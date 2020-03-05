Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
История о голландском десанте на Донбасс подогрела интерес к суду по делу MH17
"В полной мере выбить деньги с Египта": Авиаэксперт Антипов дал совет ...
"Не теряйте панику и не поддавайтесь самообладанию": Все рванули в пол...
Игорь Панарин: Мировая политика Коронавирус: Солсбери и доллар
Главная / В мире

Интервенцию турок в Сирию отравит русская "Гадюка": Китай предсказал Анкаре тяжёлую схватку

05 марта 2020, 09:35  •  243 • В мире
Анкара, нагнетая ситуацию в сирийском Идлибе, рискует нарваться на жёсткий ответ России. По словам китайских экспертов, базирующиеся на авиабазе Хмеймим истребители Су-35 могут стать настоящим кошмаром для турецких самолётов, включая F-16. Ракеты наших истребителей с головкой самонаведения Р-77, именуемые в НАТО AA-12 Adder ("Гадюка"), способны "закошмарить" турецкую авиацию, убеждены китайские эксперты.
Китайские специалисты убеждены, что Анкара, грозящая Сирии интервенцией, может получить жёсткий ответ со стороны России. Как отмечают китайские специалисты, турецкие ВВС, рискнувшие посягнуть на воздушное пространство САР, могут столкнуться с русской "Гадюкой", и эта встреча им не понравится.
Речь идёт о ракетах с моноимпульсной доплеровской активной радиолокационной головкой самонаведения Р-77, именуемых в НАТО AA-12 Adder ("Гадюка"). Ракетами оснащены российские самолёты Су-35.
В случае угрозы, сообщает издание Sina, "Гадюки", которые эффективны в любых условиях боя, отравят турецкое вторжение.
"Это чрезвычайно опасное оружие в воздушном бою: благодаря своей дальности (110 км. - Ред.) и манёвренности ракета способна наносить удары по противнику даже в условиях плохой видимости", - приводит "ПолитРоссия" выдержку из публикации.
При этом, указывают китайские специалисты, немаловажно, что ракета имеет комбинированное наведение.
На начальном этапе используется командно-инерциальное управление - для получения данных о цели, а на конечном участке траектории - активное. Причём переход осуществляется по сигналу бортового компьютера с захватом цели с помощью головки самонаведения. Российская ракета, как отмечает Sina, способна уничтожить высокоманёвренные самолёты и крылатые ракеты.
"Если Турция рискнёт реализовать полноценную военную интервенцию в Сирию, взлетающий с Хмеймима Су-35 с Р-77 станет настоящим кошмаром для пилотов турецких ВВС", - констатирует автор статьи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



243
Источник
Похожие новости
04 марта 2020, 22:35
"Отличные выйдут мишени": Сатановский оценил план Нидерландов отправить войска в Донбасс из-за MH17
04 марта 2020, 22:35
"Перестарались с контентом": Турки распространили новый фейк об уничтожении "Панцирь-С" - источник
04 марта 2020, 20:35
"В руках американцев": Милонов о скандале с поддельными подписями Родченкова
04 марта 2020, 20:35
"Стал агрессивней и быстрее распространяться": Ученые рассказали о мутации коронавируса
05 марта 2020, 00:30
Поддержка за $8 млн: почему Вашингтон выделяет Киеву деньги на укрепление кибербезопасности
04 марта 2020, 20:35
"Лимузиновоз" ждут во Внуково: В Сети готовятся к приёму Эрдогана в Москве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2020, 15:35
Военкор Поддубный назвал "самое важное сообщение последних суток". Турции пора бояться?
01 марта 2020, 07:39
Правила въезда в Россию для украинцев ужесточены
01 марта 2020, 04:39
"С ятаганом наголо скакать стрёмно": Военкор Коц нецензурно обрисовал судьбу турок в Сирии
29 февраля 2020, 02:39
"Турки ещё те олени": Военкор заявил о самоуверенности бойцов Эрдогана - "на грани слабоумия, без отваги"
27 февраля 2020, 14:54
Лукашенко был так зол, что наплевал на протокол: Китай дал "ценные указания" Минску, заявил Безпалько
01 марта 2020, 11:56
«Доброго соседа больше не будет» РФ изменит позицию по Украине
02 марта 2020, 03:24
"Калибром" по джихадистам: Появившиеся в Средиземноморье корабли России вызвали смятение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.