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Интрига напоследок: Порошенко пытается поссорить Германию с Россией
10 мая 2019, 19:54 • 193 • Политика
Готовящийся к отставке президент Украины Пётр Порошенко пытается напоследок оставить максимальный след в истории. Желательно в стиле Герострата
Автор:
Мельников Михаил
10 мая, на следующий день после торжеств в честь Дня Победы, Пётр Порошенко позвонил Ангеле Меркель с просьбой «усилить давление на Россию». Поводов для такого усиления два: заседание Международного морского трибунала и подготовка к выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Судя по всему, госпожа Меркель отреагировала на это с некоторым недоумением – любая её поддержка точно нашла бы отражение в пресс-релизе украинской стороны. А там сказано всего лишь о том, что канцлер Германии ценит «личную роль Петра Порошенко в демократичности выборов и во внедрении реформ на Украине в течение последних пяти лет». Потому что Меркель прекрасно понимает, что не имеет полномочий вмешиваться в деятельность трибунала и тем более – в вопросы российского гражданства.
Трибунал, который собрался как раз в немецком Гамбурге, рассматривает дело о задержании украинских моряков в Керченском проливе: у Москвы и Киева весьма различные версии случившегося. Задачу возвращения 24 моряков, арестованных за незаконное пересечение государственной границы, и уходящий, и избранный президенты Украины называют первоочередной. Владимир Зеленский ухитрился напомнить о ней, даже выражая соболезнования в связи с катастрофой в аэропорту Шереметьево.
Но если ситуация с моряками обсуждается в трибунале, то с паспортами всё гораздо проще. Любое государство имеет право распоряжаться своим гражданством так, как считает нужным, пока это не приводит к насилию, а насильно вроде бы российские паспорта никому ещё не выдавались.
Таким образом, оснований для вмешательства Германии нет, что было, впрочем, понятно изначально. Теперь давайте разберёмся, чего хочет Порошенко.
Пётр Порошенко и Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
В первую очередь – денег. Германия немало помогает Украине – например, месяцем ранее она выделила почти 85 млн евро на обустройство лиц, уехавших из Донбасса на «основную» Украину (судьба людей, уехавших в Россию, немцев не интересует).
Во вторую – создать проблемы России. Германия – второй по объёму торговый партнёр России (после Китая), в 2018 году мы наторговали на 59,6 млрд долларов, причём с очень существенным ростом по отношению к предыдущему году. Для нынешних украинских властей это что нож острый. Голубая мечта для них – внести разлад в соглашения по «Северному потоку – 2», но поскольку шансов на это практически нет – хотя бы как-нибудь ограничить экономическое партнёрство двух крупнейших стран Европы.
Это уже удалось сделать в 2014-2016 годах – за это время из-за санкций торговый оборот сократился практически в два раза. Однако быстро стало ясно, что интересы Германии и России совсем в другом – в тесном и дружеском сотрудничестве, что совсем не обязательно идти на поводу у Вашингтона и Киева. Сейчас США грозят немецким компаниям санкциями за торговлю с Россией – именно на это намекал Пётр Порошенко Ангеле Меркель, говоря об «усилении давления» на нашу страну. Фактически это не очень умелый шантаж, и Берлин, безусловно, готов на него ответить.
В третью очередь Петру Порошенко надо определяться с собственной судьбой. На Украине ему грозит уголовное преследование за многочисленные случаи превышения полномочий, включая торможение следствия по жертвам Майдана. Президента уже вызывают для дачи показаний – пока в качестве свидетеля. Поэтому существует вероятность того, что Порошенко предпочтёт покинуть родину, как это сделал в последние дни своего президентского срока его бывший союзник Михаил Саакашвили. В этом плане Германия выглядит оптимальным местом для эмиграции: у Порошенко тут неплохие деловые связи, и он, действительно талантливый бизнесмен, мог бы начать тут новую жизнь. Кстати, Ангела Меркель не скрывала своих предвыборных симпатий именно к Порошенко – она демонстративно провела большую встречу с ним между двумя раундами президентских выборов, что даже вызвало некоторое недоумение у партнёров «железного канцлера». Не исключено, что во время этой встречи обсуждались и планы президента Украины на жизнь после проигранных выборов.
На словах Порошенко полон оптимизма и готовится к парламентским выборам. Но новая администрация может серьёзно помешать его планам, возбудив несколько уголовных дел. И тогда уже экс-президенту точно будет не до вбивания клиньев между Россией и Германией.
* * *
А вообще очень грустно, что буквально под звон праздничных салютов Победы Украина требует от Германии усилить давление на Россию. Бесноватый фюрер проиграл, но некоторые его мечты определённо сбываются…
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