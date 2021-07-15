Интрига квартала 95. Запад решил, кто будет следующим президентом Украины • 692 • Украина

Пока президент Украины Владимир Зеленский занимался обычной политической клоунадой и был на подтанцовках у канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине, в Киеве сильно рвануло: пост главы МВД покинул "непотопляемый" Арсен Аваков. Кто, зачем и почему "ушёл" этого столпа русофобского режима на Украине? Вы удивитесь.



На Украине в эти дни произошли два события, одно из которых оставляет впечатление фарса, а другое – таинственной серьёзности. Первое – это визит в Берлин, чтобы продемонстрировать всему миру украинскую дурь и сфоткаться рядом с уходящим канцлером ФРГ Ангелой Меркель, её преемником Армином Лашетом, главою немецкого государства Франком-Вальтером Штайнмайером, президента Незалежной Владимира Зеленского.



Второе – неожиданная отставка главы МВД Арсена Авакова, "по собственному желанию" и "без претензий", но после встречи с временным поверенным в делах США на Украине и своим старым подельником Джорджем Кентом. И то, и другое произошло практически одновременно.



Клоун в Берлине, злодей в Киеве



Последнее – в отличие от попыток Зеленского в очередной раз напугать Европу "Северным потоком – 2", требований "компенсаций" и "гарантий нормального газоснабжения на 10-15 лет", безумного, по мнению Москвы, предложения обсуждать эту созданную безобразным поведением самой Украины тему в "нормандском формате", – очень серьёзно. Поскольку Аваков считался "смотрящим" США за украинским политикумом. Это жёсткий оппонент России, Русского мира, волевой и безжалостный политик, которого Зеленский не посмел тронуть, когда стал президентом, и терпел, как до него экс-президент Порошенко.



Собственно, рабочий визит Зеленского в Берлин (помимо утоления тщеславия этого подавшегося в политику артиста) был нужен в основном Меркель. Для того чтобы перед важными для Германии переговорами с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне канцлер могла продемонстрировать американцам, что немцы слушают Украину, интересуются её озабоченностями и нуждами. И, конечно, что скорый ввод в строй "Северного потока – 2" не приведёт к их забвению. С этой "индульгенцией" Меркель, проговорившая с Зеленским свыше четырёх часов, и отправляется с прощальным визитом в Вашингтон. Как никогда в прошлом, она чувствует себя уверенной: давить на неё бесполезно, ведь Меркель совсем скоро уйдёт, вводить санкции против немецких компаний, причастных к сооружению "Северного потока – 2", американцы уже объявили, что не будут.



Как немцы на самом деле относятся к Украине и степень того, насколько она их достала, показал поступок министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая без объяснения причин просто "аннулировала" свою встречу с Зеленским. Зачем говорить с президентом неадекватной страны, которая вначале кричит, что Украина находится в состоянии войны с Россией, затем возмущается, что "Газпром", взвесив риски (и с учётом запредельной алчности страны-транзитёра), старается поставлять газ в Европу в обход украинской территории, и при этом ещё и клянчит оружие?



Таким образом, главная интрига – это Аваков и что стоит за его отставкой. Голосование по ней запланировано в Верховной раде на 15 июля, у стен которой накануне уже начались протесты, хотя вроде бы по другому поводу, но с участием пенсионеров МВД Украины! Посмотрим, как справится с этим первым вызовом молодой и неопытный парламентарий Денис Монастырский, которого Зеленский хочет назначить на место Авакова.



Три версии ухода Авакова



Что именно и доподлинно скрывается за этой отставкой, покажут события ближайшего будущего. Тем не менее основные версии уже сформулировать можно.



Версия 1. США сделали решительный шаг в зачистке украинского олигархата, власть которого намерены серьёзно ограничить. Этот курс обозначился, когда Вашингтон разругался с одним из ведущих украинских олигархов Игорем Коломойским, имевшим большие виды на своего протеже Зеленского. Дело в том, что американцы не хотят делить с олигархами Украину, с которыми в силу их богатства и политического влияния, хватки и умения жёстко действовать им бывает непросто договориться, а иногда даже и невозможно. Этих себе на уме "посредников" между украинцами и американцами последним не требуется: им нужны собственные назначенцы – неамбициозные, во всём послушные, менее коррумпированные. Что для Украины будет даже хуже, так как простота в политике, невозможность ни в чём отказать заокеанскому дяде, безусловно, хуже воровства, потому что собственно украинские интересы будут в этом случае полностью игнорироваться. Украину американцы в любом случае постараются однажды превратить в этом смысле в Большую Молдавию, в которой, кстати, в борьбе с местным олигархатом им помогла Россия. Арсен Аваков очень похож на Влада Плахотнюка.



