Интрига дня: в Госдуме забыли выключить микрофон - страна узнала о тайном поклоннике

Интригой дня стал короткий разговор, услышанный в ходе прямой трансляции заседания Госдумы. Из-за невыключенных микрофонов все узнали о тайном поклоннике.

В ходе первого заседания Госдумы были приняты решения по структуре нижней палаты парламента. В том числе, Вячеслав Володин был переизбран спикером Госдумы. Выдвинула Володина "Единая Россия", после чего 360 депутатов поддержали кандидата.

Представители коммунистической партии настаивали на кандидатуре Дмитрия Новикова, он получил поддержку 61 депутата. В голосовании участвовал 421 парламентарий. Первыми вице-спикерами стали Александр Жуков ("Единая Россия") и Иван Мельников (КПРФ).

Не обошлось и без казусов. На один из них обратил внимание генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, наблюдавший за заседанием в режиме онлайн-трансляции. Один из запомнившихся диалогов он привёл на личной странице в Twitter.

"Невыключенные микрофоны в Думе в перерыве это отдельная песня:

- А где ваш поклонник?..

- Ну как кто - Жириновский..."

Чьим поклонником оказался Владимир Жириновский? Как оказалось, искали его Валентина Терешкова и Светлана Савицкая. Получилась неплохая шутка.

Кстати, ранее мы делились портретом среднестатистического депутата Думы нового созыва.