Интимное убежище "навальнистов" раскрыл ОМОН: "Дальше запись прерывается..."

На кадрах, опубликованных блогером Илиасом Меркури в Telegram-канале, толпа "навальнистов" с несанкционированного митинга спешно забегает в магазин под вывеской "ИНТИМ".

Однако ОМОН идёт следом и начинает выводить активистов из здания.

"Навальнисты" спрятались в магазине "ИНТИМ". Дальше запись прерывается..." - прокомментировал Меркури.