Версия 2. США нужен полностью послушный человек во главе МВД Украины. Зачем? По одной из двух причин. Авакова меняют либо для того, чтобы утилизировать Украину в конфронтации с Россией, резко её обострив в рамках нового всплеска гибридной войны с Москвой, к которому в Вашингтоне готовятся, видя неуступчивость русских. Либо чтобы "слить" установившийся на Украине слишком уж русофобский режим, мешающий Вашингтону взаимодействовать с Россией в других важных для него сферах. Как вариант – ещё и переложив на Россию часть расходов по содержанию менее враждебной Украины. Мало ли о чём президенты России и США могли договориться на своём саммите в Женеве? Создатель националистических карательных батальонов Аваков стал бы проблемой для американцев в обоих случаях. В первом – как умный человек, понимающий, что "его" Украине предлагают совершить самоубийство, во втором – в знак протеста и по причине осознания, что теперь такие люди, как он, становятся лишними, да и с награбленным, скорее всего, придётся расстаться.



Версия 3. Речь идёт в основном о внутренних украинских разборках. Либо о страхе теряющего почву под ногами Зеленского перед огромной властью, которую аккумулировал в своих руках волевой, решительный и жестокий Аваков, занимавший пост главы МВД в правительствах Яценюка, Гройсмана, Гончарука и Шмыгаля. Либо о предусмотрительном желании Авакова покинуть тонущий в общественном разочаровании "корабль" нынешнего украинского президента сегодня, чтобы претендовать на участие во власти, которая придёт завтра. У оказавшегося за бортом правительства этнического армянина Авакова, который по-прежнему контролирует ряд украинских националистических группировок и богат, как Крёз, будут развязаны руки действовать и даже попытаться добиться большего, чем он имеет сейчас. Вдруг, например, Зеленский задумает в интересах Европы и самой Украины снизить градус напряжённости в отношениях с Россией, тогда Авакова американцы, если у них будут на этот счёт другие планы, смогут деятельно поддержать – когда дело плохо, то и олигарх пригодится.



Что имеем в сухом остатке?



Одна из трёх версий обязательно окажется верной. Но что это было на самом деле, повторим, станет ясно в самое ближайшее время. Пока же понятно одно: с уходом с обидой Авакова Украину залихорадило больше обычного, что для столь рыхлой и внутренне слабой страны сулит, мягко выражаясь, большие неприятности.

