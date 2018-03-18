Интрига дня: Придется ли Грудинину брить усы

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Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал в эксклюзивном интервью обозревателю телеканала "Царьград" Андрею Афанасьеву о том, будет ли Павел Грудинин брить усы по результатам выборов президента России

В феврале кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин во время интервью с журналистом Юрием Дудём заключил пари. Журналист пообещал, что в случае, если Грудинин наберет больше 15% голосов, он побреется налысо. В противном случае кандидат от КПРФ сбреет усы. По предварительным данным ЦИК, после обработки 25% бюллетеней Грудинин идет на втором месте с 15,44% голосов.

"Царьград": Александр Андреевич, все помнят о полушуточном пари господина Грудинина с журналистом Дудём. Будет ли Грудинин сбривать усы?

Усы Грудинина в опасности? Эксклюзивное интервью Александра Ющенко

Александр Ющенко: А будет ли Дудь бриться наголо? Этот вопрос еще открытый. Более того, спор прилюдный, видео набрало порядка шести миллионов просмотров. Я думаю, что результаты сегодня покажут. Я абсолютно уверен, что Грудинину не придется брить усы. А, более того, господину Дудю придется, наверное, слегка изменить имидж. Хотя он человек очень интересный. Думаю, что изменение имиджа привлечет к нему еще больше внимания.

"Ц.": А что придется сбрить Алексею Навальному, учитывая рекордную явку?

А.Ю.: Я не знаю, Навальный еще раз расписался в своих совершенно безответственных заявлениях. Потому что явка реально большая. Если блокировать явку и убеждать электорат, людей, которые оппозиционно настроены, не приходить, то это практически работает на власть. Мы это говорили сразу. И я считаю, что сейчас то, что явка была большая, показало несостоятельность этих заявлений.

"Ц.": О чем говорит тот факт, что в нашей стране и самая большая часть электората, и оппозиционная самая большая часть электората – обе патриотические?

А.Ю.: Сегодня запрос страны на справедливость, на патриотизм очень большой. Более того, Компартия Российской Федерации выступала с этим давно. Посмотрите, сейчас все кандидаты практически скопировали наши лозунги. Выдвинули абсолютно фейкового кандидата Сурайкина, который просто копирует наши ролики, наши заявления, наши лозунги…

"Ц.": Аккуратно, не подпадите под закон об агитации.

А.Ю.: Я говорю, как есть. Поэтому здесь нечего, собственно, стесняться. Поэтому у людей огромный запрос на справедливость, можно сказать, что сегодня страна беременна этим запросом на справедливость. То, что сегодня происходит - огромная разница между богатыми и бедными - она достигла космических размеров. Именно это мы, выступая на выборной кампании, видели в каждом зале.

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Поэтому власть после этих выборов обязана сделать выводы и повернуться в сторону людей, в сторону страны. Сильная страна – это страна, где нет голодных людей, когда сытые врачи, когда военные получают достойную зарплату. А экономически сильная страна – это сильная страна во всем мире.

"Ц.": Я внимательно изучил программу кандидата Грудинина. Но один пункт вызвал у меня очень серьезный вопрос - завуалированный призыв перейти к парламентской республике. Зачем это нужно делать?

А.Ю.: Я не видел такого в нашей программе. Но то, что у нас сегодня парламент, собственно, не соответствует тем нормам демократического общества, которые во действуют всем мире, то это факт. Поэтому усиление парламента, усиление советов. Как сто лет назад были лозунги «Вся власть Советам», так они и сегодня актуальны. Потому что любая власть должна быть подконтрольна - подконтрольна парламенту, который подконтролен народу, и так далее. Только тогда работает нормальное гражданское общество, которое соответствует нынешним запросам общества.

Афанасьев Андрей