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Интрига остаётся? Политолог расшифровал заявление Путина о новом президентском сроке

11 марта 2020, 01:35  •  64 • Политика
Политолог Александр Шатилов обсудил с ведущим "Царьград. Главное" Юрием Пронько заявление президента Владимира Путина о новом президентском сроке. Эксперт отметил, что формулировки главы государства не позволяют точно сказать, останется ли президент на новый срок или нет - интрига сохраняется. При этом Шатилов предположил, для чего это делается и что может означать для страны.
Ведущий "Царьград. Главное" Юрий Пронько поинтересовался у гостя студии политолога Александра Шатилова, можно ли говорить о возможных досрочных выборах парламента или после выступления господина Путина в Госдуме вопрос уже снят?
"Я думаю, что в целом, конечно, вопрос снят. Особенно если, действительно, 22 апреля граждане России проголосуют за поправки в Конституцию. Мне кажется, специально был поднят этот вопрос, для того чтобы несколько подстегнуть депутатов Госдумы, для того чтобы они активнее работали с избирателями и мобилизовали их на референдум, чтобы обеспечить беспроблемное прохождение этих поправок. Мне кажется, там был такой, как сказать, определённый хитрый ход со стороны Владимира Путина и его окружения, для того чтобы депутаты не были такими сторонними наблюдателями и активнее включались в эту, в общем-то, достаточно короткую референдумную гонку", - пояснил Шатилов.
Он добавил, что в практически каждой большой стране подобного рода инициативы режиссируются и не являются спонтанными.
"Я думаю, что здесь была предварительная договорённость и с лидерами парламентских фракций. Поскольку особого оживления в зале данная инициатива изначально не вызвала, если не говорить, ну, о некоторых депутатах, как говорится, непосвящённых. Но в целом тут было всё разыграно как по нотам, и Владимир Путин потом выступил в качестве человека, который, ну, дал очень серьёзный бонус нынешнему составу парламентариев. И теперь они должны, как говорится, отрабатывать вот этот полученный, что называется, аванс и полученный бонус", - считает Шатилов.
Что касается досрочных президентских выборов, то, по мнению политолога, их никогда нельзя исключать, но и нельзя однозначно говорить о том, что Владимир Путин пролонгирует свои полномочия.
"Может быть, будет избран какой-то иной вариант продолжения его политической карьеры. Просто, насколько я понимаю, российская власть - она не хочет чётко обозначать свои, как говорится, приоритеты и свою последовательность действий, и поэтому действует вариативно, предлагает некие вариации. Владимир Путин может пойти на выборы президента в 2024 году, может не пойти. Может пойти раньше. Может быть, под него будет выстроена какая-то иная система", - предположил эксперт, отметив, что подвешенность ситуации остаётся намеренно, чтобы исключить однозначность трактовок действий верховной власти.
"Мне кажется, это достаточно интересный ход. Потому что он не позволяет просчитать действия президента и его окружения очень чётко. Но при этом оставляет ему определённую свободу маневра. Плюс ко всему прочему, сейчас мы видим, в достаточной мере, такая турбулентность наблюдается. Причём экономическая, политическая, и плюс ещё ко всему прочему, проблема коронавируса. И как известно, в условиях мобилизационной ситуации, что называется, коней на переправе не меняют. Это тоже может быть определённая подстраховка от какого-то чрезвычайного развития событий. Что Владимиру Путину просто придётся пролонгировать свои полномочия, для того чтобы не бросить страну в какой-то пиковый период. Поэтому такой вариант тоже возможен ", - пояснил политолог.
Шатилов признал, что интрига президента Путина сохраняется. Что касается голосования 22 апреля, то, по мнению эксперта, это будет голосование о перезагрузке власти.
"Все понимают, что, проголосовав за поправки, они фактически одобряют политику Путина, хотя бы в целом. И поэтому, если будет получен действительно позитивный результат, то это будет референдум о доверии лично президенту Российской Федерации и его курсу, проводимому с 2000 года. Поэтому я думаю, что на кону стоит многое", - уверен Шатилов.

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