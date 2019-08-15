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Интерпол готовит к экстрадиции с Кипра экс-сотрудницу Россотрудничества, обвиненную в мошенничестве

15 августа 2019, 09:24  •  129 • В мире
На Кипре по запросу из России задержали и готовят к экстрадиции экс-сотрудницу Россотрудничества, обвиняемую в мошенничестве на три миллиона рублей.
Как уточняют правоохранительные органы, их кипрские коллеги по российскому запросу в Интерпол на днях задержали экс-сотрудницу Россотрудничества Марину Солинову. На Родине женщине было предъявлено обвинение в мошенничестве на 3 млн рублей.
Однако, судя по всему, фигурантке уголовного дела удалось скрыться от следствия за рубежом. Женщину, которая в свое время была в ведомстве соединительным звеном между бизнесменами, участвующими в госзаказах, и чиновниками, объявили в международный розыск. На днях ее взяли на Кипре. И теперь, как сообщается, готовят к экстрадиции. Ориентировочно заседание окружного суда Никосии по этому поводу назначено на 19 июня.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

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