Интрига по интеграции. Всё решится на встрече президентов? Политолог указал на нюанс

Белорусский политолог Александр Класковский не исключает, что встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко может пройти без подписания документов.

Россия и Белоруссия договорились об интеграции в рамках Союзного государства. В украинских СМИ этот политический момент уже изучают чуть ли не под лупой.

В свою очередь представители России и Белоруссии констатируют: из 28 документов по интеграции в рамках Союзного государства работа не завершена только по одному.

Предполагается, что 9 или 10 сентября лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко в Москве подпишут все дорожные карты. Однако, не исключает белорусский политолог Александр Класковский, встреча может пройти и вовсе без подписания документов.

Так, напомнил он в беседе с "Коммерсантом", в 2019-м также были высоки ожидания, что пакет по интеграции будет утверждён.

Но тогда в последний момент что-то произошло, добавляет он, и утверждения документов не состоялось.

Так что интрига сохраняется. Хотя ранее Конституционная комиссия Белоруссии проголосовала за отказ от стремления сохранять нейтралитет, напоминает обозреватель Царьграда Сергей Синченко.

"Такие решения без одобрения президента принимать не стали бы, отсюда вывод: Александр Лукашенко определился окончательно, где его друзья, а где враги", - указал он.