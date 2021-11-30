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Интервью Лукашенко BBC позволило Западу понять проблемы белорусов - Быков

30 ноября 2021, 15:25  •  47 • Политика
Фото: president.gov.by
Ситуация в Белоруссии стала наглядной
Российский писатель и журналист Дмитрий Быков оценил интервью белорусского правителя Александра Лукашенко британскому телеканалу BBC. Публицист объяснил, какое значение оно имеет для западных стран. 
"Разговор с диктатором необходим. <...> Это ценная информация. И не так много осталось диктаторов, чтобы с ними поговорить", – заявил Быков.
Он подчеркнул, что дискуссия Стивена Розенберга с президентом РБ имела важное как психологические, так и художественное значение. Стороны, по мнению писателя, думали, что "глумятся" друг над другом, но в итоге оба получили удовольствие от этого разговора.
Публицист отметил, что корреспонденту BBC раскрылся "редчайший образец человеческой породы". По его словам, Лукашенко было очень приятно переходить на "ты" и говорить "слушай сюда".
Быков уверен, что благодаря интервью главы государства ситуация в Белоруссии стала наглядной, поэтому разговаривать надо в любом случае. Он считает, что особое значение эта беседа имела для западных стран, где раньше не понимали проблем белорусского народа.
"Выиграли белорусы, потому что всем стало понятно, наконец, с кем они имеют дело. Мир это увидел", – отметил Быков.
Напомним, ранее аналитик Вадим Можейко объяснил причины растерянности Александра Лукашенко во время интервью BBC. Эксперт подчеркнул, что белорусский правитель привык говорить с позиции силы, а беседа с британским журналистам была далеко не лучшим его выступлением.
К слову, сам Розенберг позже оценил свою дискуссию с Лукашенко. По словам журналиста, президент Белоруссии начинал злиться, как только слышал вопросы о Владимире Путине.

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