Пока президент Украины Владимир Зеленский занимался обычной политической клоунадой и был на подтанцовках у канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине, в Киеве сильно рвануло: пост главы МВД покинул "непотопляемый" Арсен Аваков. Кто, зачем и почему "ушёл" этого столпа русофобского режима на Украине? Вы удивитесь.На Украине в эти дни произошли два события, одно из которых оставляет впечатление фарса, а другое – таинственной серьёзности. Первое – это визит в Берлин, чтобы продемонстрировать всему миру украинскую дурь и сфоткаться рядом с уходящим канцлером ФРГ Ангелой Меркель, её преемником Армином Лашетом, главою немецкого государства Франком-Вальтером Штайнмайером, президента Незалежной Владимира Зеленского.Второе – неожиданная отставка главы МВД Арсена Авакова, "по собственному желанию" и "без претензий", но после встречи с временным поверенным в делах США на Украине и своим старым подельником Джорджем Кентом. И то, и другое произошло практически одновременно.Последнее – в отличие от попыток Зеленского в очередной раз напугать Европу "Северным потоком – 2", требований "компенсаций" и "гарантий нормального газоснабжения на 10-15 лет", безумного, по мнению Москвы, предложения обсуждать эту созданную безобразным поведением самой Украины тему в "нормандском формате", – очень серьёзно. Поскольку Аваков считался "смотрящим" США за украинским политикумом. Это жёсткий оппонент России, Русского мира, волевой и безжалостный политик, которого Зеленский не посмел тронуть, когда стал президентом, и терпел, как до него экс-президент Порошенко.Собственно, рабочий визит Зеленского в Берлин (помимо утоления тщеславия этого подавшегося в политику артиста) был нужен в основном Меркель. Для того чтобы перед важными для Германии переговорами с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне канцлер могла продемонстрировать американцам, что немцы слушают Украину, интересуются её озабоченностями и нуждами. И, конечно, что скорый ввод в строй "Северного потока – 2" не приведёт к их забвению. С этой "индульгенцией" Меркель, проговорившая с Зеленским свыше четырёх часов, и отправляется с прощальным визитом в Вашингтон. Как никогда в прошлом, она чувствует себя уверенной: давить на неё бесполезно, ведь Меркель совсем скоро уйдёт, вводить санкции против немецких компаний, причастных к сооружению "Северного потока – 2", американцы уже объявили, что не будут.Как немцы на самом деле относятся к Украине и степень того, насколько она их достала, показал поступок министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая без объяснения причин просто "аннулировала" свою встречу с Зеленским. Зачем говорить с президентом неадекватной страны, которая вначале кричит, что Украина находится в состоянии войны с Россией, затем возмущается, что "Газпром", взвесив риски (и с учётом запредельной алчности страны-транзитёра), старается поставлять газ в Европу в обход украинской территории, и при этом ещё и клянчит оружие?Таким образом, главная интрига – это Аваков и что стоит за его отставкой. Голосование по ней запланировано в Верховной раде на 15 июля, у стен которой накануне уже начались протесты, хотя вроде бы по другому поводу, но с участием пенсионеров МВД Украины! Посмотрим, как справится с этим первым вызовом молодой и неопытный парламентарий Денис Монастырский, которого Зеленский хочет назначить на место Авакова.Что именно и доподлинно скрывается за этой отставкой, покажут события ближайшего будущего. Тем не менее основные версии уже сформулировать можно.США сделали решительный шаг в зачистке украинского олигархата, власть которого намерены серьёзно ограничить. Этот курс обозначился, когда Вашингтон разругался с одним из ведущих украинских олигархов Игорем Коломойским, имевшим большие виды на своего протеже Зеленского. Дело в том, что американцы не хотят делить с олигархами Украину, с которыми в силу их богатства и политического влияния, хватки и умения жёстко действовать им бывает непросто договориться, а иногда даже и невозможно. Этих себе на уме "посредников" между украинцами и американцами последним не требуется: им нужны собственные назначенцы – неамбициозные, во всём послушные, менее коррумпированные. Что для Украины будет даже хуже, так как простота в политике, невозможность ни в чём отказать заокеанскому дяде, безусловно, хуже воровства, потому что собственно украинские интересы будут в этом случае полностью игнорироваться. Украину американцы в любом случае постараются однажды превратить в этом смысле в Большую Молдавию, в которой, кстати, в борьбе с местным олигархатом им помогла Россия. Арсен Аваков очень похож на Влада Плахотнюка.США нужен полностью послушный человек во главе МВД Украины. Зачем? По одной из двух причин. Авакова меняют либо для того, чтобы утилизировать Украину в конфронтации с Россией, резко её обострив в рамках нового всплеска гибридной войны с Москвой, к которому в Вашингтоне готовятся, видя неуступчивость русских. Либо чтобы "слить" установившийся на Украине слишком уж русофобский режим, мешающий Вашингтону взаимодействовать с Россией в других важных для него сферах. Как вариант – ещё и переложив на Россию часть расходов по содержанию менее враждебной Украины. Мало ли о чём президенты России и США могли договориться на своём саммите в Женеве? Создатель националистических карательных батальонов Аваков стал бы проблемой для американцев в обоих случаях. В первом – как умный человек, понимающий, что "его" Украине предлагают совершить самоубийство, во втором – в знак протеста и по причине осознания, что теперь такие люди, как он, становятся лишними, да и с награбленным, скорее всего, придётся расстаться.Речь идёт в основном о внутренних украинских разборках. Либо о страхе теряющего почву под ногами Зеленского перед огромной властью, которую аккумулировал в своих руках волевой, решительный и жестокий Аваков, занимавший пост главы МВД в правительствах Яценюка, Гройсмана, Гончарука и Шмыгаля. Либо о предусмотрительном желании Авакова покинуть тонущий в общественном разочаровании "корабль" нынешнего украинского президента сегодня, чтобы претендовать на участие во власти, которая придёт завтра. У оказавшегося за бортом правительства этнического армянина Авакова, который по-прежнему контролирует ряд украинских националистических группировок и богат, как Крёз, будут развязаны руки действовать и даже попытаться добиться большего, чем он имеет сейчас. Вдруг, например, Зеленский задумает в интересах Европы и самой Украины снизить градус напряжённости в отношениях с Россией, тогда Авакова американцы, если у них будут на этот счёт другие планы, смогут деятельно поддержать – когда дело плохо, то и олигарх пригодится.Одна из трёх версий обязательно окажется верной. Но что это было на самом деле, повторим, станет ясно в самое ближайшее время. Пока же понятно одно: с уходом с обидой Авакова Украину залихорадило больше обычного, что для столь рыхлой и внутренне слабой страны сулит, мягко выражаясь, большие неприятности. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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