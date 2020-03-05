Интервенцию турок в Сирию отравит русская "Гадюка": Китай предсказал Анкаре тяжёлую схватку

Китайские специалисты убеждены, что Анкара, грозящая Сирии интервенцией, может получить жёсткий ответ со стороны России. Как отмечают китайские специалисты, турецкие ВВС, рискнувшие посягнуть на воздушное пространство САР, могут столкнуться с русской "Гадюкой", и эта встреча им не понравится.

Речь идёт о ракетах с моноимпульсной доплеровской активной радиолокационной головкой самонаведения Р-77, именуемых в НАТО AA-12 Adder ("Гадюка"). Ракетами оснащены российские самолёты Су-35.

В случае угрозы, сообщает издание Sina, "Гадюки", которые эффективны в любых условиях боя, отравят турецкое вторжение.

"Это чрезвычайно опасное оружие в воздушном бою: благодаря своей дальности (110 км. - Ред.) и манёвренности ракета способна наносить удары по противнику даже в условиях плохой видимости", - приводит "ПолитРоссия" выдержку из публикации.

При этом, указывают китайские специалисты, немаловажно, что ракета имеет комбинированное наведение.

На начальном этапе используется командно-инерциальное управление - для получения данных о цели, а на конечном участке траектории - активное. Причём переход осуществляется по сигналу бортового компьютера с захватом цели с помощью головки самонаведения. Российская ракета, как отмечает Sina, способна уничтожить высокоманёвренные самолёты и крылатые ракеты.

"Если Турция рискнёт реализовать полноценную военную интервенцию в Сирию, взлетающий с Хмеймима Су-35 с Р-77 станет настоящим кошмаром для пилотов турецких ВВС", - констатирует автор статьи.