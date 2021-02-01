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Интимное убежище "навальнистов" раскрыл ОМОН: "Дальше запись прерывается..."
01 февраля 2021, 07:45 • 172 • Политика
В своём Telegram-канаде блогер Илиас Меркури показал, как интимное убежище "навальнистов" раскрыл ОМОН. После нескольких секунд запись прерывается.
На кадрах, опубликованных блогером Илиасом Меркури в Telegram-канале, толпа "навальнистов" с несанкционированного митинга спешно забегает в магазин под вывеской "ИНТИМ".
Однако ОМОН идёт следом и начинает выводить активистов из здания.
"Навальнисты" спрятались в магазине "ИНТИМ". Дальше запись прерывается..." - прокомментировал Меркури.
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