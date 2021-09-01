Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибк...
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и...
США открыли "охоту" на русских в третьих странах. Жертв десятки - дипл...
Главная / Политика

Интрига по интеграции. Всё решится на встрече президентов? Политолог указал на нюанс

01 сентября 2021, 02:05  •  21 • Политика
Белорусский политолог Александр Класковский не исключает, что встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко может пройти без подписания документов.
Россия и Белоруссия договорились об интеграции в рамках Союзного государства. В украинских СМИ этот политический момент уже изучают чуть ли не под лупой.
В свою очередь представители России и Белоруссии констатируют: из 28 документов по интеграции в рамках Союзного государства работа не завершена только по одному.
Предполагается, что 9 или 10 сентября лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко в Москве подпишут все дорожные карты. Однако, не исключает белорусский политолог Александр Класковский, встреча может пройти и вовсе без подписания документов.
Так, напомнил он в беседе с "Коммерсантом", в 2019-м также были высоки ожидания, что пакет по интеграции будет утверждён.
Но тогда в последний момент что-то произошло, добавляет он, и утверждения документов не состоялось.
Так что интрига сохраняется. Хотя ранее Конституционная комиссия Белоруссии проголосовала за отказ от стремления сохранять нейтралитет, напоминает обозреватель Царьграда Сергей Синченко.
"Такие решения без одобрения президента принимать не стали бы, отсюда вывод: Александр Лукашенко определился окончательно, где его друзья, а где враги", - указал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





21
Источник
Похожие новости
31 августа 2021, 22:25
За что Кремль "искренне ненавидит" Зеленского: В Киеве назвали главную причину
31 августа 2021, 22:25
На Украине пообещали со страшной силой "лупить" Россию
31 августа 2021, 22:25
"Не благодарите": Захарова подсказала Киеву, как сократить Русь-Украину
31 августа 2021, 22:25
Байден должен указать Украине её место: Business Insider дал совет по переговорам с Зеленским
31 августа 2021, 22:25
Байдена призвали раскрыть Зеленскому правду об интересах США на Украине
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 августа 2021, 22:25
Сотни убитых талибов* или крах Панджшера: Что происходит в непокорённой провинции
31 августа 2021, 22:25
За что Кремль "искренне ненавидит" Зеленского: В Киеве назвали главную прич...
31 августа 2021, 22:25
"Не благодарите": Захарова подсказала Киеву, как сократить Русь-Украину
31 августа 2021, 22:25
Байден должен указать Украине её место: Business Insider дал совет по переговорам с З...
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?&...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2021, 03:10
«МВ»: Киев подписал приговор молдавскому Днестру
26 августа 2021, 11:20
"А у вас почём?": Вопрос из "оккупированного" Луганска поставил в тупик украинских телеведущих
30 августа 2021, 04:15
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и Меркель
26 августа 2021, 15:00
Русские расхохотались в ответ на "оглушительный визг" главы "Нафтогаза": "Вкусно" сказал"
29 августа 2021, 06:15
Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
25 августа 2021, 03:15
"Грантоеды" идут на восток. США хотят перенести в Донбасс схему внешнего управления Украиной
30 августа 2021, 14:20
Актёр-предатель просится обратно в Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.