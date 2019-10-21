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Интимные разборки: Акула-громила пала жертвой более мощного врага

21 октября 2019, 13:24  •  16 • В мире
На Западном побережье США, в Новой Шотландии, выловили мертвую огромную белую акулу. На теле акулы-громилы были обнаружены укусы более мощного животного. Ученые допускают, что смертельные раны акула могла получить в процессе спаривания.
Американские исследователи рассказали об уникальной расправе над белой акулой. Как сообщили сотрудники американской компании по исследованию и сбору данных океана OCEARCH, на Западном побережье США, в Новой Шотландии, он выловили тушу мертвой акулы с укусами еще более крупного хищника.
По словам ученых, мертвая акула сама по себе громила - имеет в длину 3,88 метра и весит 527 килограммов.
Однако тот, кто на нее напал и смертельно ранил, однозначно был крупнее, о чем свидетельствуют следы укусов.
Не исключено, что атака произошла во время процесса спаривания - или самцы не поделили самку, или самка атаковала навязчивого ухажера.
"Мы знаем, спаривание акул очень жестокое. То, что они кусают друг друга за голову в процессе, не новость. Это повседневная часть их жизни", - цитирует The Sun слова основателя OCEARCH Криса Фишера.

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