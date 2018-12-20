Интервью о президентстве, музыке и новогодних подарках: Путин исполнил желание девушки, мечтающей стать журналисткой

Владимир Путин дал интервью Регине Парпиевой — 17-летней девушке с редким заболеванием оптикомиелит. Из-за него ещё в детстве девушка ослепла, но тем не менее продолжает вести активный образ жизни и мечтает стать журналисткой. Российский лидер ответил на вопросы о президентстве, музыкальных предпочтениях и новогодних подарках. О желании Регины Путин узнал благодаря проекту «Мечтай со мной» и попросил телеканал RT поработать с девушкой. Подготовку юной журналистки взяла на себя главред RT Маргарита Симоньян.

Президент России Владимир Путин дал интервью 17-летней Регине Парпиевой из Нижегородской области. Таким образом глава государства исполнил мечту юной журналистки, которая в возрасте 8 лет потеряла зрение из-за крайне редкой и плохо изученной болезни — оптикомиелита, известной также как болезнь Девика.

Впрочем, первый вопрос задал сам российский лидер. Он поинтересовался у Регины, как прошло её знакомство с Москвой, где она побывала и чем занималась.

Девушка ответила, что она успела принять участие в соревнованиях по плаванию, на которых ей удалось завоевать серебро.

Путин поздравил Регину с этим успехом, после чего началось само интервью.

В первую очередь девушка спросила у Путина, мечтал ли он стать президентом и жалел ли когда-нибудь о том, что встал во главе Российской Федерации.

«Я никогда не мечтал стать президентом, у меня не было такой мечты и намерений таких не было. Это произошло в силу стечения обстоятельств и предложения от первого президента России (Бориса Ельцина. — RT)... Так получилось», — ответил Путин.

По его словам, он никогда не жалел об этом решении. Кроме того, президент рассказал, какой день стал самым запоминающимся на посту главы государства.

«Это очень сложно сказать... Но самыми яркими событиями этого года стали президентские выборы и проведение чемпионата мира по футболу», — сказал Путин.

РИА Новости

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Он также рассказал, что мечтал стать космонавтом, лётчиком, военным, а затем появилось желание работать в органах внешней разведки. По словам президента, он очень серьёзно увлёкся этой профессией благодаря книгам и фильмам, посвящённым данной тематике.

«Мне показалось очень важным и очень интересным, когда один человек в силу своих знаний, способностей, любви к Отечеству, своей готовности достичь результата любой ценой, самопожертвования способен добиваться в одиночку таких результатов, которые важны для страны в целом и для миллионов людей, особенно если это происходит в условиях особых ситуаций или войны», — пояснил президент РФ.

Он также отметил, что от подобных интервью получает «дополнительные силы для дальнейшей работы».

Ещё один вопрос Регины был посвящён музыкальным предпочтениям российского лидера. Отвечая на вопрос, Путин, в частности, перечислил композиторов, которых он любит, — Петра Ильича Чайковского, Франца Шуберта, Вольфганга Амадея Моцарта, Ференца Листа, Фридерика Шопена, Людвига ван Бетховена, Иоганнеса Брамса и Антонио Вивальди.

«Хеви-металл для меня очень сложен для восприятия, тяжеловат, хотя любая музыка приятна, если она талантлива, она всегда должна рождать какие-то положительные эмоции. Мне нравится и современная музыка, и так называемая популярная классическая музыка, но не очень сложная, потому что нужно быть хорошо подготовленным слушателем, но традиционные классические произведения самых любимых в мире авторов — это я люблю слушать», — сказал Путин.

Российский президент также ответил на вопрос Регины о том, что бы он хотел получить в качестве подарка на Новый год. При этом российский лидер отметил, что это сложный вопрос.

«Лучшим подарком была бы констатация того, что этот год, который мы прожили вместе со всей страной, будет со знаком плюс, что мы, несмотря на все сложности, а их очень много, мы их не только преодолели, но и создали условия для дальнейшего серьёзного развития нашей страны и поддержки людей, которые в этом нуждаются, для того, чтобы у нас была уверенность, что мы двигаемся в правильном направлении», — пояснил Путин.

