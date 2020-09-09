Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побыв...
Главная / Политика

Интервью Лукашенко российским СМИ. Главное

09 сентября 2020, 15:10  •  118 • Политика
Александр Лукашенко. Фото:БелТА/ТАСС
Перехват разговора о Навальном, арест 33 россиян, досрочные выборы - лидера Белоруссии спросили о самом важном
"Неожиданно откровенным" назвали российские журналисты разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, состоявшийся во вторник, 8 сентября, в Минске. О чем зашла речь в интервью и какие секреты раскрыл белорусский лидер – в дайджесте "Утро.ру".

Протесты в Белоруссии

Никакой дестабилизации в Белоруссии нет. Беспорядки организуют извне, координаторы сидят в США, Польше, Литве, Чехии и Украине.
"Кто ж знал, что через эти телеграм-каналы в мозги людям залезут"
Противостоять этому нельзя – отключение интернета тут не поможет. Поэтому власти в России тоже не должны расслабляться – опыт показывает, что подобные беспорядки могут возникнуть на "ровном месте".
Соответственно, и вести переговоры с представителями так называемого Координационного совета оппозиции бессмысленно: "Кто они такие, я не знаю", – сказал Лукашенко, передав свою версию событий с оппозиционеркой Марией Колесниковой.

Появление с автоматом

Бежать из страны Лукашенко не собирается в любом случае. Именно это он пытался дать понять, когда появился в Минске с оружием в руках.
"Я показал, что я на месте и не трус, не боюсь. И мои дети тоже никуда не едут"
Республику он тоже защитил, усилив охрану госграницы "по всему периметру, кроме России".

Союзное государство

Говорить об углублении интеграции России и Белоруссии рано. Сначала должны заработать имеющиеся механизмы. Высший Госсовет, межведомственные советы не используют всю мощность своих полномочий.
"Они не работают. Вы хотите сказать, что я или Беларусь виновата? Подумайте над ответом сами"
При этом реализовать Союзный договор, обозначенный много лет назад, уже не получится: ситуация изменилась. Поэтому и появились новые "дорожные карты". Но кооперация между странами остается "теснейшая".

Отношения с Путиным

Президента РФ Владимира Путина Лукашенко называет "старшим братом" и другом. Ведет с ним неформальные разговоры, может указать на ошибки и выслушать критику. За поддержку в сложной ситуации ему благодарен.
"Он подставил свое плечо"
За годы общения узнал много личных фактов о российском лидере, в том числе о его теплолюбивости.

Новая конституция

Новая конституция в Белоруссии обязательно будет. Два варианта поправок были представлены еще до выборов, но они мало что меняли. Сейчас идет работа над третьим вариантом.
В новой конституции надо перераспределить полномочия между органами власти, но оставить за президентом оборону, безопасность и контроль за всеми ветвями власти, считает Лукашенко.
"Я к этому склонен – провести досрочные президентские выборы".
Дату возможных досрочных выборов он не уточнил, но сообщил, что ближайшей зимой в Белоруссии состоится Всенародное собрание. Делегаты и смогут назвать сроки. Сам же Лукашенко допускает, что на своем посту несколько "пересидел".

Арест 33 россиян

Лукашенко признал, что лично принял решение задержать поселившихся под Минском 33 россиян, поскольку в складывающейся сложной обстановке в Республике не было возможности контролировать их на свободе по отдельности.
"Чтобы не было беды"
"Сдал" россиян водитель автобуса – "не агент", а "белорус настоящий", "надежный мужик", который заподозрил неладное, когда его наняли везти от границы к столице десятки крепких парней.
"Этими людьми занимался мой старший сын, помощник по национальной безопасности. Я говорю: Вить, поезжай, чтобы их никто не обидел"
При этом Лукашенко до сих пор не знает, зачем на самом деле группа россиян приезжала в Белоруссию. Документов ему не предоставила ни российская, ни украинская сторона. Но просто с задержанными россиянами он решил поступить "по-человечески".

Перехваченный разговор Варшавы и Берлина о Навальном

Лукашенко опроверг подозрения, что перехват разговора был сфабрикован. "Это реальный разговор", – заявил он. Собеседники говорили на английском языке с американской спецификой. Опубликовать оригинал записи без перевода Минск уже не может – вся информация передана Москве, включая конверт, в котором лежало донесение спецслужб.
"Это собственность ФСБ"
При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия перехватывает довольно много подобных сведений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских силовиков
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа прокомментировал Песков
09 сентября 2020, 08:45
Омские врачи знали об отравлении Навального, но дело не в "Новичке" - источник консилиума
09 сентября 2020, 01:25
"Немножко глаза даже увлажнились": Симоньян рассказала, что больше всего задело Лукашенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских...
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся...
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа...
09 сентября 2020, 08:45
Омские врачи знали об отравлении Навального, но дело не в "Новичке" - источ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 сентября 2020, 12:35
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
06 сентября 2020, 12:55
Угроза Пушилина расчехлить оружие вызвала в Киеве панику: Украина выставила встречное требование
04 сентября 2020, 04:05
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после инцидента с БТР в Сирии
02 сентября 2020, 17:15
Всего за год службы в СБУ 24-летняя Анна Кучук заняла генеральскую должность
06 сентября 2020, 07:25
Белорусская оппозиция разваливается: "Правая рука" Тихановской сбежала ночью в Польшу
08 сентября 2020, 00:40
"Ваши деревни накроются медным тазом": Житель Латвии описал "счастливую жизнь" белорусов в ЕС
08 сентября 2020, 00:40
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.