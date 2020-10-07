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Интернет-цензура вредит Трампу. Но не так, как вы подумали

07 октября 2020, 20:35  •  47 • Аналитика
© REUTERS / Brian Snyder
Технологии восстали против Дональда Трампа. И нет, речь не о "терминаторах" или забастовках программистов, а о деньгах. Американское издание Wired выяснило, за кого из кандидатов в президенты сотрудники крупнейших IT-компаний США голосуют рублем. Точнее, долларом. И выяснилось, что за Джо Байдена. Причем массово – 95% пожертвований на избирательную кампанию получил именно демократ, а не республиканец. Считали, уточним, только взносы более 200 долларов, так как при переводе именно таких сумм заставляют указывать работодателя. Итого: Байдену ребята из Alphabet, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft и Oracle перевели почти 4,8 миллиона, Трампу – менее 240 тысяч. Чем же действующий президент США так не угодил Кремниевой долине?
Есть уже сложившаяся традиция: технологии и интернет – против консерваторов и за либералов. Во всяком случае, в Штатах. Свобода Сети, прогресс и цифровизация в их понимании плохо сочетаются с политиками-ретроградами. Кстати, во время предвыборной кампании 2016 года картина была аналогичная нынешней, IT-шники переводили деньги Хиллари Клинтон. А Дональд Трамп и некоторые конгрессмены, между тем, активно интересуются, например, законом об интернете, который фактически освобождает владельцев сайтов и соцсетей от ответственности за контент, который публикуют пользователи. Хотя, казалось бы, уж на Facebook цензуры выше крыши, но это отдельная история. А еще против некоторых из шести упомянутых корпораций ведутся антимонопольные расследования. Пожалуй, даже не надо объяснять, насколько это серьезно для гигантов индустрии. И это уже про деньги и власть, а не про убеждения.
Остальные причины нелюбви технологических компаний – про то же самое (убеждения, кстати, тоже растут из личных интересов). Трамп против мигрантов, а для Кремниевой долины это новые специалисты из-за рубежа и рабочие руки. Как напоминает Wired в своем исследовании, сотрудники Google даже устраивали пикеты против антимиграционных инициатив Трампа. IT-шники беспокоятся об изменении климата и экологии - американский лидер не придает этому значения. Он воюет с Китаем и хочет вернуть производство в Штаты – корпорациям выгодно сотрудничать с КНР и делать там товары. В общем, про деньги это все, а не про принципы.
А еще есть кумовство, личные симпатии и признаки коррупции: якобы именно Дональд Трамп запретил выдавать контракт Пентагона на 10 миллиардов долларов Amazon, поэтому его получил Microsoft. И Oracle, мол, неслучайно выиграл битву за TikTok: генеральный директор компании в хороших отношениях с президентом, в отличие от того же главы Amazon Джеффа Безоса, который нелестно отзывался об американском лидере. В Oracle, между прочим, Трампу и жертвуют охотнее – 30% сотрудников именно на его предвыборные цели перечислили средства.
Казалось бы, технологическая мощь США (как и ВПК) – то, что должен самоотверженно защищать любой хозяин Овального кабинета, независимо от политической ориентации, ведь это приносит колоссальные доходы и влияние в мире. Но с Дональдом Трампом вдруг концепция поменялась: неожиданно вместо денег он выбрал принципы, какими бы они ни были – борьбу с мигрантами, экологический скепсис и возвращение производства в Штаты.
Автор Светлана Холоднова, радио Sputnik
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