Интервью с мэром Горловки расставляет всё по местам: "Мы отвечаем по полной"

Эксклюзивное интервью с мэром Горловки, которую ожесточённо бомбит украинская армия, Иваном Приходько. Он считает, что Горловка, живущая под обстрелами восемь лет, гораздо свободнее по духу, чем Киев, который только сейчас понимает, что такое война.

Военный корреспондент Дарья Асламова побывала в многострадальной Горловке, пару дней назад оказавшейся под мощнейшим обстрелом ВСУ. Как живёт городок в обстановке военного времени, журналист Царьграда узнала у мэра Горловки Ивана Приходько.

Восемь лет под обстрелами, почти без надежды на улучшение, не зная, что и когда изменится, да и изменится ли вообще – вот это было трудно, рассказал Приходько. А сейчас, когда надо просто перетерпеть ещё 5-6 дней, – это для горловчан уже совсем несложно. Теперь они знают, что скоро будут совсем свободны. Несмотря на то, что происходит вокруг, настроение явно приподнятое:

Ликования, конечно, особого нет. Практически все мужчины в армии, они ушли защищать Отечество и свои семьи. Так ведь было всегда: женщины понимали, что мужчина может уйти на войну, на фронт. Так и сейчас. Конечно, женщины плачут – не только отцы, мужья и дети уходят. Даже деды 70-летние поуходили – мы их чуть ли не палками отгоняли от военкоматов, как в 2014 году. А сейчас даже в такси – и то женщины работают, потому что из 500 таксистов, которые были в городе, почти 450 ушли на фронт,

– рассказал мэр. Русская армия, по его мнению, в город ещё не вошла. Бои рядом с Горловкой ведут местные армейские корпуса при поддержке артиллерии ВС России, которую слышат жители города.

Интервью мэра Горловки Ивана Приходько. Скриншот кадра видео / Телеканал Царьград / vk.com

Приходько отметил, что линия фронта сейчас статична. В Горловке она проходит по Североградской. И сейчас, если украинская артиллерия производит хоть один выстрел, наша арта их сразу накрывает. Так было и тогда, когда ВСУ недавно школу обстреляли. Второй раз они начали обстреливать улицу, и сразу наша артиллерия их за это подавила. Они сейчас и боятся стрелять, понимают, что сразу получат ответ, добавил Приходько.

А мы отвечаем по полной. Так что сейчас у них всё не очень хорошо. Во-первых, мы стали отвечать, во-вторых, в управлении, как и в стране в целом, у них произошёл коллапс, они не понимают, что будет дальше. У нас на линии соприкосновения в основном не ВСУ стоит, а тербатальоны. А это – почти как эсэсовцы. И эти тербатальонщики знают, что им, как и эсэсовцам в годы Великой Отечественной войны, пощады не будет – был приказ их в плен не брать. У нас, конечно, таких приказов нет, но они понимают, что то количество преступлений, которые они совершили против мирного населения, им никто прощать не станет – у СК России уже есть кучи томов заведённых дел, все прекрасно знают, кто стрелял,

– говорит мэр Горловки. Его слова почти перекрыл грохот, Приходько привычно отметил – бьют совсем недалеко, приход тут у них есть, увидев реакцию военкора, Приходько добавил:

Это Горловка, Дашенька, мы так живём последние 48 часов. Они постоянно бомбят город, но и получают сразу ответ. Сейчас стреляют в полтора километра отсюда, где заканчивается граница города и дальше уже посёлок, а потом следующий. Вот, ложится примерно между ними. Выйдешь и увидишь,

– говорит мэр. Считают ли местные жители, что всё это надо просто перетерпеть? Конечно, не сомневается Приходько. Большинство жителей республики понимают, что победа вот-вот произойдёт, и все станут свободными, смогут спокойно поехать на природу, искупаться в речке. В последние 8 лет этого даже представить невозможно.

Это моя Родина, здесь родился и вырос. У меня, Даша, в советском паспорте было написано "украинец". И я этим гордился, потому что у меня была большая великая Родина, которая называлась Советский Союз. Это была могучая страна, которую никто не мог победить. Но её убили в 1991 году, не спрашивая ни у кого. Просто взяли и развалили. А теперь мы восстанавливаем справедливость. Эти люди, которые 8 лет жили под страшными обстрелами, оставались свободными. А те же 8 лет жители Украины жили не пойми под каким гнётом. Да, они не были под обстрелами. Но ещё неизвестно, что страшнее, когда тебя морально разлагают каждый день или эти обстрелы,

– размышляет Иван Приходько. По его словам, на фронт его сейчас не отпускают. В 2014 он был на фронте, а сейчас кто-то должен и в городе оставаться. Но сейчас уже появилось удовлетворение от того, что они там нас слышат и понимают теперь, что мы пережили за эти 8 лет. А у них где-то в трёх километрах пукнуло, и сразу в соцсетях вой поднимается "ужас, ужас".

Мы 8 лет терпели, а кто нам сострадал? Они бы сюда приехали, посмотрели. А сейчас Европа орёт: Украину убивают! А где они были, когда Донбасс убивали? Это уже не двойные, а тройные стандарты,

– возмутился Приходько. Конечно, продолжил он, нельзя недооценивать противника и говорить, что мы тут их всех за три дня положим. Не надо так думать – там они все очень мотивированные, и они бьются. Здесь всё будет сложно со спецоперацией. Они будут биться за освобождение территорий Донецкой народной республики, которая по Конституции им принадлежит. И уж тем более они будут защищать свою столицу, Киев.

Сейчас они бьются и за Мариуполь. Но это не ВСУ, там засели нацисты, нанятые патриоты, они защищают заводы – сами понимаете, чьи. А простые мариупольчане их не поддерживают абсолютно.

Конечно, нельзя допустить серьёзных потерь с нашей стороны. Лучше несколько дней подождать, если это спасёт жизни людей. Понятно, что это всё делается на американские деньги целенаправленно, работают все американские политтехнологи, при поддержке всего политикума американского и европейского. Сильная Россия им всем мешает.