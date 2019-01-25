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Интерпол не будет искать Януковича

25 января 2019, 15:24  •  116 • В России

ДЕЛО ПОЛИТИЧЕСКОЕ, А НЕ УГОЛОВНОЕ

Экс-президент Украины Виктор Янукович может свободно ездить по миру, несмотря на заочный приговор, который ему вынесли в Киеве. Об этом в комментарии «КП» рассказал адвокат Януковича Виталий Сердюк.

- Во-первых, приговор в силу не вступил и не вступит, - уверен Сердюк. - Поскольку в течение 30 дней мы подадим апелляцию. А если она будет отклонена, пойдем в Верховный суд Украины и затем в Европейский суд по правам человека. А во-вторых, еще в 2015 году Интерпол отказал Украине в розыске Виктора Януковича, поскольку в его деле есть признаки преследования по политическим мотивам. Оснований для изменения этой позиции у Интерпола нет. Наоборот все больше доказательств того, что это политическое дело.

ПАЦИЕНТ ИДЕТ НА ПОПРАВКУ

Сейчас Виктор Янукович находится в России и залечивает спортивную травму, отметил адвокат. Ранее сообщалось, что бывший президент серьезно повредил колено во время тренировки в теннисном клубе.

- Операция прошла успешно, пациент идет на поправку. Говорит, что спорт не бросит. Что касается его реакции на приговор в Киеве, то я смогу о ней сообщить только после личной встречи, - добавил Сердюк.

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ МАЙДАНЩИКОВ СООБЩАТ В ГААГУ

Защита экс-президента Украина намерена инициировать встречный процесс против нынешних киевских властей. По словам Сердюка, в ходе процесса над Януковичем была поминутно восстановлена хронология событий на Майдане, и эти материалы доказывают вину участников госпереворота в расстреле митингующих.

- Все материалы мы передадим в недавно созданное на Украине Государственное бюро расследований, а также в Международный уголовный суд в Гааге, властям США, Германии, Франции и Польши, - сказал защитник Януковича.

13 ЛЕТ ЗАОЧНО

24 января суд в Киеве признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Но при этом экс-президент оправдан в посягательстве на территориальную целостность Украины (читай: в потере Крыма). Суд заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения.

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