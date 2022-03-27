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Интервью с Зеленским? Журналисты в России указали на предателей

27 марта 2022, 19:35  •  575 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью журналистам, которые в России работали в изданиях-иноагентах.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала конфликта в стране пообщался с журналистами из России.
Однако большинство этих журналистов работают в СМИ-иноагентах, они в большинстве также находятся вне страны.
Известно, что интервью Зеленский дал по видеосвязи, разговор длился более двух часов. Авторы обещали вскоре разместить запись в соцсеятх и в своих изданиях.
Судя по фото от одного издания-иноагента, интервью у Зеленского взяли писатель и журналист Михаил Зыгарь, главный редактор "Медузы"* Иван Колпаков, главный редактор телеканала "Дождь"* Тихон Дзядко, корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьёв.
Содержание беседы пока неизвестно.
Сообщения об интервью прокомментировал журналист RT Антон Красовский:
То есть теперь мы знаем имена врагов.
Издание Readovka отмечает, что интервью представители СМИ-иноагентов записали в день публикации видео с издевательствами над плененными военными. "То, что на фоне гибели сограждан в войне, российские журналисты позволяют себе подобные интервью, не нормально. Скорее тут стоит вопрос, насколько можно их считать после этого российскими", - говорится в телеграм-канале издания.
* "Медуза", телеканал "Дождь" включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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