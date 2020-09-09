|
Интервью Лукашенко российским СМИ. Главное
09 сентября 2020, 15:10 • 118 • Политика
Перехват разговора о Навальном, арест 33 россиян, досрочные выборы - лидера Белоруссии спросили о самом важном
"Неожиданно откровенным" назвали российские журналисты разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, состоявшийся во вторник, 8 сентября, в Минске. О чем зашла речь в интервью и какие секреты раскрыл белорусский лидер – в дайджесте "Утро.ру".
Протесты в Белоруссии
Никакой дестабилизации в Белоруссии нет. Беспорядки организуют извне, координаторы сидят в США, Польше, Литве, Чехии и Украине.
"Кто ж знал, что через эти телеграм-каналы в мозги людям залезут"
Противостоять этому нельзя – отключение интернета тут не поможет. Поэтому власти в России тоже не должны расслабляться – опыт показывает, что подобные беспорядки могут возникнуть на "ровном месте".
Соответственно, и вести переговоры с представителями так называемого Координационного совета оппозиции бессмысленно: "Кто они такие, я не знаю", – сказал Лукашенко, передав свою версию событий с оппозиционеркой Марией Колесниковой.
Появление с автоматом
Бежать из страны Лукашенко не собирается в любом случае. Именно это он пытался дать понять, когда появился в Минске с оружием в руках.
"Я показал, что я на месте и не трус, не боюсь. И мои дети тоже никуда не едут"
Республику он тоже защитил, усилив охрану госграницы "по всему периметру, кроме России".
Союзное государство
Говорить об углублении интеграции России и Белоруссии рано. Сначала должны заработать имеющиеся механизмы. Высший Госсовет, межведомственные советы не используют всю мощность своих полномочий.
"Они не работают. Вы хотите сказать, что я или Беларусь виновата? Подумайте над ответом сами"
При этом реализовать Союзный договор, обозначенный много лет назад, уже не получится: ситуация изменилась. Поэтому и появились новые "дорожные карты". Но кооперация между странами остается "теснейшая".
Отношения с Путиным
Президента РФ Владимира Путина Лукашенко называет "старшим братом" и другом. Ведет с ним неформальные разговоры, может указать на ошибки и выслушать критику. За поддержку в сложной ситуации ему благодарен.
"Он подставил свое плечо"
За годы общения узнал много личных фактов о российском лидере, в том числе о его теплолюбивости.
Новая конституция
Новая конституция в Белоруссии обязательно будет. Два варианта поправок были представлены еще до выборов, но они мало что меняли. Сейчас идет работа над третьим вариантом.
В новой конституции надо перераспределить полномочия между органами власти, но оставить за президентом оборону, безопасность и контроль за всеми ветвями власти, считает Лукашенко.
"Я к этому склонен – провести досрочные президентские выборы".
Дату возможных досрочных выборов он не уточнил, но сообщил, что ближайшей зимой в Белоруссии состоится Всенародное собрание. Делегаты и смогут назвать сроки. Сам же Лукашенко допускает, что на своем посту несколько "пересидел".
Арест 33 россиян
Лукашенко признал, что лично принял решение задержать поселившихся под Минском 33 россиян, поскольку в складывающейся сложной обстановке в Республике не было возможности контролировать их на свободе по отдельности.
"Чтобы не было беды"
"Сдал" россиян водитель автобуса – "не агент", а "белорус настоящий", "надежный мужик", который заподозрил неладное, когда его наняли везти от границы к столице десятки крепких парней.
"Этими людьми занимался мой старший сын, помощник по национальной безопасности. Я говорю: Вить, поезжай, чтобы их никто не обидел"
При этом Лукашенко до сих пор не знает, зачем на самом деле группа россиян приезжала в Белоруссию. Документов ему не предоставила ни российская, ни украинская сторона. Но просто с задержанными россиянами он решил поступить "по-человечески".
Перехваченный разговор Варшавы и Берлина о Навальном
Лукашенко опроверг подозрения, что перехват разговора был сфабрикован. "Это реальный разговор", – заявил он. Собеседники говорили на английском языке с американской спецификой. Опубликовать оригинал записи без перевода Минск уже не может – вся информация передана Москве, включая конверт, в котором лежало донесение спецслужб.
"Это собственность ФСБ"
При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия перехватывает довольно много подобных сведений.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
118
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 сентября 2020, 12:35
|
06 сентября 2020, 12:55
|
04 сентября 2020, 04:05
|
02 сентября 2020, 17:15
|
06 сентября 2020, 07:25
|
08 сентября 2020, 00:40
|
08 сентября 2020, 00:40