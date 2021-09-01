Интервью Моргенштерна Гордону: рэперу наплевать на Крым и Донбасс, но Украина лучше России • 22 • Украина

Киевский журналист Дмитрий Гордон взял интервью с известным российским рэпером Моргенштерном. В ходе него немалое количество вопросов было посвящено политике - Украине и Крыму.



Предваряя свой вопрос по поводу территориальной принадлежности полуострова, Гордон заявил, что ответ на него является «лакмусовой бумажкой» для всех украинцев. Тем не менее, рэпер ответил явно не так, как ожидал журналист.



«Чей Крым? Крымчан», - лаконично заявил артист, заявив, что дальнейшее обсуждение находит бессмысленным. Тем не менее, Гордон настоял на продолжении темы, на что рэпер согласился.



«Ты понимаешь, что по международному праву Крым - это территория Украины?», - ещё раз попытался вывести артиста на нужный ответ журналист.



«Ты не поверишь, но мне так на это по**й», - в своём стиле ответил рэпер, после чего Гордон перешёл к следующей теме.



Далее он спросил, понимает ли Моргенштерн, какое преступление совершил путинский режим в отношении Украины.



«Нет», - ещё более лаконично, чем на предыдущий вопрос, ответил рэпер.



Гордон сказал, что Россия «пришла в Украину, забрала Крым, развязала войну в Донбассе». Моргенштерн, перебивая журналиста, спросил у него, видел ли всё это он лично и присутствовал ли там - или он услышал это по телевизору или прочёл в Интернете.



«То есть, ты спрашиваешь, как я отношусь к тому, что в мире происходит х**ня? Так и отношусь. Ху**о. Но наша задача – не мусолить это, а сделать так, чтобы больше этого не происходило… Конфликтом между Украиной и Россией я не интересуюсь», - подчеркнул рэпер, добавив, что он очень любит Украину.



Моргенштерн признал, что на Украине ему нравится гораздо больше, чем в РФ.



«Я Украину люблю. Обожаю. Я бывал в Киеве, Харькове, Одессе и проездом во Львове… Это одна столица кайфа. В Украине мне нравится больше, чем в России… Люди у вас добрые, душевные, без агрессии. Я не знаю, как это получилось у вас. У нас в России людей всю жизнь е**ли. У вас видимо такого нет», - утверждал артист.



После того, как летние концерты Моргенштерна отменились, СБУ внесла его в список нежелательных артистов, а самому рэперу стали поступать угрозы, он заявил в одном из прямых эфиров, что ему страшно ехать в Украину. Гордон поинтересовался, почему, на что артист вспомнил одесского убийцу Сергея Стерненко.



«Есть у вас просто человечек, который в прямом эфире зарезал другого человека. И не сел в тюрьму… Мне про него так рассказали… Это глава «Правого сектора»… Как-то так. Я не знаю. Но! Убил! Насмерть. И не сел. Факт! И вот этот человек выкладывает себе на страницу мою фотографию. И пишет: встречайте его. Поэтому мне страшно», - рассказал рэпер.



Он также заявил, что после его концерта в Одессе несколько лет назад в клуб приехали «эти нацики», разрушили имущество и аппаратуру, а также физически давили на организаторов мероприятия за то, что они привезли российского рэпера. А охрана Моргенштерна не имеет права ввозить в Украину своего оружия - «поэтому мне страшно, но я обязательно однажды приеду».



По мнению артиста, украинская спецслужба работает некорректно в отношении него. Он уже занимается судебным процессом с СБУ. Кроме того, рэпер отметил, что в запрете на въезд допущена ошибка, поскольку неправильно указана его фамилия.



В общем, у артиста, очевидно, присутствует когнитивный диссонанс: агрессию против него проявляют политические украинцы, а в России, где его безопасности ничего не угрожает, все плохо и люди ни те.

Киевский журналист Дмитрий Гордон взял интервью с известным российским рэпером Моргенштерном. В ходе него немалое количество вопросов было посвящено политике - Украине и Крыму.Предваряя свой вопрос по поводу территориальной принадлежности полуострова, Гордон заявил, что ответ на него является «лакмусовой бумажкой» для всех украинцев. Тем не менее, рэпер ответил явно не так, как ожидал журналист.«Чей Крым? Крымчан», - лаконично заявил артист, заявив, что дальнейшее обсуждение находит бессмысленным. Тем не менее, Гордон настоял на продолжении темы, на что рэпер согласился.«Ты понимаешь, что по международному праву Крым - это территория Украины?», - ещё раз попытался вывести артиста на нужный ответ журналист.«Ты не поверишь, но мне так на это по**й», - в своём стиле ответил рэпер, после чего Гордон перешёл к следующей теме.Далее он спросил, понимает ли Моргенштерн, какое преступление совершил путинский режим в отношении Украины.«Нет», - ещё более лаконично, чем на предыдущий вопрос, ответил рэпер.Гордон сказал, что Россия «пришла в Украину, забрала Крым, развязала войну в Донбассе». Моргенштерн, перебивая журналиста, спросил у него, видел ли всё это он лично и присутствовал ли там - или он услышал это по телевизору или прочёл в Интернете.«То есть, ты спрашиваешь, как я отношусь к тому, что в мире происходит х**ня? Так и отношусь. Ху**о. Но наша задача – не мусолить это, а сделать так, чтобы больше этого не происходило… Конфликтом между Украиной и Россией я не интересуюсь», - подчеркнул рэпер, добавив, что он очень любит Украину.Моргенштерн признал, что на Украине ему нравится гораздо больше, чем в РФ.«Я Украину люблю. Обожаю. Я бывал в Киеве, Харькове, Одессе и проездом во Львове… Это одна столица кайфа. В Украине мне нравится больше, чем в России… Люди у вас добрые, душевные, без агрессии. Я не знаю, как это получилось у вас. У нас в России людей всю жизнь е**ли. У вас видимо такого нет», - утверждал артист.После того, как летние концерты Моргенштерна отменились, СБУ внесла его в список нежелательных артистов, а самому рэперу стали поступать угрозы, он заявил в одном из прямых эфиров, что ему страшно ехать в Украину. Гордон поинтересовался, почему, на что артист вспомнил одесского убийцу Сергея Стерненко.«Есть у вас просто человечек, который в прямом эфире зарезал другого человека. И не сел в тюрьму… Мне про него так рассказали… Это глава «Правого сектора»… Как-то так. Я не знаю. Но! Убил! Насмерть. И не сел. Факт! И вот этот человек выкладывает себе на страницу мою фотографию. И пишет: встречайте его. Поэтому мне страшно», - рассказал рэпер.Он также заявил, что после его концерта в Одессе несколько лет назад в клуб приехали «эти нацики», разрушили имущество и аппаратуру, а также физически давили на организаторов мероприятия за то, что они привезли российского рэпера. А охрана Моргенштерна не имеет права ввозить в Украину своего оружия - «поэтому мне страшно, но я обязательно однажды приеду».По мнению артиста, украинская спецслужба работает некорректно в отношении него. Он уже занимается судебным процессом с СБУ. Кроме того, рэпер отметил, что в запрете на въезд допущена ошибка, поскольку неправильно указана его фамилия.В общем, у артиста, очевидно, присутствует когнитивный диссонанс: агрессию против него проявляют политические украинцы, а в России, где его безопасности ничего не угрожает, все плохо и люди ни те. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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