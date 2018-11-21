Интерполизация отношений: Американцы обошли Россию

Автор:

Тер-Газарян Арам

В Дубае выбрали нового президента Интерпола. Им стал исполняющий обязанности организации кандидат из Южной Кореи Ким Чон Ян. Второй вероятный претендент на эту должность гражданин России Александр Прокопчук проиграл после того как продвижение корейца начали активно лоббировать США.

Зачем нам Интерпол?

Рассчитывать на иной результат в нынешних условиях вряд ли было возможно. И не потому, что «Запад в очередной раз сплотился против России», а в силу объективных причин – Россия не уделяла должного внимания этой серьезной международной структуре. Во времена Советского Союза это объективно объяснялось тем, что «своя» мафия и опасные преступники были локализованы в пределах границ СССР.