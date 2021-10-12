Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
Главная / Политика

Интрига дня: в Госдуме забыли выключить микрофон - страна узнала о тайном поклоннике

12 октября 2021, 15:15  •  124 • Политика
Интригой дня стал короткий разговор, услышанный в ходе прямой трансляции заседания Госдумы. Из-за невыключенных микрофонов все узнали о тайном поклоннике.
В ходе первого заседания Госдумы были приняты решения по структуре нижней палаты парламента. В том числе, Вячеслав Володин был переизбран спикером Госдумы. Выдвинула Володина "Единая Россия", после чего 360 депутатов поддержали кандидата.
Представители коммунистической партии настаивали на кандидатуре Дмитрия Новикова, он получил поддержку 61 депутата. В голосовании участвовал 421 парламентарий. Первыми вице-спикерами стали Александр Жуков ("Единая Россия") и Иван Мельников (КПРФ).
Не обошлось и без казусов. На один из них обратил внимание генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, наблюдавший за заседанием в режиме онлайн-трансляции. Один из запомнившихся диалогов он привёл на личной странице в Twitter.
"Невыключенные микрофоны в Думе в перерыве это отдельная песня:
- А где ваш поклонник?..
- Ну как кто - Жириновский..."
Чьим поклонником оказался Владимир Жириновский? Как оказалось, искали его Валентина Терешкова и Светлана Савицкая. Получилась неплохая шутка.
Кстати, ранее мы делились портретом среднестатистического депутата Думы нового созыва.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





124
Источник
Похожие новости
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
12 октября 2021, 00:05
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего он избегал
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
12 октября 2021, 05:55
В офисе Зеленского заявили, что ситуация на Украине стала напоминать анекдот
12 октября 2021, 07:40
"Зачем это показывать?!": Вечеринка Зеленского вызвала волну гнева среди украинцев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 октября 2021, 05:35
ЕС подарит Украине ещё один способ не выполнять Минские соглашения - эксперт
10 октября 2021, 06:05
"Нельзя отмалчиваться!": Ракетостроитель разоблачил военную хитрость США со спутниками
06 октября 2021, 12:50
Требование главы "Нафтогаза" в отношении России вызвало хохот на страницах Daily Express: "Идиот!"
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
06 октября 2021, 11:05
Москва предложила 12 решений по встрече Путина и Зеленского: Киев замолчал
06 октября 2021, 09:20
Эксперт назвал вероятную дату начала войны между Россией и Украиной
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.