилия, чтобы оттянуть самый страшный момент. И я от своих слов не отказываюсь. Вы можете мне сказать, что я ничего не понимаю, но давайте поговорим лет через десять, хотя, я думаю, события очень ускоряются и говорить об этом можно будет уже года через 2-3.

Если же говорить о "серьезных проблемах в экономике", то, по мнению экономиста, "мы находимся в рамках матрицы", а сломать ее невероятно сложно, для этого надо приложить запредельные усилия. А ещё нужны и люди, и крепкий тыл, и ресурсы. А ведь противники могут испортить нам жизнь так, что и вслух произнести страшно.

К примеру, потребовать немедленного возврата всех кредитов, а ведь у нас все рефинансирование шло через западные кредиты, потому что из-за запрета МВФ у нас нет внутреннего рефинансирования. А если мы откажемся возвращать кредиты, они займутся конфискацией всех валютных резервов, которые мы там разместили. Или наложить арест на Западе не только на государственное, но и на частное имущество. И вот таким образом противники "держат Кремль". Это, конечно, один из вариантов, уточнил Хазин.

Не надо думать, что все это - конспирология

А представители этого либерального сообщества в России – группа довольно влиятельная, много кто в неё входит, не будем всех либералов перечислять. Но вот эта весенне-летняя операция и показала, кто в близком окружении Путина играют в "другую игру".

К сожалению, у населения заметно упала политическая и экономическая культура. Собственно, у политиков –тоже, уверен Хазин. И поэтому многие происходящие процессы воспринимаются как конспирология. К тому же политика, как и деньги, любит тишину. Но те люди, у кого есть опыт, они видит, как связаны все происходящие события.

К примеру, попытки Турции взять под свой контроль свой контроль всё Закавказье. Ведь если бы это получилось, то тогда и с Россией разговор был бы совсем другой. Или если выиграет в США Байден, то все вернётся к реализации плана середины 2000-х – ликвидация Израиля и объединение арабского мира под эгидой Лондона. И это план, причем – вполне разумный.

А вот если победит Трамп, а он, скорее всего, победит, тогда можно организовывать "новую Ялту", где соберутся державы-победительницы того самого финансового глобализма.

В "царь умирает" сыграли. Что теперь?

Возвращаясь к Путину, к этой сыгранной игре "царь умирает", Михаил Хазин отметил, что игра-то не завершена, президент и дальше будет интриговать. Но вся эта игра направлена на один результат – на подготовку к слову матрицы. И надо учесть такой момент: в то время, когда Путин был вице-губернатора второго по значимости российского региона, Набиуллина была уже ответственным секретарём правительственной комиссии по связам с международными финансовыми организациями, а Греф – первым замом Госкомимущества.

То есть, вся эта гайдаро-чубайсовская команда сейчас ждёт: вот, сейчас придёт к власти в США Байден, и "мы всем покажем, мы вернёмся. Почему Путин их не убирает? Только потому, что убирать по одному их просто бессмысленно, это как грибница, а корневище глубоко.

Кроме того, просто убрать их нельзя, потому что они все еще и встроены в системы, контролирующие нашу экономику. И когда мы хотим того или иного убрать, то как это сделать, если тут одни их обязательства, там другие, вот есть договора, которые они ещё не исполнили.

Понятно, что за восемь лет они так и не смогли обеспечить устойчивый экономический рост. Но дело ещё и в том, что для воспроизводства экономики необходим поток инвестиций, а из-за санкций инвестиций нет. Понятно, что принято где-то там решение нас задавить. А эта гайдаро-чубайсовская команда отвечает за связь именно с теми, кто нас давит, уверен Михаил Делягин.

"Не может же Набиуллина или Силуанов обратиться за помощью к Трампу. Но они идут к своим друзьям, скажем, к Мнучину или Лагард. А эти друзья им говорят: нет-нет, мы тут приняли решение… Уберите Путина – и мы сразу дадим вам много-много денег. Мы же давали их Ельцину, даже Волошину давали. И Чубайсу будем давать. А вот Путину – не дадим".

Мировой "шухер" еще впереди

С точки зрения Байдена, Россия – это какая-то проигравшая страна, что-то среднее между Замбией и Болгарией. А тут вот Путин – человек опытный и путем угроз и интриг якобы поддерживает существование этого нежизнеспособного образования, называемого Россией. Поэтому его нужно задавить, убрать с дороги.

В реальности, если посмотреть на ВВП России, а также на имеющийся потенциал роста, связанный с использованием правильной монетизации, то картина по итогам кризиса получается такая: у Китая 8 триллионов ВВП, у США 7—7,5 триллионов, у Россия - 8,5. Ровно потому, что и Китай, и США, для этой гонки слишком сильно использовали свой потенциал настолько поэтому у них спад будет ниже того среднего, на котором они могли бы остановиться. Более того, и в Китае, и в США будет обвал. И за счет этого мы может начать рост, считает Михаил Хазин.

Но с Силуановым и Набиуллиной этой невозможно. Одно из условий роста – снос всей этой структуры. И в этом есть внутренняя "логика обстоятельств", но она, на самом деле, создает для Путина очень узкий коридор. И в такой момент договориться с Байденом будет просто невозможно. А это значит, что Путину придётся создавать некую альтернативную конструкцию.

Если Байден придёт к власти, оп попытается опять ввести какие-то санкции против России, еще как-то навредить. И это несмотря на то, что в самих США в это время будет просто катастрофический обвал и всё будет сыпаться.

"Я по натуре оптимист. И считаю, что таких перспектив, как сегодня, у России давно не было. Мы можем выйти на устойчивый экономический рост без войны. Однако "мировой шухер" еще впереди. Они все может и будут воевать, скажем, на гражданском уровне, а в это время другие страны будут подписывать торговые соглашений, но уже без США. И это уже демонстрация – всё, ребята, нам скрипач уже не нужен. В российской же реальности ключевой темой станет слом матрицы, а это будет сопровождаться сменой экономической политики, на ту, благодаря которой мы сможем обеспечить экономический рост", - заключил Михаил Хазин.