Как считает глава государства, самым главным для любого человека должно быть осознание того, что год прошёл не зря, движение идёт по правильному пути и удаётся добиваться поставленных целей. При этом он добавил, что Новый год — это «ожидание сказки, чуда».

«Хотелось бы, опираясь на то, что сделано в предыдущие времена, в том числе в уходящий год, чтобы мы могли иметь полное основание рассчитывать не на сказку, а на то, что мы сделаем следующие шаги в улучшении жизни страны, чтобы этот Новый год настраивал нас на оптимистичный лад, чтобы он был счастливым, благополучным для всех — для тебя, для твоей семьи, для всех», — обратился Путин к Парпиевой.

В завершение интервью президент России и 17-летняя Регина обменялись подарками. Девочка подарила главе государства сделанную собственными руками игрушку в виде собаки. Российский лидер, в свою очередь, — билеты на концерт классической музыки и гаджеты.

Напоследок Парпиева назвала Путина «великим президентом и очень хорошим человеком».

«Мне кажется, это аванс. Я должен ещё много работать, чтобы оправдать это», — заключил Путин.

Исполнение желаний

В декабре 2018 года Путин посетил форум добровольцев России, где был стенд проекта «Мечтай со мной», в рамках которого любой желающий мог исполнить желание тяжелобольного ребёнка. Российский лидер взял пять конвертов, в которых были письма с желаниями, и пообещал все их исполнить.

Письмо в проект «Мечтай со мной» отправила мама Регины.

«Честно говоря, я никогда бы не решилась сама спросить и попросить. Когда я только начала мечтать о том, чтобы стать журналисткой (это случилось в 13 лет), я сообщила маме о таком желании», — призналась Регина.

При этом в письме содержалась просьба «взять интересное и содержательное интервью» у известного человека. Президент сказал, что попросит телеканал RT поработать с девочкой и помочь ей найти человека, у которого можно взять интервью.

РИА Новости

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Подготовку Регины взяла на себя главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она провела с девушкой несколько встреч, на которых рассказала, что должен знать и уметь журналист, а также дала профессиональные советы, как задавать вопросы и реагировать на ответы, и поделилась своим опытом работы.

На одной из консультаций главред RT спросила Регину, у кого она хотела бы взять интервью. Девушка ответила, что её главная мечта — «взять интервью у самого великого человека — президента».

В итоге оказалось, что общаться Регина будет именно с главой государства. Перед встречей с Владимиром Путиным юная журналистка очень волновалась и даже сказала, что ей, возможно, понадобится нашатырь. Маргарита Симоньян пошутила, что можно и нашатырь взять с собой, но на самом деле причин для сильного волнения нет, поскольку президент, несмотря на свой высокий государственный пост, всё же остаётся обычным человеком.

После общения с главредом RT Регина призналась, что ей очень понравились профессиональные советы. Кроме того, девушка отметила, что Маргарита Симоньян отнеслась к ней как к взрослому человеку.

Мечтающая стать журналистом 17-летняя Регина Парпиева готовится взять интервью у Путина

Редкое заболевание

Регина Парпиева лишилась зрения в возрасте 8 лет. Кроме того, тогда же стало ухудшаться и её общее состояние. Врачи долго не могли поставить диагноз, но в итоге установили, что она страдает оптикомиелитом (болезнь Девика). Это заболевание мало изучено, и причины его возникновения неизвестны.

Врачи приняли решение пересадить девочке костный мозг. Донором стал брат Регины Тимур.

А сама девочка стала первым в мире ребёнком с болезнью Девика, которому пересадили костный мозг.

Через некоторое время лечение начало давать результаты. Регина постепенно вернулась к жизни, но зрительный нерв был сильно повреждён. Зрение оказалось навсегда утраченным. Несмотря на это, девушка ведёт активный образ жизни — занимается плаванием, играет на фортепиано и мечтает стать журналисткой.