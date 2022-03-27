Интервью от иноагентов. Зеленскому не задали главный вопрос

Журналисты из России, работающие на разные издания, в том числе на СМИ, выполняющие функции иноагента, провели интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Первое большое интервью с Зеленским" - с такими оборотами появились текстовые расшифровки в онлайн-изданиях двухчасовой беседы с украинским президентом.

Среди интервьюеров Владимира Зеленского оказались главреды "Медузы"* и "Дождя"* Иван Колпаков и Тихон Дзядко. Эти издания заблокированы в России и признаны иноагентами. Также с президентом Украины общались и выходец того же "Дождя"* Михаил Зыгарь и журналист Владимир Соловьёв.

Как сообщает Readovka, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов также участвовал в интервью, однако заочно. Он передал свой вопрос через коллег. Ранее Муратов уже демонстрировал своё отношение к Украине. Он объявил, что выставит на аукцион свою нобелевскую награду, чтобы помочь украинским беженцам.

Предупреждение

Отметим, что из-за интервью с Зеленским в Роскомнадзоре уже выдали предупреждение: СМИ в России следует отказаться от публикации данного материала. "В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования", - говорится в сообщении ведомства.

Свою оценку сказанному в интервью намерены дать и в Генпрокуратуре России. В ведомстве указали, что в свете массовой пропаганды против России и регулярного размещения ложной информации "будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения".

Отметим, что общение журналистов с Зеленским было дистанционным. На протяжении двух часов они на русском задавали президенту Украины вопросы через зум. Тот не преминул прибегнуть к привычной риторике, обвиняя Россию во всех бедах.

При этом в потоке своих запутанных фраз он назвал Будапештский меморандум "бумажкой", да и в целом признал, что не готов к конструктиву на переговорах с Россией.

Главный вопрос так и не задан

Впрочем, главный вопрос Зеленскому за все два часа общения так и не задали. Никто из журналистов, бравших интервью, не спросил по факту видео с пытками и убийством пленных украинскими военными. Запись появилась в Сети в воскресенье и вызвала широкий резонанс. На видео украинцы зверствуют над пленными, стреляют по ногам и добивают уже на земле.

Но журналисты об этой записи не спросили.

"По всей видимости, обсуждать действия завравшегося государства важнее, чем жизни соотечественников, по мнению либеральных журналистов", - отмечает в своём телеграм-канале Readovka.

Тем временем 27 марта стало известно, что на днях в Стамбуле пройдёт новый раунд переговоров между Россией и Украиной. По версии турецкой стороны, якобы найден консенсус по четырём пунктам из шести. Однако после сказанного Зеленским, который увиливает от обсуждения существенных вопросов, надежда на конструктивность и результативность встречи мала.

* "Медуза", телеканал "Дождь" включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.