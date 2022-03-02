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Интервью с мэром Горловки расставляет всё по местам: "Мы отвечаем по полной"
02 марта 2022, 13:20 • 1045 • Политика
Эксклюзивное интервью с мэром Горловки, которую ожесточённо бомбит украинская армия, Иваном Приходько. Он считает, что Горловка, живущая под обстрелами восемь лет, гораздо свободнее по духу, чем Киев, который только сейчас понимает, что такое война.
Военный корреспондент Дарья Асламова побывала в многострадальной Горловке, пару дней назад оказавшейся под мощнейшим обстрелом ВСУ. Как живёт городок в обстановке военного времени, журналист Царьграда узнала у мэра Горловки Ивана Приходько.
Восемь лет под обстрелами, почти без надежды на улучшение, не зная, что и когда изменится, да и изменится ли вообще – вот это было трудно, рассказал Приходько. А сейчас, когда надо просто перетерпеть ещё 5-6 дней, – это для горловчан уже совсем несложно. Теперь они знают, что скоро будут совсем свободны. Несмотря на то, что происходит вокруг, настроение явно приподнятое:
– рассказал мэр. Русская армия, по его мнению, в город ещё не вошла. Бои рядом с Горловкой ведут местные армейские корпуса при поддержке артиллерии ВС России, которую слышат жители города.
Интервью мэра Горловки Ивана Приходько. Скриншот кадра видео / Телеканал Царьград / vk.com
Приходько отметил, что линия фронта сейчас статична. В Горловке она проходит по Североградской. И сейчас, если украинская артиллерия производит хоть один выстрел, наша арта их сразу накрывает. Так было и тогда, когда ВСУ недавно школу обстреляли. Второй раз они начали обстреливать улицу, и сразу наша артиллерия их за это подавила. Они сейчас и боятся стрелять, понимают, что сразу получат ответ, добавил Приходько.
– говорит мэр Горловки. Его слова почти перекрыл грохот, Приходько привычно отметил – бьют совсем недалеко, приход тут у них есть, увидев реакцию военкора, Приходько добавил:
– говорит мэр. Считают ли местные жители, что всё это надо просто перетерпеть? Конечно, не сомневается Приходько. Большинство жителей республики понимают, что победа вот-вот произойдёт, и все станут свободными, смогут спокойно поехать на природу, искупаться в речке. В последние 8 лет этого даже представить невозможно.
– размышляет Иван Приходько. По его словам, на фронт его сейчас не отпускают. В 2014 он был на фронте, а сейчас кто-то должен и в городе оставаться. Но сейчас уже появилось удовлетворение от того, что они там нас слышат и понимают теперь, что мы пережили за эти 8 лет. А у них где-то в трёх километрах пукнуло, и сразу в соцсетях вой поднимается "ужас, ужас".
– возмутился Приходько. Конечно, продолжил он, нельзя недооценивать противника и говорить, что мы тут их всех за три дня положим. Не надо так думать – там они все очень мотивированные, и они бьются. Здесь всё будет сложно со спецоперацией. Они будут биться за освобождение территорий Донецкой народной республики, которая по Конституции им принадлежит. И уж тем более они будут защищать свою столицу, Киев.
Сейчас они бьются и за Мариуполь. Но это не ВСУ, там засели нацисты, нанятые патриоты, они защищают заводы – сами понимаете, чьи. А простые мариупольчане их не поддерживают абсолютно.
Конечно, нельзя допустить серьёзных потерь с нашей стороны. Лучше несколько дней подождать, если это спасёт жизни людей. Понятно, что это всё делается на американские деньги целенаправленно, работают все американские политтехнологи, при поддержке всего политикума американского и европейского. Сильная Россия им всем мешает.
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