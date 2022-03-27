Интервью с Зеленским? Журналисты в России указали на предателей

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью журналистам, которые в России работали в изданиях-иноагентах.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала конфликта в стране пообщался с журналистами из России.

Однако большинство этих журналистов работают в СМИ-иноагентах, они в большинстве также находятся вне страны.

Известно, что интервью Зеленский дал по видеосвязи, разговор длился более двух часов. Авторы обещали вскоре разместить запись в соцсеятх и в своих изданиях.

Судя по фото от одного издания-иноагента, интервью у Зеленского взяли писатель и журналист Михаил Зыгарь, главный редактор "Медузы"* Иван Колпаков, главный редактор телеканала "Дождь"* Тихон Дзядко, корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьёв.

Содержание беседы пока неизвестно.

Сообщения об интервью прокомментировал журналист RT Антон Красовский:

То есть теперь мы знаем имена врагов.

Издание Readovka отмечает, что интервью представители СМИ-иноагентов записали в день публикации видео с издевательствами над плененными военными. "То, что на фоне гибели сограждан в войне, российские журналисты позволяют себе подобные интервью, не нормально. Скорее тут стоит вопрос, насколько можно их считать после этого российскими", - говорится в телеграм-канале издания.

* "Медуза", телеканал "Дождь" включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.