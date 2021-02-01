Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
"Что, сломался рай земной?": Русские высмеяли крик души эмигранта в Ка...
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвел...
Россия на грани катастрофы. Есть три сценария развития ситуации
Главная / Политика

Интимное убежище "навальнистов" раскрыл ОМОН: "Дальше запись прерывается..."

01 февраля 2021, 07:45  •  172 • Политика
В своём Telegram-канаде блогер Илиас Меркури показал, как интимное убежище "навальнистов" раскрыл ОМОН. После нескольких секунд запись прерывается.
На кадрах, опубликованных блогером Илиасом Меркури в Telegram-канале, толпа "навальнистов" с несанкционированного митинга спешно забегает в магазин под вывеской "ИНТИМ".
Однако ОМОН идёт следом и начинает выводить активистов из здания.
"Навальнисты" спрятались в магазине "ИНТИМ". Дальше запись прерывается..." - прокомментировал Меркури.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



172
Источник
Похожие новости
01 февраля 2021, 02:15
"Крым отдать, перемен подать!": Протест 31 января в лицах
01 февраля 2021, 05:55
"Матушка Россия, забери!": Донбасс возвращается домой, Киев грозит войной и "затыкает уши"
01 февраля 2021, 02:15
Крым вернуть и забыть: "Борцун с режимом" отрёкся от Навального и предложил развал России
01 февраля 2021, 04:05
Визг протестующего и стальная выдержка ОМОНа: "Работайте, братья!"
01 февраля 2021, 00:25
Крым - угроза: Киевский "разоружитель" заявил о "200 крылатых ракетах с ядерными боеголовками"
01 февраля 2021, 00:25
Ни газа, ни гранат: В МВД рассказали правду о произошедшем на Сенной площади
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 февраля 2021, 02:15
"Крым отдать, перемен подать!": Протест 31 января в лицах
01 февраля 2021, 05:55
"Матушка Россия, забери!": Донбасс возвращается домой, Киев грозит войной и...
01 февраля 2021, 02:15
Крым вернуть и забыть: "Борцун с режимом" отрёкся от Навального и предложил...
01 февраля 2021, 00:25
Русский айтишник разгадал загадку вороватых африканцев: "Из этой кучи вылез…&quo...
01 февраля 2021, 04:05
Визг протестующего и стальная выдержка ОМОНа: "Работайте, братья!"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2021, 00:00
Стал похож на Чубайса. Бывший "хозяин Сибири" гуляет с навальнятами
29 января 2021, 10:05
Никакой это не дворец. Раскрыта правда об объекте в Геленджике
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
31 января 2021, 08:50
"Лучше не говори": В деле травли Слепакова возник Галкин
29 января 2021, 21:05
"Происходит то, о чём вы нам говорили последние 20 лет": А Михалков был прав…
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавшего по машине ФСБ
30 января 2021, 23:40
"Очень плохой" сценарий по Донбассу: Украинский военный раскрыл, чего боится Киев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.