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Интерполизация отношений: Американцы обошли Россию

21 ноября 2018, 22:39  •  40 • В мире
Выборы президента Интерпола показали, что Кремлю необходима стратегия по продвижению своих интересов в этой организации
Автор:
Тер-Газарян Арам
В Дубае выбрали нового президента Интерпола. Им стал исполняющий обязанности организации кандидат из Южной Кореи Ким Чон Ян. Второй вероятный претендент на эту должность гражданин России Александр Прокопчук проиграл после того как продвижение корейца начали активно лоббировать США.
Зачем нам Интерпол?
Рассчитывать на иной результат в нынешних условиях вряд ли было возможно. И не потому, что «Запад в очередной раз сплотился против России», а в силу объективных причин – Россия не уделяла должного внимания этой серьезной международной структуре. Во времена Советского Союза это объективно объяснялось тем, что «своя» мафия и опасные преступники были локализованы в пределах границ СССР.
Интерпол всегда был организацией, которая является креатурой Запада, мы немного внимания уделяли этой организации, потому что она считалась основным фактором борьбы с организованной преступностью в США и Западной Европе. Только в последний период времени, когда ОПГ вышли за пределы границ бывшего Союза, Интерпол занялся и постсоветскими организациями, – комментирует главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. – И потому однозначно Интерпол может находиться под контролем западных сил влияния. Там используются методы расследования и полицейская школа, ориентированные на западные стандарты.

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